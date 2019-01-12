Футбол

«Челси» победил «Ньюкасл» в матче АПЛ
RT на русском
14:30

Лондонский «Челси» одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая в Лондоне на «Стэмфорд Бридж», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
RT на русском14:30

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Гол Виллиана помог «Челси» обыграть на своем поле «Ньюкасл»

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«Челси» обыграл «Ньюкасл Юнайтед» в матче чемпионата Англии

Газета.Ru14:26

«Челси» обыграл «Ньюкасл» и приблизился к «Тоттенхэму» на расстояние 1 очка

Sport24.ru14:22

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Гол Виллиана помог «Челси» обыграть «Ньюкасл» в Премьер-лиге

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Педро: «Остаться в топ-4 – это главная цель „Челси“ в этом году»

Sports.ru14:45
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«Ювентус» интересуется Модричем

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Все знают, насколько трудно играть в гостях у «Брайтона».
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