Футбол

«Челси» подтвердил разрыв ахиллова сухожилия у Лофтус-ЧикаSoccer.ru вчера в 17:24

В товарищеском матче против «Нью-Инглэнд Революшн» 23-летний футболист получил разрыв ахиллова сухожилия. Ему предстоит перенести операцию.
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Лофтус-Чик получил разрыв ахиллова сухожилия в товарищеском матче

Советский спорт00:29

«Челси» подтвердил, что у Лофтуса-Чика разрыв ахиллова сухожилия

Спорт-Экспрессвчера в 16:46

Лофтус-Чик пропустит финал Лиги Европы с «Арсеналом» из-за разрыва ахиллова сухожилия

Sport24.ruвчера в 20:00

«Челси» подтвердил разрыв ахиллова сухожилия у Лофтус-Чика

Soccer.ruвчера в 17:24

У Лофтус-Чика диагностирован разрыв ахилла

Чемпионатвчера в 20:44

Игрок «Челси» Лофтус-Чик пропустит финал Лиги Европы

РИА Новостивчера в 14:17

У Лофтус-Чика разрыв ахиллова сухожилия

Sports.ruвчера в 17:17
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Музыка

Сергей Лазарев выступил в полуфинале Евровидения

Обновлено вчера в 16:10
Политика

Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией

Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому он отменят льготный режим торговли с Турцией, начиная с 17 мая 2019 года, сообщает Белый дом.
Обновлено вчера в 20:39
Экономика

Nord Stream 2: «Северный поток-2» готов более чем наполовину

Проект "Северный поток-2" подразумевает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.
Обновлено 15 мая в 09:32
Общество

Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Происшествия

В Рязанской области поймали автомобильных мошенников

В Рязанской области задержали очередных автомобильных мошенников. Они продавали комплектующие из Европы по низким ценам.
Обновлено в 00:36
Политика

Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено вчера в 18:36
Армия и оружие

Трамп признался, что не хочет войны с Ираном

Источники рассказали, что на секретном брифинге в Белом доме американский президент Дональд Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном.
Обновлено вчера в 15:23
Политика

Помпео назвал три точки сближения России и США

Говоря о сотрудничестве с Россией, Помпео назвал три сферы, где Вашингтон и Москва уже успешно взаимодействуют.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия

Истребитель F-16 врезался в склад в США

Истребитель F-16 потерпел крушение под Лос-Анджелесом в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал ABC7.
Обновлено в 00:42
Хоккей

«Бостон» победил «Каролину» и стал первым финалистом Кубка Стэнли

Обновлено в 00:20
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:28
Общество

В Роскачестве рассказали об опасности солнцезащитного крема

Специалисты Роскачества рассказали о особенностях солнцезащитных кремов и дали рекомендации по их выбору.
Обновлено в 01:00
Наука

Легендарный манускрипт Войнича расшифровали в Англии

Обновлено 15 мая в 21:53
Экономика

Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП

Блокировки «ставят под угрозу самое главное — деньги на счетах и на практике в большинстве случаев приводят к гибели бизнеса», констатировал в беседе с РБК общественный уполномоченный по вопросам взаимодействия с институтами развития, управляющий партнер Профессионального юридического центра Александр Любосердов.
Обновлено в 00:01
Политика

Кадыров прокомментировал новые санкции США против россиян

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале прокомментировал введение Соединёнными Штатами санкций в отношении пяти граждан России и специального отряда быстрого реагирования «Терек».
Обновлено вчера в 17:32
Космос

Астрономы подвели первые итоги исследования Ультимы Туле

Первым научным аппаратом, созданным для исследования объектов пояса Койпера, стал зонд New Horizons.
Обновлено вчера в 15:55
Гаджеты

Valve выпустила Steam Link для iOS и Apple TV

Компания Valve выпустила свое приложение Steam Link для устройств на iOS, а также Apple TV.
Обновлено вчера в 07:18
Происшествия

Полуторагодовалый ребенок четыре дня выживал в лесу без еды и воды

На протяжении четырех дней бригада спасателей прочесывала леса на окрестных склонах.
Обновлено вчера в 22:13
Здоровье

Как проверить печень: способы узнать, здоровая ли она

Из материала «МК в Волгограде» вы узнаете, какие симптомы подскажут, что с печенью происходит что-то неладное.
Обновлено в 02:15
Происшествия

Летевший из Ларнаки в Самару самолет вынужденно сел в Краснодаре

Пассажирский самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс N5840 Ларнака — Самара, вынужденно сел в аэропорту Краснодара в ночь на 17 мая.
Обновлено в 02:10
Происшествия

В результате стрельбы в школе в Новой Зеландии погиб мужчина

Мужчина погиб в результате инцидента со стрельбой на территории школы и детского сада на юге Окленда.
Обновлено в 01:39
Экономика

Доходы россиян в 2020 году вырастут почти на 3%

С 2020 года благосостояние россиян начнет расти ускоренными темпами и реальные располагаемые доходы населения увеличатся на 2,9%. Об этом говорится в прогнозе Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, с которым ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия

Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве

Полиция ищет женщину, оставившую в четверг вечером маленькую девочку в поликлинике в центре Москвы.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия

Суд арестовал 21 участника акций протеста в Екатеринбурге

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал 21 участника акций против строительства храма на месте сквера в центре города, передаёт РИА Новости.
Обновлено вчера в 02:04
Религия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено вчера в 13:40
Армия и оружие

В России впервые с 1974 года создадут новый снайперский патрон

Обновлено в 02:04
Происшествия

Проткнувший живот школьника забор уничтожат в Омске

В Омске решили уничтожить все острые штыри на заборах школ после того, как один из учеников сильно пострадал, перебираясь через забор.
Обновлено в 01:48
Политика

Российские депутаты отчитались о доходе ниже прожиточного минимума

Заработок ниже прожиточного минимума в 2018 году задекларировали 60 депутатов региональных заксобраний, из них 11 указали нулевой доход, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 02:17
Наука

Определены факторы риска развития инсульта у мужчин и женщин

Специалисты Национального исследовательского мордовского университета рассказали о специфических факторах риска инсульта для представителей разного пола, передает RT.Чаще всего ишемический инсульт диагностируется у мужчин, регулярно употребляющих алкоголь.
Обновлено в 01:58
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума для пенсионеров

Минтруд предлагает единый порядок расчета прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 00:35
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