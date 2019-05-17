Футбол
«Челси» подтвердил разрыв ахиллова сухожилия у Лофтус-ЧикаSoccer.ru вчера в 17:24
В товарищеском матче против «Нью-Инглэнд Революшн» 23-летний футболист получил разрыв ахиллова сухожилия. Ему предстоит перенести операцию.
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Лофтус-Чик пропустит финал Лиги Европы с «Арсеналом» из-за разрыва ахиллова сухожилия
Sport24.ruвчера в 20:00
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Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве
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