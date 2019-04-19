Футбол

«Челси» победил «Славию» и вышел в полуфинал ЛЕСпорт-Экспресс вчера в 16:51

"Челси" победил "Славию" в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (4:3). Дублем в составе "синих" отметился нападающий Педро. Лондонцы вышли в полуфинал, обыграв чешский клуб с общим счетом 5-3 по сумме двух встреч. В полуфинале "Челси" сыграет с победителем пары "Бенфика" - "Айнтрахт".
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Шевчик: я – давний фанат «Челси», забить два гола – просто мечта

Чемпионат01:04

«Челси» пропустил трижды от «Славии», но идёт дальше, «Айнтрахт» выбил «Бенфику»

Евро-футбол.рувчера в 17:01

«Челси» – «Славия» (4:3). Жиру поучаствовал во всех голах хозяев

Sports.ruвчера в 22:40

Педро Родригес: «„Славия“ - очень интересная команда»

Спорт-Экспрессвчера в 20:40

Дубль Педро помог «Челси» обыграть «Славию» и выйти в полуфинал Лиги Европы

Советский спортвчера в 16:51

«Славия» забила «Челси» три гола, но завершила выступление в Лиге Европы

Матч ТВвчера в 16:52

Форвард «Челси» Жиру забил десятый мяч в этом сезоне Лиги Европы

Газета.Ruвчера в 20:30
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Армия и оружие

Франция отправит танки и военных к границам России

Обновлено вчера в 19:10
Энергетика

В Киеве увидели угрозу коллапса экономики без российской нефти

Введенный правительством России запрет на поставки Украине сырой нефти угрожает коллапсом украинской экономике.
Обновлено вчера в 12:04
Шоу-бизнес

Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя

Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено вчера в 05:02
Происшествия

Названа новая причина пожара в Нотр-Даме

Обновлено вчера в 16:05
Футбол

Жена Макеева опубликовала пост в поддержку Кокорина и Мамаева. Очень мощный текст

Светлана Макеева, жена защитника "Сочи" Евгения Макеева в своем Инстаграме поддержала нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.
Обновлено вчера в 16:42
Технологии

Студент «убил» 66 компьютеров своего колледжа с помощью флешки

Бывший студент колледжа Сент-Роуз в Олбани, штат Нью-Йорк, признался в том, что выводил из строя компьютеры учебного заведения при помощи USB Killer.
Обновлено вчера в 14:08
Наука

Диагностировать рак поджелудочной железы помогает сигнальный белок LIF

Обновлено вчера в 11:09
Политика

МИД Сербии заявил о давлении за отказ вводить санкции против России

Вице-председатель правительства, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что на страну продолжают оказывать давление из-за отказа присоединяться к санкциям против России.
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия

В Северной Ирландии в результате теракта погибла женщина

В североирландском городе Лондондерри в результате стрельбы погибла 29-летняя женщина.
Обновлено в 00:50
Хоккей

«Сан-Хосе» обыграл «Вегас» и сократил отставание в серии

"Сан-Хосе" выиграл у "Вегаса" (5:2) в матче первого раунда плей-офф НХЛ. Счет в серии - 3-2 в пользу "Вегаса".
Обновлено в 00:33
Наука

Найдены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле

Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.
Обновлено вчера в 02:34
Авто

Toyota представила новый ProAce City

Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.
Обновлено вчера в 11:14
Интернет

Facebook хранил без шифрования миллионы паролей от Instagram

Руководство компании и одноименной социальной сети Facebook призналось, что пароли от аккаунтов нескольких миллионов пользователей сети Instagram, которой она владеет, были размещены на внутренних серверах компании в незашифрованном виде.
Обновлено вчера в 19:23
Общество

Право на ошибку на экзамене в ГИБДД планируют отменить

ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Обновлено вчера в 20:18
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено вчера в 06:03
Спорт

Персонально ваш: Евгений Ройзман

Напоминаю, что с нами политик Евгений Ройзман.
Обновлено вчера в 12:18
Политика

Контактная группа не согласовала пасхальное перемирие в Донбассе

Ранее президент Украины Пётр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи в Берлине поддержали введение пасхального перемирия в Донбассе с 18 апреля.
Обновлено вчера в 15:51
Общество

В России могут появиться частные кладбища

В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Происшествия

В Новосибирской области сгорело здание сельской администрации

Вздании администрации села Светлая Поляна Болотнинского района Новосибирской области сегодня утром, 19 апреля, произошёл пожар.
Обновлено вчера в 23:52
Политика

Медведчук посоветовал Зеленскому пойти на сделку с Россией

Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук полагает, что кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому следует пойти на сделку с Россией, чтобы вернуть Донбасс под суверенитет Киева.
Обновлено вчера в 23:23
Экономика

Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России

Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия

В Красноярском крае тушат крупный пожар в жилом доме

В расположенном в Красноярском крае городе Канске возник пожар на кровле пятиэтажного жилого дома.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия

Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике

Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.
Обновлено вчера в 16:26
Общество

Роскачество определило лучшие марки кефира

Анализу подверглись 11 производителей. Кефир тестировали по 35 параметрам.
Обновлено вчера в 01:23
Происшествия

Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова по подозрению в получении взятки, заявили в пресс-службе суда.
Обновлено вчера в 15:36
Политика

В форуме «Один пояс, один путь» в Пекине поучаствуют лидеры 37 стран

Глава китайского МИД Ван И сообщил, что во втором форуме «Один пояс, один путь», который состоится в Пекине 25-27 апреля, намерены принять участие 37 лидеров государств и правительств.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Опубликованы финальные рейтинги Зеленского и Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский за три дня до второго тура выборов серьезно опережает действующего главу государства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 10:47
Политика

Сирия ведёт работу по привлечению туристов из России

Министр туризма Сирии Мухаммад Рами Радван Мартини заявил, что в настоящее время ведётся работа по привлечению туристов из России.
Обновлено вчера в 22:45
Религия

Православные готовятся встретить Вербное воскресенье

Верующие идут в храм, где освящают вербы, участвуют в праздничном богослужении. До Пасхи Христовой остается с этого дня всего одна неделя.
Обновлено 16 апреля в 08:02
Политика

Порошенко созвал СНБО после решения суда по «Приватбанку»

Президент Украины Пётр Порошенко созвал Совет национальной безопасности и обороны страны после решения суда о незаконности национализации "Приватбанка".
Обновлено вчера в 13:26
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