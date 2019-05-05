Футбол
«Челси» попал в Лигу чемпионов на следующий сезонProstoProSport вчера в 14:20
«Челси» за тур до конца чемпионата Англии обеспечил себе попадание в Лигу чемпионов на сезон-2019/20. Лондонцы в 37-м туре разгромили «Уотфорд» (3:0), набрали 71 очко и обеспечили себе участие в групповом раунде ЛЧ.
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Происшествия
Число погибших в Шереметьево увеличилось до 41 человека
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия
Опубликован список пассажиров загоревшегося самолета в Шереметьево
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия
Траур по погибшим в Шереметьево объявлен только в Мурманске
Власти Мурманской области объявили официальный трехдневный траур по погибшим в результате авиакатастрофы в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:19
Финансы
Рубль пойдет вниз после майских праздников
По данным ряда источников, уже после затяжных майских праздников, во время которых россияне получили 9 выходных дней за две недели, рубль начнет заметно дешеветь.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия
Пилот раскрыл версии катастрофы Superjet в «Шереметьево»
Обновлено вчера в 17:39
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов
Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
Многоэтажный жилой дом загорелся в Железноводске
Обновлено в 00:24
Музыка
Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима пригласили в британское телешоу
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
В Шереметьево задержано более 100 рейсов
Обновлено вчера в 16:11
Шоу-бизнес
Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия
В сгоревшем в Шереметьево самолете пострадал волгоградец
Обновлено в 00:04
Шоу-бизнес
Владимир Машков уговорил дочь уйти от первого мужа
Обновлено вчера в 04:00
Происшествия
Гражданин США погиб при пожаре самолета SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 19:13
Происшествия
Стала известна причина пожара в приземлившемся в Шереметьево самолете
Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту Шереметьево при посадке загорелся пассажирский самолет.
Обновлено вчера в 12:14
Шоу-бизнес
«Один половой инстинкт»: бросившей мужа Асмус хорошенько врезали
Обновлено вчера в 23:49
Космос
В Луну с огромной скоростью врезался метеорит
Обновлено вчера в 05:58
Происшествия
В Китае раскрыт крупный эпизод контрабанды нефтепродуктв на $189,55 млн
Китайские власти арестовали 43 подозреваемых по делу о контрабанде крупной партии нефтепродуктов общей стоимостью 1,27 млрд юаней ($189,55 млн), сообщили в Генеральной администрации таможни КНР, передает 5 мая агентство Синьхуа.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета
Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено вчера в 08:46
Авто
Компания УАЗ показала забытый пикап «Сталкер»
Эффектный пикап УАЗ-2760 «Сталкер», представленный Ульяновским автозаводом на Московском автосалоне в 2001 году, стал еще одной моделью, которая так и не пошла «в серию».
Обновлено вчера в 04:30
Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой улетела в Париж с новым избранником
Судя по микроблогу дочери телеведущей, пара была знакома еще до Нового Года, который, кстати, отметила вместе.
Обновлено 04 мая в 18:00
Происшествия
Пассажиры загоревшегося в Шереметьево самолета рассказали о ЧП
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия
Полиция задержала последнего из девяти сбежавших из изолятора в Туве
Сотрудники правоохранительных органов задержали последнего, девятого сбежавшего из изолятора временного содержания в Туве.
Обновлено в 00:39
Происшествия
Самолет загорелся во время жесткой посадки в «Шереметьево»
Обновлено вчера в 12:20
Армия и оружие
США направят авианосную группу «в качестве сигнала» для Ирана
Соединенные Штаты направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в зону ответственности Центрального командования (СЕНТКОМ).
Обновлено вчера в 21:32
Футбол
Мертенс обошел Марадону по количеству голов за «Наполи» в серии А
Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс забил на 85-й минуте матча 35-го тура чемпионата Италии с "Кальяри" (2:1) и обогнал по количеству мячей в серии А легендарного бывшего футболиста Диего Марадону, сообщает Gracenote в Твиттере.
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия
WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX
Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.
Обновлено вчера в 20:27
Политика
Лавров: Россия осуждает кампанию США по свержению власти в Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва осуждает беспрецедентную кампанию Соединённых Штатов по свержению власти в Венесуэле.
Обновлено вчера в 11:29
Происшествия
Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия
СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж
Обновлено вчера в 16:45