«Челси» попал в Лигу чемпионов на следующий сезонProstoProSport вчера в 14:20

«Челси» за тур до конца чемпионата Англии обеспечил себе попадание в Лигу чемпионов на сезон-2019/20. Лондонцы в 37-м туре разгромили «Уотфорд» (3:0), набрали 71 очко и обеспечили себе участие в групповом раунде ЛЧ.

«Челси» попал в Лигу чемпионов на следующий сезон

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