Футбол

«Челси» подписал полузащитника «Боруссии» Пулишича
Вести.Ru
04:53

Лондонский "Челси" оформил сделку с дортмундской "Боруссией", в результате которой приобрел полузащитника немецкого клуба Кристиана Пулишича. Американский футболист обошелся "синим" в 64 миллиона евро.
Вести.Ru04:53

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«Челси» выкупил трансфер Палисика

Eurosport.ru04:55

«Челси» подписал полузащитника «Боруссии» Пулишича

Вести.Ru04:53

«Боруссия» подтвердила трансфер Пулишича в «Челси» за 64 миллиона евро

Sportbox.RU04:47

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Матч ТВ04:47

«Боруссия» объявила о переходе Пулишича в «Челси» за € 64 млн

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Пулишич стал игроком «Челси»

Спорт-Экспресс04:24

Михаэль Цорк: «Не смогли продлить контракт с Пулишичем и приняли очень выгодное предложение „Челси“»

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Боруссия
Спортивный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунд. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии. Член лиги G-14 вплоть до её роспуска в 2008 году.
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