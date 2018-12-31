Футбол
«Челси» подписал полузащитника «Боруссии» Пулишича
«Челси» подписал полузащитника «Боруссии» ПулишичаВести.Ru04:53
Лондонский "Челси" оформил сделку с дортмундской "Боруссией", в результате которой приобрел полузащитника немецкого клуба Кристиана Пулишича. Американский футболист обошелся "синим" в 64 миллиона евро.
Вести.Ru04:53
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Футбол
«Ювентус» подтвердил интерес к Рэмзи
Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи подтвердил интерес клуба к полузащитнику "Арсенала" Аарону Рэмзи.
Обновлено в 08:09
Футбол
«Монако» согласовал детали контракта с Фабрегасом
«Монако» рассчитывает оформить переход футболиста на следующей неделе — клубу остается только согласовать детали трансфера с «Челси».
Обновлено в 08:16
Футбол
Роналду: «2018-й год стал лучшим в карьере»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду назвал 2018-й год лучшим в карьере, а также рассказал о жизни в Италии.
Обновлено в 07:31
Футбол
Семак завел страницу в Инстаграме
Пресс-служба "Зенита" сообщает, что главный тренер команды Сергей Семак завел личную страницу в Инстаграме.
Обновлено в 03:48
Футбол
«Зенит» интересуется полузащитником сборной Норвегии Сельнэсом
«Зенит» интересуется полузащитником «Сент-Этьена» Уле Сельнэсом.
Обновлено в 07:20
Футбол
Джанни Инфантино: «Система VAR сделала футбол более справедливым»
Президент ФИФА Джанни Инфантино в ходе спортивной конференции в Дубае отметил, что система видеопомощи арбитрам (VAR) хорошо зарекомендовала себя в последнее время.
Обновлено в 07:48
Футбол
«Тоттенхэм» разгромил «Кардифф Сити» и вышел на второе место в АПЛ
Обновлено вчера в 14:20
Футбол
Гюндоган рассказал, как «Ман Сити» может обыграть «Ливерпуль»
Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган считает, что его команда сможет взять три очка только в том случае, если им удастся играть в более агрессивный футбол.
Обновлено в 07:55
Футбол
Диарра хочет войти в тренерский штаб «ПСЖ»
Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Лассана Диарра собирается войти в состав тренерского штаба парижан.
Обновлено в 01:24
Футбол
Шоу: у Сульшера совершенно другой стиль, игроки «МЮ» наслаждаются этим
Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу рассказал о впечатлениях от работы под руководством Уле-Гуннара Сульшера.
Обновлено в 03:14
Футбол
«Барселона» и «МЮ» претендуют на Кулибали
Защитник "Наполи" Калиду Кулибали попал в сферу интересов двух европейских топ-клубов.
Обновлено в 02:23
Футбол
Вальверде может покинуть «Барселону» по окончании сезона
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде заявил, что может оставить работу в каталонском клубе после окончания текущего сезона.
Обновлено вчера в 15:30
Футбол
Эшли Янг может перейти в «Интер» на правах свободного агента
Миланский «Интер» заинтересован в услугах защитника «Манчестер Юнайтед» Эшли Янга, сообщает The Mirror.
Обновлено в 01:00
Футбол
Сарри назвал позицию, которую нужно усилить «Челси»
Обновлено в 04:18
Футбол
Криштиану Роналду: «Обвинения в изнасиловании отвратительны и болезненны для моей семьи»
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что его совесть является чистой.
Обновлено в 07:53