Футбол

«Челси» получил рекордную прибыль
Чемпионат
02:42

Благодаря продаже футболистов на € 124 млн клуб получил наибольшую чистую прибыль в своей истории — € 68,1 млн. Ещё один очень важный источник поступления средств — доходы от трансляций.
Чемпионат02:42

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«Челси» получил рекордный доход в 2018 году

REGNUM04:45

«Челси» получил рекордный доход

Газета.Ru04:30

«Челси» похвастался финансовыми рекордами

News.ru03:25

«Челси» получил рекордную прибыль

Чемпионат02:42

«Челси» объявил о рекордных финансовых показателях

Soccer.ruвчера в 16:56
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Футбол

Самир Насри подписал контракт с «Вест Хэмом»

Обновлено в 04:00
Футбол

Ригони и Краневиттер могут перейти в «Ривер Плейт»

«Ривер Плейт» интересуется двумя футболистами «Зенита» – Эмилиано Ригони и Матиасом Краневиттером.
Обновлено в 03:27
Футбол

Роналду открестился от одержимости индивидуальными наградами

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своем отношении к индивидуальным наградам.
Обновлено вчера в 14:43
Футбол

Клод Макелеле: «Погба неуважительно празднует голы»

Обновлено вчера в 11:37
Футбол

Сульшер рассказал о визите Фергюсона на базу «МЮ»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал о визите на тренировочную базу клуба Алекса Фергюсона.
Обновлено в 04:57
Футбол

Азмун принес сборной Ирана победу над Катаром

Победу иранцам принес гол нападающего «Рубина» Сердара Азмуна. Катарцы с 54-й минуты играли в меньшинстве после удаления Мигеля Педро.
Обновлено вчера в 14:13
Футбол

Левандовски планирует завершить карьеру в «Баварии»

Обновлено вчера в 09:22
Футбол

«Меня знакомые не узнавали». Бомбовый новогодний образ от жены Жиркова

Инна Жиркова, жена защитника "Зенита" Юрия Жиркова, встретила новый год в эффектном образе.
Обновлено в 05:02
Футбол

Буффон: «Позорно, что Неймар до сих пор не выиграл „Золотой мяч“»

Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон считает, что его партнёр по команде Неймар уже заслужил получить "Золотой мяч".
Обновлено вчера в 07:01
Футбол

Владимир Газзаев станет главным тренером «Тобола»

Бывший главный тренер «Алании» Владимир Газзаев возглавит казахстанский «Тобол».
Обновлено вчера в 07:19
Футбол

Рабьо считает «Тоттенхэм» ниже своего уровня

Полузащитник «Пари Сен Жермен» Адриен Рабьо не хочет переходить в лондонский «Тоттенхэм», сообщает ESPN.
Обновлено вчера в 18:37
Футбол

Джилободжи переходит в «Генгам»

Сенегальский защитник Папи Джилободжи в ближайшее время подпишет контракт с "Генгамом".
Обновлено 29.12.18 в 03:27
Футбол

ФА не накажет Мане за то, что он схватил за горло Лихштайнера

Полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане избежал наказания на неспортивное поведение в матче 20-го тура АПЛ с «Арсеналом» (5:1). В игре с лондонцами сенегалец схватил за горло защитника соперника Штефана Лихтштайнера.
Обновлено вчера в 09:38
Футбол

В чемпионате Австралии игрок забил гол и сломал штангу

Курьезный эпизод произошел в матче чемпионата Австралии между "Централ Кост" и "Перт Глори" (1:4). На десятой минуте защитник "Перта" Томислав Мрчела забил гол, после чего по инерции влетел в ворота.
Обновлено вчера в 07:44
Футбол

Чемпионат Англии. «Эвертон» принимает «Лестер», «Арсенал» – «Фулхэм», «Тоттенхэм» против «Кардиффа»

Чемпионат Англии 21-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Обновлено в 03:00
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Футбольной ассоциации и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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