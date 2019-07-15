Футбол

«Челси» подписал контракт с МаунтомМатч ТВ 09:55

3 фото
Полузащитник Мейсон Маунт подписал новый контракт с «Челси». Соглашение рассчитано на пять лет.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Челси» продлил контракт с Маунтом до 2024 года

Sport24.ru11:00

Хавбек «Челси», выступавший в «Дерби» под руководством Лэмпарда, продлил контракт с клубом (фото)

Советский спорт11:22

«Челси» продлил контракт с Мэйсоном Маунтом

РИА Новости09:55

«Челси» продлил контракт с воспитанником команды

Евро-футбол.ру11:01

«Челси» подписал контракт с Маунтом

Матч ТВ09:55

Воспитанник «Челси» Мейсон Маунт продлил контракт до 2024 года (ВИДЕО)

ProstoProSport11:06

Моунт продлил контракт с «Челси» до 2024 года

Soccer.ru09:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 11:44, Вашингтон
Происшествия

СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана

Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес

Модель Кайли Дженнер в стиле «ню» включила режим отдыха

Американская модель, миллиардерша Кайли Дженнер привела в замешательство фанатов, опубликовав обнаженное фото.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии

Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
Политика

Заседание по делу Вышинского перенесено на 19 июля

Заседание суда по делу руководителя порта РИА Новости Украина Кирилла Вышинского перенесено на 19 июля.
Обновлено в 09:55
Происшествия

В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш

Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова по делу о государственной измене, сообщили 15 июля в пресс-службе суда.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Политика

Зеленский издал указ о праздновании Дня независимости без парада

Украинский президент Владимир Зеленский принял решение не проводить военный парад в День независимости, который отмечается в стране 24 августа.
Обновлено в 07:53
Армия и оружие

Турчинов пригрозил за минуты «снести» Керченский мост

Обновлено в 09:08
Политика

Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему не ездит на работу на велосипеде, как обещал.
Обновлено в 11:18
Общество

Первая российская мощная газовая турбина заработала

Обновлено в 10:34
Происшествия

В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек

В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено вчера в 14:31
Шоу-бизнес

Юлия Барановская опровергла слухи о своей тайной свадьбе

Сегодня Барановская опровергла все слухи в своем микроблоге в Instagram.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Полиция не оштрафует Загитову за вождение без прав

Правоохранители Удмуртии прекратили расследование административного дела в отношении 17-летней олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой за управление автомобилем без прав из-за истечения срока давности нарушения, сообщили РИА Новости в МВД по республике.
Обновлено в 08:02
Политика

Министр обороны Германии объявила об уходе в отставку

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен покинет свой пост 17 июля.
Обновлено в 11:25
Происшествия

«Новый поток» заявил о задержании основателя компании Дмитрия Мазурова

Вечером 13 июля совладелец компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан в аэропорту Шереметьево по прилету из заграничной командировки, сообщил РБК представитель компании.
Обновлено вчера в 17:57
Армия и оружие

Эрдоган заявил о планах Турции по производству систем ПВО с Россией

Обновлено в 11:21
Происшествия

На Красной площади задержали участников пикета в память об Эстемировой

Обновлено в 10:47
Экономика

В России подешевели полисы ОСАГО

По информации организации, полисы стали дешевле в 81 регионе России, где проживает около 97,7% автовладельцев.
Обновлено в 09:23
Экономика

Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года

Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.
Обновлено в 10:11
Происшествия

Учителя школы в Ленобласти получили срок за наркотики

Обновлено в 07:37
Происшествия

В столичном медцентре женщина умерла после массажа лица

Обновлено в 05:35
Энергетика

«Нафтогаз» снизит цену на газ для населения на 11,7%

«Нафтогаз» в июле снизит цену на природный газ для населения Украины на 11,7% (648 гривен, или $25) по сравнению с июньской ценой.
Обновлено в 06:20
Общество

Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой

Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России.
Обновлено в 11:33
Происшествия

Защитников конституционного строя из ФСБ обвинили в вымогательстве

Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом занимается межнациональными и межрелигиозными конфликтами, борьбой с экстремизмом.
Обновлено в 10:02
Происшествия

Полиция разогнала участников акции протеста у Мосгоризбиркома

Обновлено вчера в 11:17
Авто

Porsche реконструировала легендарную трассу Нардо

Открытие реконструированного полигона состоялось на днях. Известно, что на ремонт кольцевой Porsche выделила около 35 миллионов евро.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес

Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро ждет второго ребенка

Три года назад Мэрилин Керро в очередной раз рассталась со своим возлюбленным Александром Шепсом.
Обновлено в 07:01
Экономика

Университет «Синергия» опроверг блокировку своих счетов

Университет «Синергия» в ответ на запрос РБК сообщил, что его счета никогда не блокировались.
Обновлено в 10:34
Происшествия

Протестующих против вырубки леса в Подмосковье разогнали дубинками

Обновлено в 05:08
Политика

Сторонники Порошенко захватили правоохранительное ведомство

Недовольство у сторонников Порошенко вызывает тот факт, что ГБР расследует несколько уголовных дел в которых фигурирует их лидер.
Обновлено в 10:57
ещё по теме
Мейсон Маунт
Британский футболист
Английский футболист, полузащитник клуба «Челси» и молодёжной сборной Англии, выступающий на правах аренды за «Дерби Каунти».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступающий в английской Премьер-лиге. Провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное