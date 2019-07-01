Футбол
«Челси» покинули Кэхилл, Игуаин и еще три игрокаАргументы и Факты 08:47
У футболистов истекли сроки контрактов Пять футболистов ушли из лондонского клуба "Челси" по причине истечения срока контрактов, об этом в понедельник сообщается на сайте команды. В числе тех, чей контракт закончился, титулованные защитник Гари Кэхилл и 31-летний аргентинский форвард Гонсало Игуаин.
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