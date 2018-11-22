Футбол

«Челси» поблагодарил Дрогба за годы карьеры в клубе
Матч ТВ
05:00

Лондонский «Челси» поблагодарил ивуарийского нападающего Дидье Дрогба за время, когда футболист выступал за английский клуб.
Матч ТВ05:00

Подробнее о событии

«Превращайте мечты в реальность». Трогательное заявление Дрогба, завершившего карьеру

Спорт-Экспресс15:51

ЗубоДРОГБительнАя карьера: легендарный форвард ушёл из футбола

Sport.ru18:29

«Челси» поблагодарил Дрогба за годы карьеры в клубе

Sportbox.RU05:00

«Челси» поблагодарил завершившего карьеру Дрогба

Soccer.ru04:06

«Челси» поблагодарил Дрогба за годы карьеры в клубе

Матч ТВ05:00

«Челси» поблагодарил завершившего карьеру Дрогба за замечательные воспоминания

Sport24.ru03:31

Дрогба завершил карьеру, опубликовав трогательный прощальный твит

Eurosport.ru02:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 20:10, Ашберн
Футбол

Лидер «Ливерпуля» подписал с клубом новый долгосрочный контракт

Обновлено в 19:02
Футбол

Капитан «Спартака» Глушаков может перейти в «Крылья Советов»

Футболист московского «Спартака» Денис Глушаков может перейти в самарские «Крылья Советов».
Обновлено в 16:00
Футбол

IFAB обнародовал список возможных изменений в правилах футбола

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) обнародовал список возможных изменений в правилах футбола.
Обновлено в 19:42
Футбол

Два матча 15-го тура чемпионата России по футболу пройдут в пятницу

Чемпионат России по футболу возобновится в пятницу после перерыва на игры сборных двумя матчами 15-го тура.
Обновлено в 20:00
Футбол

Роналду примет участие в акции против насилия над женщинами

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду примет участие в акции против насилия над женщинами, которую клубы чемпионата Италии проведут во время предстоящего 13-го тура (с 24 по 26 ноября), сообщает Yahoo Sports.
Обновлено в 18:26
Футбол

Златан Ибрагимович: «Я прилетел со своей собственной планеты»

Обновлено в 18:48
Футбол

Блаттер требует начать расследование в отношении Инфантино

Экс-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Зепп Блаттер намерен добиваться открытия расследования в отношении нынешнего главы организации Джанни Инфантино, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:56
Футбол

Адриану рассказал об особенностях тренировок при Кононове

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану заявил, что при новом главном тренере красно-белых Олеге Кононове возросла интенсивность тренировок.
Обновлено в 15:36
Футбол

«Реал» потерпел первое поражение в Евролиге, проиграв «Олимпиакосу»

Олимпиакос на своей площадке нанес первое поражение Реалу в нынешнем сезоне Евролиги.
Обновлено в 16:34
Футбол

Буффон займет место в воротах ПСЖ в матче с «Ливерпулем»

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон выйдет с первых минут в ключевом для парижан матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ливерпуля".
Обновлено в 14:27
Футбол

Клопп и «Ливерпуль» мешают Гвардиоле читать книги

Стоит отметить, что Гвардиола проиграл Клоппу 7 раз — ни один другой тренер не обыгрывал испанца чаще.
Обновлено в 19:06
Футбол

Витоло: «Месси был бы лучшим даже без одной ноги»

Обновлено в 15:54
Футбол

Эмери назвал три главные цели «Арсенала» в этом сезоне

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о целях команды в нынешней кампании.
Обновлено в 14:38
Футбол

«Он просто жалок». Наингголан снова наехал на Роберто Мартинеса

Сборная Бельгии впервые в истории выиграла медали чемпионата мира. Для этого Азар и Ко как следует поколесили по России.
Обновлено в 14:27
Футбол

УЕФА назвал страны-обладатели наград Fair Play

УЕФА определил три страны, которые стали обладателями наград Fair Play по итогам сезона-2017/18: Финляндия, Северная Ирландия и Фарерские острова.
Обновлено в 20:03
ещё по теме
Дидье Дрогба
Ивуарийский футболист
Ивуарийский футболист, нападающий американского клуба «Финикс Райзинг». Игрок сборной Кот-д’Ивуара. Лучший бомбардир в истории сборной Кот-д’Ивуара. Лучший бомбардир среди иностранных игроков в истории английского клуба «Челси». По общему количеству голов за «Челси» занимает 2-е место. Первый африканский футболист, забивший 100 голов в английской Премьер-лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Футбольной ассоциации и пять раз Кубок Футбольной лиги...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное