Футбол
Благодаря продаже футболистов на € 124 млн клуб получил наибольшую чистую прибыль в своей истории — € 68,1 млн. Ещё один очень важный источник поступления средств — доходы от трансляций.
Чемпионат02:42
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Происшествия
Появилось видео обрушения моста в парке Горького в Москве
Обновлено вчера в 18:37
Происшествия
МЧС: угроза обрушения дома в Магнитогорске сохраняется
Угроза обрушения дома в Магнитогорске, в котором прогремел взрыв, сохраняется.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Число жертв обрушения дома в Магнитогорске увеличилось
Тела еще двух погибших извлечены из-под завалов после взрыва газа и последующего обрушения подъезда дома в Магнитогорске.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
При пожаре в новогоднюю ночь в Орске погибли семь человек
В Орске Оренбургской области при пожаре в жилом доме погибли семь человек. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.
Обновлено в 01:20
Происшествия
В Челябинской области объявлен День траура по погибшим в Магнитогорске
Обновлено в 02:48
Хоккей
Россия обыграла Канаду на МЧМ и сыграет в четвертьфинале со Словакией
Обновлено вчера в 22:30
Космос
Зонд New Horizons пролетел рядом с астероидом
Американский космический зонд New Horizons во вторник пролетел рядом с астероидом 2014 MU69 Ultima Thule на самой окраине Солнечной системы.
Обновлено в 01:05
Политика
Украинский телеканал передвинул поздравление Порошенко из-за Зеленского
Обновлено в 01:12
Происшествия
Найдено тело восьмого погибшего от взрыва в Магнитогорске
Спасатели обнаружили среди обломков здания в Магнитогорске восьмого погибшего. На месте катастрофы работает психологическая служба.
Обновлено в 02:21
Политика
Глава МИД Украины пожаловался на советские фильмы в Новый год
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин остался недоволен большим количеством советских фильмов в новогоднем эфире украинского телевидения.
Обновлено вчера в 23:55
Хоккей
Стали известны все четвертьфинальные пары МЧМ-2019
Обновлено в 00:59
Армия и оружие
Военные в США извинились за шутку о бомбардировке Нью-Йорка
Стратегическое командование Вооруженных сил США извинилось за свой твит о том, что оно может сбросить в Нью-Йорке на Таймс-сквер что-то намного "большее", чем новогодний шар, передает Reuters.
Обновлено в 03:11
Кино
Митрополит Рязанский осудил «Иронию судьбы»
Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в своем видеообращении выступил с критикой советского фильма "Ирония судьбы" Эльдара Рязанова.
Обновлено вчера в 16:19
Политика
Лукашенко не стал упоминать Россию в новогоднем поздравлении
Белорусский президент Александр Лукашенко в новогоднем обращении обошел тему более тесного сотрудничества России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 19:29
Политика
Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины
Обновлено вчера в 17:42
Общество
В России вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве
Основной пакет законов о нововведениях в пенсионном законодательстве вступает в силу в России с 1 января.
Обновлено в 03:02
Хоккей
Костин – о симуляции Комтуа: он в цирке работал или друг Неймара
Костин был наказан за толчок клюшкой, а Комтуа — за симуляцию.
Обновлено вчера в 21:17
Экономика
Ставка НДС 20% действует на территории России с 1 января
Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января составляет 20%.
Обновлено вчера в 16:03
Политика
Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку
Телеканал отмечает, что пресс-секретарь объявила об отставке через несколько часов после того, как уходящий глава Пентагона Джеймс Мэттис разослал прощальное письмо сотрудникам ведомства.
Обновлено вчера в 18:18
Культура
В Новой Москве обнаружено тело отца Дмитрия Бикбаева
Как стало известно РЕН ТВ, в Новой Москве обнаружено тело Амириза Бикбаева – отца известного певца и актера Дмитрия Бикбаева.
Обновлено в 00:25
Политика
В Госдепе отреагировали на задержание в Москве американца за шпионаж
Госдепартамент США получил официальное уведомление от России по поводу задержания в Москве гражданина США по обвинению в шпионаже, сообщил агентству Reuters официальный представитель внешнеполитического ведомства.
Обновлено вчера в 11:07
Экономика
В России вступает в силу конвенция о соцобеспечении
С января в России вступила в силу Конвенция о минимальных нормах социального обеспечения Международной организации труда (МОТ).
Обновлено в 02:17
Происшествия
Найдено тело женщины, убитой попутчиком по BlaBlaCar
Найдено тело 29-летней москвички, пропавшей по пути в Тулу, после того как она взяла с собой попутчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
Обновлено вчера в 09:41
Хоккей
Валерий Брагин: «Сделали подарок России»
Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после матча группового турнира МЧМ-2019 против Канады (2:1) отметил, что команда поздравила страну с Новым годом.
Обновлено в 00:10
Спорт
Глава USADA призвал лишить статуса РУСАДА
Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт призвал Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) жестко действовать в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) из-за неудачной попытки в срок предоставить доступ в московскую лабораторию.
Обновлено в 03:25
Политика
Ким Чен Ын заявил о готовности встретиться с Трампом в любое время
Как сообщает «РИА Новости», глава КНДР заявил о готовности в любое время провести переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия
В Свердловской области сошли с рельсов 16 вагонов с углем
Груженные углем вагоны сошли во вторник, 1 января, с рельсов в Свердловской области.
Обновлено в 01:26
Происшествия
МЧС распространило списки пропавших жильцов дома в Магнитогорске
Спасатели МЧС России распространили списки всех тех, с кем пока не удается выйти на связь.
Обновлено вчера в 10:39
Политика
Порошенко в новогоднем поздравлении пообещал «вернуться с миром» к Донбассу
Президент Украины Петр Порошенко в новогоднем поздравлении пообещал "вернуться с миром" к Донбассу и Крыму.
Обновлено вчера в 17:56
Армия и оружие
NYT: Трамп продлил до четырех месяцев срок вывода войск США из Сирии
Президент США Дональд Трамп согласился предоставить четыре месяца на вывод американских войск с территории Сирии.
Обновлено вчера в 20:04