Футбол
«Челси» попал в Лигу чемпионов на следующий сезонProstoProSport вчера в 14:20
«Челси» за тур до конца чемпионата Англии обеспечил себе попадание в Лигу чемпионов на сезон-2019/20. Лондонцы в 37-м туре разгромили «Уотфорд» (3:0), набрали 71 очко и обеспечили себе участие в групповом раунде ЛЧ.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:00, Ашберн
Здоровье
Семь продуктов, которые помогут волгоградцам нарастить мышцы
Творог, как и молоко, имеет высокий коэффициент усвояемости и содержит много кальция, что помогает развитию мышц.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия
На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ
На Сахалине местный житель обнаружил на свалке пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 6 мая сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 00:55
Происшествия
В СК назвали основные версии ЧП в Шереметьево
Обновлено в 03:49
Происшествия
В авиакатастрофе погибли 26 жителей Мурманской области
Обновлено в 03:32
Авто
Автоэксперт объяснил, как не допустить перегрева двигателя в жару
Как известно, основная причина перегрева – недостаточный уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, которая либо выкипает (обычно это бывает тогда, когда антифриз давно «отслужил свое»), либо вытекает из-за банальной разгерметизации одного из патрубков.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия
Boeing около года знал о неполадках модели 737 MAX
Американская корпорация Boeing за год до крушения своего лайнера 737 MAX в Индонезии знала об имевшейся у самолетов этой модели проблеме с функцией безопасности.
Обновлено в 01:25
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в Шереметьево
Обновлено в 03:24
Происшествия
Погибших в Шереметьеве опознают путем генетической экспертизы
Опознание большинства погибших в авиакатастрофе SSJ-100 проведут путем генетической экспертизы.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Взрыв произошел на химзаводе в Пермском крае
На химзаводе «Азот» в городе Березники в Пермском крае произошел взрыв.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Superjet приземлился в Шереметьево без связи с диспетчерами
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия
Родственникам погибших при ЧП в Шереметьево назначат пенсии
Родственникам погибших во время крушения самолета «Аэрофлота» в аэропорту Шереметьево назначат пенсии по потере кормильца.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100
Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Общество
В России отменят бумажные сертификаты на маткапитал
В России отменят бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 01:29
Происшествия
В Шри-Ланке снова заблокировали соцсети и мессенджеры
Социальные сети и мессенджеры были впервые временно заблокированы в Шри-Ланке 21 апреля 2019 года, чтобы предотвратить распространение дезинформации о серии взрывов, прогремевших в стране во время празднования католической Пасхи.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
Американские дипломаты посетили позиции ВСУ в Донбассе
Район проведения операции Вооруженных сил Украины посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США в Киеве, сообщил пресс-центр штаба операции объединенных украинских сил.
Обновлено вчера в 08:51
Технологии
QIWI покидает рынок онлайн-касс
Qiwi приняла решение о ликвидации компании «Киви штрих», на основе которой Qiwi и производитель фискальных регистраторов «Штрих-М» занимались развитием сервиса онлайн-касс «Плюс кассир».
Обновлено в 03:31
Экономика
Utair почти перестала обслуживать долги перед банками
Проценты по всем кредитам Utair должна платить дважды в год – 20 декабря и 20 июня, в декабре авиакомпания действительно допустила дефолт и по кредиту Сбербанка, подтвердили «Ведомостям» три сотрудника банков-кредиторов.
Обновлено вчера в 17:58
Политика
Рабинович: Зеленский ничего не сделает для Украины
Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович считает, что Владимир Зеленский «ничего не может сделать» на посту президента.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту Sukhoi Superjet 100
В Сети появилось видео из салона самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", который загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 01:37
Общество
Названы регионы России — лидеры по потреблению сахара
Первое и второе места по потреблению сахара заняли Липецкая и Курская области, где в 2017 году на душу населения пришлось 55 кг сладкого.
Обновлено в 00:00
Музыка
Район Нью-Йорка назвали в честь Wu-Tang Clan
Назвать один из районов города в честь Wu-Tang Clan было решено в декабре 2018 года, когда муниципальный совет Нью-Йорка провёл неанонимное голосование, и за переименование высказались все 68 членов муниципалитета.
Обновлено в 03:56
Политика
Штаб Зеленского заявил, что курс Порошенко будет продолжен
Администрация Владимира Зеленского продолжит курс на вступление Украины в НАТО и Евросоюз, заявил представитель штаба избранного президента Святослав Юраш в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Экс-глава забайкальского минздрава получил 12 лет колонии за взятки
Установлено, что в 2014-2015 годах Лазуткин получал взятки в особо крупном размере от глав коммерческих фирм.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие
США направят к берегам Ирана авианосную группу
США направят к берегам Ирана ударную группу с авианосцем и бомбардировщиками в качестве «ясного сигнала» Тегерану, что Вашингтон готов применить силу для защиты своих интересов.
Обновлено в 02:50
Авто
В рейтинг самых ожидаемых в России автоновинок вошла LADA Largus
Чести войти в топ-5 ожидаемых новинок удостоился и отечественный автомобиль – рестайлиновая версия LADA Largus.
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия
Какие рейсы отменили из-за пожара самолета в Шереметьево
В связи с закрытием взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево компания "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 5 и 6 мая.
Обновлено вчера в 15:55
Общество
«Бессмертный полк» впервые состоялся на Аляске
Обновлено в 01:02
Происшествия
В Железноводске при пожаре в многоэтажке пострадали 13 человек
Спасатели эвакуировали более 50 жильцов. Всего пострадало 13 человек, из них 10 госпитализировали (в их числе пятеро детей).
Обновлено в 02:00