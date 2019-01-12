Футбол
«Челси» победил «Ньюкасл» в матче АПЛ
«Челси» победил «Ньюкасл» в матче АПЛRT на русском14:30
Лондонский «Челси» одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая в Лондоне на «Стэмфорд Бридж», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
RT на русском14:30
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 23:00, Ашберн
Политика
Трамп скрыл от своей администрации детали встречи с Путиным
По информации издания, после первой беседы с Путиным Трамп дал указание переводчику, работавшему на встрече, хранить содержание переговоров в секрете и даже забрал у него рабочие записи.
Обновлено в 20:57
Экономика
«Руспродсоюз» спрогнозировал скорое подорожание продуктов на 8%
Повышение НДС в совокупности с другими факторами может привести к увеличению потребительских цен на продукты в I квартале 2019 г. на 8%, сообщил агентству «Прайм» директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
Обновлено в 06:37
Происшествия
В Китае при обрушении угольной шахты погибли 19 человек
По меньшей мере 19 человек погибли при обрушении угольной шахты на северо-западе Китая.
Обновлено в 19:02
Политика
В США рассказали об «американском кошмаре» из-за России и Китая
Наибольшей угрозой для США является укрепление сотрудничества России и Китая, и подобный союз может стать настоящим "американским кошмаром", пишет National Interest со ссылкой на специалистов Центра национальных интересов.
Обновлено в 17:10
Армия и оружие
В SDF заявили о задержании боевиков ИГ с российским гражданством
Действующие на востоке Сирии арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) что задержали четырёх боевиков террористической группировки «Исламское государство»*.
Обновлено в 20:59
Политика
На границе США и Мексики обнаружили туннель
Обновлено в 19:59
Общество
Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице
Обновлено в 10:26
Происшествия
На Украине загорелся нефтехимический завод
На украинском нефтехимическом заводе «Карпатнефтехим», расположенном в городе Калуш Ивано-Франковской области страны, произошел пожар.
Обновлено в 18:46
Армия и оружие
Источник рассказал о серийном производстве пистолета на замену ПМ
Новый пистолет призван заменить ПМ, который сейчас является самым массовым в российской армии.
Обновлено в 19:40
Армия и оружие
Бурея: на помощь пришли военные летчики
Обновлено в 22:25
Хоккей
Три очка Кучерова помогли «Тампе» победить «Баффало»
Обновлено в 22:12
Политика
Bild узнал о письмах посла США немецким компаниям с угрозами санкций
В распоряжении немецкого таблоида Bild оказались письма американского посла в Германии Ричарда Гренелла, адресованные представителям ряда немецких компаний.
Обновлено в 19:43
Происшествия
В МВД отреагировали на похороны криминального авторитета в Амурске
Пользователи утверждали, что для похорон криминального авторитета Зарубина инспекторы ДПС перекрыли движение, а гроб несут, среди прочих, глава местной полиции и прокурор.
Обновлено 10 января в 03:37
Спорт
Стало известно о госпитализации Евгения Плющенко
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко попал в больницу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 16:27
Происшествия
Экипаж «КАМАЗ-Мастер» Каргинова сняли с «Дакара»
Экипаж команды "КАМАЗ-мастер", возглавляемый Андреем Каргиновым, был исключен из всех протоколов ралли в классе грузовиков, сообщила пресс-служба команды.
Обновлено в 03:35
Космос
Российские ученые потеряли связь с космическим телескопом «Спектр-Р»
Обновлено в 03:14
Происшествия
Движение поездов под Иркутском восстановили после схода вагонов
Железнодорожное движение на участке Иркутской области полностью восстановлено после произошедшего накануне схода вагонов.
Обновлено в 21:19
Общество
HeadHunter составил список вакансий с самыми высокими зарплатами
Российская компания HeadHunter составила январский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий.
Обновлено в 05:39
Политика
Трамп предложил провести переговоры с Ким Чен Ыном в середине февраля
Вторая встреча президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына может состояться в середине февраля во Вьетнаме.
Обновлено в 21:39
Транспорт
В Москве планируется строительство новой линии метро
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в беседе с kp.ru оценил темпы строительства метро в столице в 2018 году.
Обновлено в 21:29
Политика
Весельницкая отказалась ехать в США
Российский юрист Наталья Весельницкая, которой предъявлены обвинения в США, не намерена посещать страну, чтобы предстать перед американским судом.
Обновлено в 22:31
Происшествия
СКР проверит информацию СМИ об отправке в морг еще живой пенсионерки
Информацию СМИ о гибели жительницы села Васильевка Белогорского района Амурской области, которая будучи живой якобы была отправлена в морг, проверят следователи.
Обновлено в 11:12
Здоровье
Роспотребнадзор опроверг информацию о зараженных гриппом мандаринах
Информация, распространяемая в ряде регионов через социальные сети и мессенджеры о якобы зараженных вирусом гриппа мандаринах, не соответствует действительности.
Обновлено в 09:54
Здоровье
Ученые назвали семь основных симптомов рака
Исследователи из лондонского онкологического центра Макмиллан перечислили несколько симптомов, наличие которых является поводом для того, чтобы срочно обратиться к врачу.
Обновлено в 00:05
Автоспорт
Экипаж Мардеева снялся с «Дакара» из-за проблем с грузовиком
12 января из-за проблем с грузовиком борьбу на марафоне завершил экипаж под управлением Айрата Мардеева.
Обновлено в 22:17
Политика
Киев хочет передать Константинополю храм с могилой основателя Москвы
Президент Украины Петр Порошенко вместе с главой украинской "новой церкви" Епифанием в субботу посетил храм Спаса на Берестове, где похоронен основатель Москвы князь Юрий Долгорукий, пишет Strana.ua.
Обновлено в 17:06
Происшествия
Вылетевший из Симферополя в Москву борт вернулся в аэропорт вылета
В авиакомпании Nordwind сообщили, что самолет вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам.
Обновлено в 15:56
Кино
Экс-возлюбленная Меркьюри заработает на «Богемской рапсодии» £40 млн
Обновлено в 14:47
Хоккей
Гол Панарина привел «Коламбус» к победе над «Вашингтоном»
Обновлено в 22:20
Происшествия
Во Франции прошла девятая акция протеста «желтых жилетов»
Обновлено в 17:54