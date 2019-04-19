«Челси» победил «Славию» и вышел в полуфинал ЛЕСпорт-Экспресс вчера в 16:51

"Челси" победил "Славию" в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (4:3). Дублем в составе "синих" отметился нападающий Педро. Лондонцы вышли в полуфинал, обыграв чешский клуб с общим счетом 5-3 по сумме двух встреч. В полуфинале "Челси" сыграет с победителем пары "Бенфика" - "Айнтрахт".

«Челси» победил «Славию» и вышел в полуфинал ЛЕ

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