Футбол
«Челси» победил «Славию» и вышел в полуфинал ЛЕСпорт-Экспресс вчера в 16:51
"Челси" победил "Славию" в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (4:3). Дублем в составе "синих" отметился нападающий Педро. Лондонцы вышли в полуфинал, обыграв чешский клуб с общим счетом 5-3 по сумме двух встреч. В полуфинале "Челси" сыграет с победителем пары "Бенфика" - "Айнтрахт".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Челси» пропустил трижды от «Славии», но идёт дальше, «Айнтрахт» выбил «Бенфику»
Евро-футбол.рувчера в 17:01
Дубль Педро помог «Челси» обыграть «Славию» и выйти в полуфинал Лиги Европы
Советский спортвчера в 16:51
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 01:19, Ашберн
Армия и оружие
Франция отправит танки и военных к границам России
Обновлено вчера в 19:10
Энергетика
В Киеве увидели угрозу коллапса экономики без российской нефти
Введенный правительством России запрет на поставки Украине сырой нефти угрожает коллапсом украинской экономике.
Обновлено вчера в 12:04
Шоу-бизнес
Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя
Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено вчера в 05:02
Происшествия
Названа новая причина пожара в Нотр-Даме
Обновлено вчера в 16:05
Футбол
Жена Макеева опубликовала пост в поддержку Кокорина и Мамаева. Очень мощный текст
Светлана Макеева, жена защитника "Сочи" Евгения Макеева в своем Инстаграме поддержала нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.
Обновлено вчера в 16:42
Технологии
Студент «убил» 66 компьютеров своего колледжа с помощью флешки
Бывший студент колледжа Сент-Роуз в Олбани, штат Нью-Йорк, признался в том, что выводил из строя компьютеры учебного заведения при помощи USB Killer.
Обновлено вчера в 14:08
Наука
Диагностировать рак поджелудочной железы помогает сигнальный белок LIF
Обновлено вчера в 11:09
Политика
МИД Сербии заявил о давлении за отказ вводить санкции против России
Вице-председатель правительства, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что на страну продолжают оказывать давление из-за отказа присоединяться к санкциям против России.
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия
В Северной Ирландии в результате теракта погибла женщина
В североирландском городе Лондондерри в результате стрельбы погибла 29-летняя женщина.
Обновлено в 00:50
Хоккей
«Сан-Хосе» обыграл «Вегас» и сократил отставание в серии
"Сан-Хосе" выиграл у "Вегаса" (5:2) в матче первого раунда плей-офф НХЛ. Счет в серии - 3-2 в пользу "Вегаса".
Обновлено в 00:33
Наука
Найдены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле
Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.
Обновлено вчера в 02:34
Авто
Toyota представила новый ProAce City
Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.
Обновлено вчера в 11:14
Интернет
Facebook хранил без шифрования миллионы паролей от Instagram
Руководство компании и одноименной социальной сети Facebook призналось, что пароли от аккаунтов нескольких миллионов пользователей сети Instagram, которой она владеет, были размещены на внутренних серверах компании в незашифрованном виде.
Обновлено вчера в 19:23
Общество
Право на ошибку на экзамене в ГИБДД планируют отменить
ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Обновлено вчера в 20:18
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено вчера в 06:03
Спорт
Персонально ваш: Евгений Ройзман
Напоминаю, что с нами политик Евгений Ройзман.
Обновлено вчера в 12:18
Политика
Контактная группа не согласовала пасхальное перемирие в Донбассе
Ранее президент Украины Пётр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи в Берлине поддержали введение пасхального перемирия в Донбассе с 18 апреля.
Обновлено вчера в 15:51
Общество
В России могут появиться частные кладбища
В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Происшествия
В Новосибирской области сгорело здание сельской администрации
Вздании администрации села Светлая Поляна Болотнинского района Новосибирской области сегодня утром, 19 апреля, произошёл пожар.
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Медведчук посоветовал Зеленскому пойти на сделку с Россией
Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук полагает, что кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому следует пойти на сделку с Россией, чтобы вернуть Донбасс под суверенитет Киева.
Обновлено вчера в 23:23
Экономика
Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России
Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия
В Красноярском крае тушат крупный пожар в жилом доме
В расположенном в Красноярском крае городе Канске возник пожар на кровле пятиэтажного жилого дома.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике
Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.
Обновлено вчера в 16:26
Общество
Роскачество определило лучшие марки кефира
Анализу подверглись 11 производителей. Кефир тестировали по 35 параметрам.
Обновлено вчера в 01:23
Происшествия
Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова по подозрению в получении взятки, заявили в пресс-службе суда.
Обновлено вчера в 15:36
Политика
В форуме «Один пояс, один путь» в Пекине поучаствуют лидеры 37 стран
Глава китайского МИД Ван И сообщил, что во втором форуме «Один пояс, один путь», который состоится в Пекине 25-27 апреля, намерены принять участие 37 лидеров государств и правительств.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Опубликованы финальные рейтинги Зеленского и Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский за три дня до второго тура выборов серьезно опережает действующего главу государства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 10:47
Политика
Сирия ведёт работу по привлечению туристов из России
Министр туризма Сирии Мухаммад Рами Радван Мартини заявил, что в настоящее время ведётся работа по привлечению туристов из России.
Обновлено вчера в 22:45
Религия
Православные готовятся встретить Вербное воскресенье
Верующие идут в храм, где освящают вербы, участвуют в праздничном богослужении. До Пасхи Христовой остается с этого дня всего одна неделя.
Обновлено 16 апреля в 08:02
Политика
Порошенко созвал СНБО после решения суда по «Приватбанку»
Президент Украины Пётр Порошенко созвал Совет национальной безопасности и обороны страны после решения суда о незаконности национализации "Приватбанка".
Обновлено вчера в 13:26