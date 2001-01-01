"Челси" готовит предложение по полузащитнику "Кальяри" Николо Барелле в размере 50 млн евро. "Интер" и "Наполи" ранее тоже проявляли интерес к 21-летнему игроку, но цена футболиста отпугнула итальянцев, так что теперь главным кандидатом на хавбека остается "Челси".

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