Футбол

«Челси» попал в Лигу чемпионов на следующий сезонProstoProSport вчера в 14:20

«Челси» за тур до конца чемпионата Англии обеспечил себе попадание в Лигу чемпионов на сезон-2019/20. Лондонцы в 37-м туре разгромили «Уотфорд» (3:0), набрали 71 очко и обеспечили себе участие в групповом раунде ЛЧ.
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«Челси» — в ЛЧ, «Краснодар» и ЦСКА потеряли очки, Головин снова проиграл

Чемпионатвчера в 17:30

«Челси» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне

Бомбардир.рувчера в 14:24

«Челси» пробился в Лигу чемпионов на следующий сезон

Газета.Ruвчера в 14:15

«Челси» гарантировал себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон

Советский спортвчера в 14:14

«Челси» обеспечил себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне

Матч ТВвчера в 14:06

«Челси» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов

Sport.ruвчера в 15:43

«Челси» гарантировал себе попадание в Лигу чемпионов — 2019/20

Sport24.ruвчера в 15:11
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Происшествия

Звезды выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево

Обновлено в 03:41
Здоровье

Семь продуктов, которые помогут волгоградцам нарастить мышцы

Творог, как и молоко, имеет высокий коэффициент усвояемости и содержит много кальция, что помогает развитию мышц.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия

На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ

На Сахалине местный житель обнаружил на свалке пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 6 мая сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 00:55
Происшествия

В СК назвали основные версии ЧП в Шереметьево

Обновлено в 03:49
Происшествия

В авиакатастрофе погибли 26 жителей Мурманской области

Обновлено в 03:32
Авто

Автоэксперт объяснил, как не допустить перегрева двигателя в жару

Как известно, основная причина перегрева – недостаточный уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, которая либо выкипает (обычно это бывает тогда, когда антифриз давно «отслужил свое»), либо вытекает из-за банальной разгерметизации одного из патрубков.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия

Boeing около года знал о неполадках модели 737 MAX

Американская корпорация Boeing за год до крушения своего лайнера 737 MAX в Индонезии знала об имевшейся у самолетов этой модели проблеме с функцией безопасности.
Обновлено в 01:25
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в Шереметьево

Обновлено в 03:24
Происшествия

Погибших в Шереметьеве опознают путем генетической экспертизы

Опознание большинства погибших в авиакатастрофе SSJ-100 проведут путем генетической экспертизы.
Обновлено в 02:39
Происшествия

Взрыв произошел на химзаводе в Пермском крае

На химзаводе «Азот» в городе Березники в Пермском крае произошел взрыв.
Обновлено в 02:54
Происшествия

Superjet приземлился в Шереметьево без связи с диспетчерами

Обновлено вчера в 15:22
Происшествия

Родственникам погибших при ЧП в Шереметьево назначат пенсии

Родственникам погибших во время крушения самолета «Аэрофлота» в аэропорту Шереметьево назначат пенсии по потере кормильца.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал о катастрофе

Обновлено в 02:29
Происшествия

Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100

Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Общество

В России отменят бумажные сертификаты на маткапитал

В России отменят бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 01:29
Происшествия

В Шри-Ланке снова заблокировали соцсети и мессенджеры

Социальные сети и мессенджеры были впервые временно заблокированы в Шри-Ланке 21 апреля 2019 года, чтобы предотвратить распространение дезинформации о серии взрывов, прогремевших в стране во время празднования католической Пасхи.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие

Американские дипломаты посетили позиции ВСУ в Донбассе

Район проведения операции Вооруженных сил Украины посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США в Киеве, сообщил пресс-центр штаба операции объединенных украинских сил.
Обновлено вчера в 08:51
Технологии

QIWI покидает рынок онлайн-касс

Qiwi приняла решение о ликвидации компании «Киви штрих», на основе которой Qiwi и производитель фискальных регистраторов «Штрих-М» занимались развитием сервиса онлайн-касс «Плюс кассир».
Обновлено в 03:31
Экономика

Utair почти перестала обслуживать долги перед банками

Проценты по всем кредитам Utair должна платить дважды в год – 20 декабря и 20 июня, в декабре авиакомпания действительно допустила дефолт и по кредиту Сбербанка, подтвердили «Ведомостям» три сотрудника банков-кредиторов.
Обновлено вчера в 17:58
Политика

Рабинович: Зеленский ничего не сделает для Украины

Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович считает, что Владимир Зеленский «ничего не может сделать» на посту президента.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту Sukhoi Superjet 100

В Сети появилось видео из салона самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", который загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 01:37
Общество

Названы регионы России — лидеры по потреблению сахара

Первое и второе места по потреблению сахара заняли Липецкая и Курская области, где в 2017 году на душу населения пришлось 55 кг сладкого.
Обновлено в 00:00
Музыка

Район Нью-Йорка назвали в честь Wu-Tang Clan

Назвать один из районов города в честь Wu-Tang Clan было решено в декабре 2018 года, когда муниципальный совет Нью-Йорка провёл неанонимное голосование, и за переименование высказались все 68 членов муниципалитета.
Обновлено в 03:56
Политика

Штаб Зеленского заявил, что курс Порошенко будет продолжен

Администрация Владимира Зеленского продолжит курс на вступление Украины в НАТО и Евросоюз, заявил представитель штаба избранного президента Святослав Юраш в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Экс-глава забайкальского минздрава получил 12 лет колонии за взятки

Установлено, что в 2014-2015 годах Лазуткин получал взятки в особо крупном размере от глав коммерческих фирм.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие

США направят к берегам Ирана авианосную группу

США направят к берегам Ирана ударную группу с авианосцем и бомбардировщиками в качестве «ясного сигнала» Тегерану, что Вашингтон готов применить силу для защиты своих интересов.
Обновлено в 02:50
Авто

В рейтинг самых ожидаемых в России автоновинок вошла LADA Largus

Чести войти в топ-5 ожидаемых новинок удостоился и отечественный автомобиль – рестайлиновая версия LADA Largus.
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия

Какие рейсы отменили из-за пожара самолета в Шереметьево

В связи с закрытием взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево компания "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 5 и 6 мая.
Обновлено вчера в 15:55
Общество

«Бессмертный полк» впервые состоялся на Аляске

Обновлено в 01:02
Происшествия

В Железноводске при пожаре в многоэтажке пострадали 13 человек

Спасатели эвакуировали более 50 жильцов. Всего пострадало 13 человек, из них 10 госпитализировали (в их числе пятеро детей).
Обновлено в 02:00
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