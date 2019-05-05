Футбол

«Челси» попал в Лигу чемпионов на следующий сезонProstoProSport вчера в 14:20

«Челси» за тур до конца чемпионата Англии обеспечил себе попадание в Лигу чемпионов на сезон-2019/20. Лондонцы в 37-м туре разгромили «Уотфорд» (3:0), набрали 71 очко и обеспечили себе участие в групповом раунде ЛЧ.
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«Челси» пробился в Лигу чемпионов на следующий сезон

Газета.Ruвчера в 14:15

«Челси» — в ЛЧ, «Краснодар» и ЦСКА потеряли очки, Головин снова проиграл

Чемпионатвчера в 17:30

«Челси» гарантировал себе попадание в Лигу чемпионов — 2019/20

Sport24.ruвчера в 15:11

События воскресенья в европейском футболе

RT на русском01:34

«Челси» гарантировал себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон

Советский спортвчера в 14:14

«Челси» обеспечил себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне

Матч ТВвчера в 14:06

«Челси» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов

Sport.ruвчера в 15:43
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Происшествия

Глава Минздрава рассказала о состоянии пострадавших в ЧП с самолетом

Обновлено в 01:34
Политика

WSJ: Китай может отменить торговые переговоры с США после угроз Трампа

Пекин может прекратить торговые переговоры с Вашингтоном из-за угроз американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на ряд товаров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 22:53
Политика

Жители Ливадии рассказали о квартире Зеленских в Крыму

Обновлено вчера в 20:18
Происшествия

Авиакатастрофа в Шереметьево унесла жизни 41 человека

Обновлено вчера в 17:27
Армия и оружие

Премьер Эстонии оценил учения НАТО недалеко от российских границ

Обновлено в 00:53
Происшествия

Пассажиры засняли момент начала пожара в самолете Sukhoi Superjet 100

Обновлено вчера в 16:55
Происшествия

Ордена российского ветерана Великой Отечественной выкинули на свалку

Житель Южно-Сахалинска обнаружил на одной из свалок города пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Названа предварительная причина возгорания самолета в Шереметьеве

Обновлено вчера в 12:48
Происшествия

Молния могла стать причиной катастрофы в Шереметьево

Появилась информация о возможной причине возгорания на борту самолета Sukhoi Superjet 100, который экстренно сел в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 13:47
Происшествия

При пожаре в многоэтажном доме на Ставрополье пострадали 13 человек

В результате пожара в многоэтажном доме в Железноводске пострадали 13 человек, десять из них госпитализировали.
Обновлено в 02:20
Происшествия

Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж

В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.
Обновлено вчера в 16:12
Шоу-бизнес

Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини

В интернете появилась и набирает популярность архивная видеозапись танцующей Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

Матвиенко выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево

"Валентина Матвиенко выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших при аварийной посадке самолета SSJ 100 в аэропорту Шереметьево", - сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

На пляже новосибирского Академгородка убит молодой человек

Обновлено в 01:50
Армия и оружие

Армия Хафтара уничтожила штаб ПНС в Триполи

Ливийская национальная армия, находящаяся под командованием фельдмаршала Халифа Хафтара, уничтожила оперативный штаб правительства национального согласия (ПНС).
Обновлено вчера в 19:19
Общество

В России отменят бумажные сертификаты на маткапитал

В России отменят бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 01:29
Происшествия

Опубликован список погибших при крушении SSJ-100 из 41 человека

Обновлено вчера в 23:45
Авто

Новые Corolla и Elantra плюс С4 : большой тест седанов С‑класса

Обновлено вчера в 22:48
Происшествия

WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX

Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия

Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о спасении пассажиров

Стюардесса Татьяна Касаткина, которая находилась на загоревшемся самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, рассказала об эвакуации пассажиров.
Обновлено вчера в 19:19
Происшествия

Погиб бортпроводник, спасавший пассажиров из горящего «Суперджета»

Одной из 13 жертв рейса "Аэрофлота", совершившего аварийную посадку в Шереметьеве через 28 минут после взлета, стал бортпроводник Максим Моисеев.
Обновлено вчера в 14:13
Космос

НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной

Обновлено вчера в 09:20
Происшествия

Россиян призвали отказаться от полетов на Sukhoi Superjet 100

Ситуацию с катастрофой в московском аэропорту Шереметьево, где после жесткой посадки загорелся самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, прокомментировал член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник.
Обновлено в 01:12
Происшествия

В Мурманской области объявлен траур по погибшим в «Шереметьево»

В Мурманской области объявлен трёхдневный траур по погибшим в московском аэропорту «Шереметьево».
Обновлено в 00:57
Шоу-бизнес

Солнцев подогрел скандал с победой дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Солнцев заявил, что все остальные дети, принимавшие участие в конкурсе, изначально оказались в очевидно проигрышной ситуации.
Обновлено вчера в 09:31
Происшествия

Полиция задержала последнего из девяти сбежавших из изолятора в Туве

Сотрудники правоохранительных органов задержали последнего, девятого сбежавшего из изолятора временного содержания в Туве.
Обновлено в 00:39
Общество

Новые правила идентификации в мессенджерах вступили в силу

Правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона правительство утвердило в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 06:14
Хоккей

«Сент-Луис» забил гол, когда Бишоп лежал на льду с травмой

«Сент-Луис Блюз» на выезде победил «Даллас Старз» в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ – 4:1. В середине третьего периода преимущество «музыкантов» увеличил Джейден Шварц.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия

Какие рейсы отменили из-за пожара самолета в Шереметьево

В связи с закрытием взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево компания "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 5 и 6 мая.
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия

Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено вчера в 08:46
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