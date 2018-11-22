Футбол

«Челси» поблагодарил Дрогба за годы карьеры в клубе
Матч ТВ
05:00

Лондонский «Челси» поблагодарил ивуарийского нападающего Дидье Дрогба за время, когда футболист выступал за английский клуб.
Матч ТВ05:00

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«Превращайте мечты в реальность». Трогательное заявление Дрогба, завершившего карьеру

Спорт-Экспресс15:51

Экс-нападающий «Челси» Дрогба объявил о завершении карьеры

Аргументы и Факты07:04

«Челси» поблагодарил Дрогба за годы карьеры в клубе

Sportbox.RU05:00

«Челси» поблагодарил завершившего карьеру Дрогба

Soccer.ru04:06

«Челси» поблагодарил Дрогба за годы карьеры в клубе

Матч ТВ05:00

«Челси» поблагодарил завершившего карьеру Дрогба за замечательные воспоминания

Sport24.ru03:31

Дрогба завершил карьеру, опубликовав трогательный прощальный твит

Eurosport.ru02:49
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Мане подписал новый контракт с «Ливерпулем»

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Два матча 15-го тура чемпионата России по футболу пройдут в пятницу

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Ивуарийский футболист, нападающий американского клуба «Финикс Райзинг». Игрок сборной Кот-д’Ивуара. Лучший бомбардир в истории сборной Кот-д’Ивуара. Лучший бомбардир среди иностранных игроков в истории английского клуба «Челси». По общему количеству голов за «Челси» занимает 2-е место. Первый африканский футболист, забивший 100 голов в английской Премьер-лиге.
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Футбольной ассоциации и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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