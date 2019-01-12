Футбол
«Челси» победил «Ньюкасл» в матче АПЛ
«Челси» победил «Ньюкасл» в матче АПЛRT на русском14:30
Лондонский «Челси» одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая в Лондоне на «Стэмфорд Бридж», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
RT на русском14:30
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Клопп: «Все знают, насколько трудно играть в гостях у „Брайтона“»
Все знают, насколько трудно играть в гостях у «Брайтона».
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Азмун сделал дубль за Иран и вывел его в плей-офф Кубка Азии
Иран победил Вьетнам в матче 2-го тура группового турнира Кубка Азии - 2:0. Дубль оформил нападающий "Рубина" Сердар Азмун.
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В Северной Ирландии вратарь забил гол со своей половины поля
В Северной Ирландии состоялся матч между "Институтом" и "Глентораном".
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Петербургский «Зенит» на своей площадке обыграл «Енисей» в матче российской Суперлиги.
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Фернандо: Айртон — хороший футболист. Думаю, он поможет «Спартаку»
Полузащитник московского «Спартака» Лукас Фернандо рассказал об отношениях с новичком команды защитником Айртоном Лукасом, а также выразил уверенность, что он поможет красно-белым в оставшейся части сезона.
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