Футбол

«Челси» подписал полузащитника «Боруссии» Пулишича
Вести.Ru
04:53

Лондонский "Челси" оформил сделку с дортмундской "Боруссией", в результате которой приобрел полузащитника немецкого клуба Кристиана Пулишича. Американский футболист обошелся "синим" в 64 миллиона евро.
Вести.Ru04:53

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Пулишич станет третьим самым дорогостоящим приобретением в истории «Челси»

Sport24.ru07:12

Пулишич станет одним из самых дорогих приобретений в истории «Челси»

Sportbox.RU08:06

Пулишич станет одним из самых дорогих приобретений в истории «Челси»

Матч ТВ08:06

Трансфер Пулишича стал 3-м в списке самых дорогих подписаний «Челси»

Спорт-Экспресс07:22

Трансфер Пулишича — третий в списке самых дорогостоящих в истории «Челси»

Чемпионат08:03

Марина Грановская: Пулишич может стать важным игроком «Челси» на долгие годы

Советский спорт05:18

Пулишич – 3-й в списке самых дорогостоящих трансферов «Челси»

Sports.ru06:49
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 08:21, Ашберн
Футбол

«Ювентус» подтвердил интерес к Рэмзи

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи подтвердил интерес клуба к полузащитнику "Арсенала" Аарону Рэмзи.
Обновлено в 08:09
Футбол

«Монако» согласовал детали контракта с Фабрегасом

«Монако» рассчитывает оформить переход футболиста на следующей неделе — клубу остается только согласовать детали трансфера с «Челси».
Обновлено в 08:16
Футбол

Роналду: «2018-й год стал лучшим в карьере»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду назвал 2018-й год лучшим в карьере, а также рассказал о жизни в Италии.
Обновлено в 07:31
Футбол

Семак завел страницу в Инстаграме

Пресс-служба "Зенита" сообщает, что главный тренер команды Сергей Семак завел личную страницу в Инстаграме.
Обновлено в 03:48
Футбол

«Зенит» интересуется полузащитником сборной Норвегии Сельнэсом

«Зенит» интересуется полузащитником «Сент-Этьена» Уле Сельнэсом.
Обновлено в 07:20
Футбол

Джанни Инфантино: «Система VAR сделала футбол более справедливым»

Президент ФИФА Джанни Инфантино в ходе спортивной конференции в Дубае отметил, что система видеопомощи арбитрам (VAR) хорошо зарекомендовала себя в последнее время.
Обновлено в 07:48
Футбол

«Тоттенхэм» разгромил «Кардифф Сити» и вышел на второе место в АПЛ

Обновлено вчера в 14:20
Футбол

Гюндоган рассказал, как «Ман Сити» может обыграть «Ливерпуль»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган считает, что его команда сможет взять три очка только в том случае, если им удастся играть в более агрессивный футбол.
Обновлено в 07:55
Футбол

Диарра хочет войти в тренерский штаб «ПСЖ»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Лассана Диарра собирается войти в состав тренерского штаба парижан.
Обновлено в 01:24
Футбол

Шоу: у Сульшера совершенно другой стиль, игроки «МЮ» наслаждаются этим

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу рассказал о впечатлениях от работы под руководством Уле-Гуннара Сульшера.
Обновлено в 03:14
Футбол

«Барселона» и «МЮ» претендуют на Кулибали

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали попал в сферу интересов двух европейских топ-клубов.
Обновлено в 02:23
Футбол

Вальверде может покинуть «Барселону» по окончании сезона

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде заявил, что может оставить работу в каталонском клубе после окончания текущего сезона.
Обновлено вчера в 15:30
Футбол

Эшли Янг может перейти в «Интер» на правах свободного агента

Миланский «Интер» заинтересован в услугах защитника «Манчестер Юнайтед» Эшли Янга, сообщает The Mirror.
Обновлено в 01:00
Футбол

Сарри назвал позицию, которую нужно усилить «Челси»

Обновлено в 04:18
Футбол

Криштиану Роналду: «Обвинения в изнасиловании отвратительны и болезненны для моей семьи»

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что его совесть является чистой.
Обновлено в 07:53
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Кристиан Пулишич
Американский футболист
Американский футболист, вингер дортмундской «Боруссии» и национальной сборной США. Пулишич по мнению многих имеет все перспективы стать жемчужиной американского футбола.
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Боруссия
Спортивный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунд. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии. Член лиги G-14 вплоть до её роспуска в 2008 году.
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