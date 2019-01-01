Благодаря продаже футболистов на € 124 млн клуб получил наибольшую чистую прибыль в своей истории — € 68,1 млн. Ещё один очень важный источник поступления средств — доходы от трансляций. Они возросли с € 45,8 млн до € 224 млн.

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Происшествия Происшествия Младенца спасли из-под завалов в Магнитогорске

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Происшествия Происшествия Найденного под завалами в Магнитогорске ребёнка эвакуируют в Москву Сегодня под завалами обрушившегося в Магнитогорске дома нашли одиннадцатимесячного мальчика.

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Происшествия Происшествия Собянин увольняет директора парка Горького после обрушения моста Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что после обрушения деревянного моста через каток в новогоднюю ночь в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, директор этого парка Марина Люльчук будет уволена.

Происшествия Происшествия В Магнитогорске растет число жертв обрушения Сегодня ночью из-под завалов были извлечены еще два тела. Таким образом, число жертв от взрыва газа увеличилось до семи человек.

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Происшествия Происшествия Как ищут выживших при обрушении дома в Магнитогорске Спасатели обнаружили под завалами обрушившегося многоквартирного дома в Магнитогорске 11-месячного мальчика. Ему помогли выжить тёплые вещи.

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Единоборства Единоборства Глава UFC назвал сроки нового боя между Нурмагомедовым и Макгрегором Спортивный поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и бойцом из Ирландии Конором Макгрегором может пройти уже в этом году.

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