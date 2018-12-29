Футбол
Благодаря продаже футболистов на € 124 млн клуб получил наибольшую чистую прибыль в своей истории — € 68,1 млн. Ещё один очень важный источник поступления средств — доходы от трансляций.
Чемпионат02:42
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Футбол
Самир Насри подписал контракт с «Вест Хэмом»
Обновлено в 04:00
Футбол
Ригони и Краневиттер могут перейти в «Ривер Плейт»
«Ривер Плейт» интересуется двумя футболистами «Зенита» – Эмилиано Ригони и Матиасом Краневиттером.
Обновлено в 03:27
Футбол
Роналду открестился от одержимости индивидуальными наградами
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своем отношении к индивидуальным наградам.
Обновлено вчера в 14:43
Футбол
Клод Макелеле: «Погба неуважительно празднует голы»
Обновлено вчера в 11:37
Футбол
Сульшер рассказал о визите Фергюсона на базу «МЮ»
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал о визите на тренировочную базу клуба Алекса Фергюсона.
Обновлено в 04:57
Футбол
Азмун принес сборной Ирана победу над Катаром
Победу иранцам принес гол нападающего «Рубина» Сердара Азмуна. Катарцы с 54-й минуты играли в меньшинстве после удаления Мигеля Педро.
Обновлено вчера в 14:13
Футбол
Левандовски планирует завершить карьеру в «Баварии»
Обновлено вчера в 09:22
Футбол
«Меня знакомые не узнавали». Бомбовый новогодний образ от жены Жиркова
Инна Жиркова, жена защитника "Зенита" Юрия Жиркова, встретила новый год в эффектном образе.
Обновлено в 05:02
Футбол
Буффон: «Позорно, что Неймар до сих пор не выиграл „Золотой мяч“»
Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон считает, что его партнёр по команде Неймар уже заслужил получить "Золотой мяч".
Обновлено вчера в 07:01
Футбол
Владимир Газзаев станет главным тренером «Тобола»
Бывший главный тренер «Алании» Владимир Газзаев возглавит казахстанский «Тобол».
Обновлено вчера в 07:19
Футбол
Рабьо считает «Тоттенхэм» ниже своего уровня
Полузащитник «Пари Сен Жермен» Адриен Рабьо не хочет переходить в лондонский «Тоттенхэм», сообщает ESPN.
Обновлено вчера в 18:37
Футбол
Джилободжи переходит в «Генгам»
Сенегальский защитник Папи Джилободжи в ближайшее время подпишет контракт с "Генгамом".
Обновлено 29.12.18 в 03:27
Футбол
ФА не накажет Мане за то, что он схватил за горло Лихштайнера
Полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане избежал наказания на неспортивное поведение в матче 20-го тура АПЛ с «Арсеналом» (5:1). В игре с лондонцами сенегалец схватил за горло защитника соперника Штефана Лихтштайнера.
Обновлено вчера в 09:38
Футбол
В чемпионате Австралии игрок забил гол и сломал штангу
Курьезный эпизод произошел в матче чемпионата Австралии между "Централ Кост" и "Перт Глори" (1:4). На десятой минуте защитник "Перта" Томислав Мрчела забил гол, после чего по инерции влетел в ворота.
Обновлено вчера в 07:44
Футбол
Чемпионат Англии. «Эвертон» принимает «Лестер», «Арсенал» – «Фулхэм», «Тоттенхэм» против «Кардиффа»
Чемпионат Англии 21-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Обновлено в 03:00