Футбол
Лондонский "Челси" оформил сделку с дортмундской "Боруссией", в результате которой приобрел полузащитника немецкого клуба Кристиана Пулишича. Американский футболист обошелся "синим" в 64 миллиона евро.
Вести.Ru04:53
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