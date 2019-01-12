Футбол

«Челси» победил «Ньюкасл» в матче АПЛ
RT на русском
14:30

Лондонский «Челси» одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая в Лондоне на «Стэмфорд Бридж», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
RT на русском14:30

Подробнее о событии

Гол Виллиана помог «Челси» обыграть на своем поле «Ньюкасл»

Советский спорт14:28

«Челси» победил «Ньюкасл» и приблизился к «Тоттенхэму» на расстояние 1 очка

Sport24.ru14:22

Педро: «Остаться в топ-4 – это главная цель „Челси“ в этом году»

Sports.ru14:45

Голы Виллиана и Педро принесли победу «Челси» над «Ньюкаслом»

Матч ТВ14:26

«Челси» – «Ньюкасл», 12 января 2019 года, АПЛ, обзор матча – 2:1

Чемпионат15:45

Педро: «Основная цель „Челси“ в этом году - остаться в топ-4»

Спорт-Экспресс15:03

Челси - Ньюкасл: когда играют, по какому каналу трансляция матча АПЛ (22-й тур)

Prognozist04:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 23:00, Ашберн
Политика

Трамп скрыл от своей администрации детали встречи с Путиным

По информации издания, после первой беседы с Путиным Трамп дал указание переводчику, работавшему на встрече, хранить содержание переговоров в секрете и даже забрал у него рабочие записи.
Обновлено в 20:57
Экономика

«Руспродсоюз» спрогнозировал скорое подорожание продуктов на 8%

Повышение НДС в совокупности с другими факторами может привести к увеличению потребительских цен на продукты в I квартале 2019 г. на 8%, сообщил агентству «Прайм» директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
Обновлено в 06:37
Происшествия

В Китае при обрушении угольной шахты погибли 19 человек

По меньшей мере 19 человек погибли при обрушении угольной шахты на северо-западе Китая.
Обновлено в 19:02
Политика

В США рассказали об «американском кошмаре» из-за России и Китая

Наибольшей угрозой для США является укрепление сотрудничества России и Китая, и подобный союз может стать настоящим "американским кошмаром", пишет National Interest со ссылкой на специалистов Центра национальных интересов.
Обновлено в 17:10
Армия и оружие

В SDF заявили о задержании боевиков ИГ с российским гражданством

Действующие на востоке Сирии арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) что задержали четырёх боевиков террористической группировки «Исламское государство»*.
Обновлено в 20:59
Политика

На границе США и Мексики обнаружили туннель

Обновлено в 19:59
Общество

Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице

Обновлено в 10:26
Происшествия

На Украине загорелся нефтехимический завод

На украинском нефтехимическом заводе «Карпатнефтехим», расположенном в городе Калуш Ивано-Франковской области страны, произошел пожар.
Обновлено в 18:46
Армия и оружие

Источник рассказал о серийном производстве пистолета на замену ПМ

Новый пистолет призван заменить ПМ, который сейчас является самым массовым в российской армии.
Обновлено в 19:40
Армия и оружие

Бурея: на помощь пришли военные летчики

Обновлено в 22:25
Хоккей

Три очка Кучерова помогли «Тампе» победить «Баффало»

Обновлено в 22:12
Политика

Bild узнал о письмах посла США немецким компаниям с угрозами санкций

В распоряжении немецкого таблоида Bild оказались письма американского посла в Германии Ричарда Гренелла, адресованные представителям ряда немецких компаний.
Обновлено в 19:43
Происшествия

В МВД отреагировали на похороны криминального авторитета в Амурске

Пользователи утверждали, что для похорон криминального авторитета Зарубина инспекторы ДПС перекрыли движение, а гроб несут, среди прочих, глава местной полиции и прокурор.
Обновлено 10 января в 03:37
Спорт

Стало известно о госпитализации Евгения Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко попал в больницу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 16:27
Происшествия

Экипаж «КАМАЗ-Мастер» Каргинова сняли с «Дакара»

Экипаж команды "КАМАЗ-мастер", возглавляемый Андреем Каргиновым, был исключен из всех протоколов ралли в классе грузовиков, сообщила пресс-служба команды.
Обновлено в 03:35
Космос

Российские ученые потеряли связь с космическим телескопом «Спектр-Р»

Обновлено в 03:14
Происшествия

Движение поездов под Иркутском восстановили после схода вагонов

Железнодорожное движение на участке Иркутской области полностью восстановлено после произошедшего накануне схода вагонов.
Обновлено в 21:19
Общество

HeadHunter составил список вакансий с самыми высокими зарплатами

Российская компания HeadHunter составила январский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий.
Обновлено в 05:39
Политика

Трамп предложил провести переговоры с Ким Чен Ыном в середине февраля

Вторая встреча президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына может состояться в середине февраля во Вьетнаме.
Обновлено в 21:39
Транспорт

В Москве планируется строительство новой линии метро

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в беседе с kp.ru оценил темпы строительства метро в столице в 2018 году.
Обновлено в 21:29
Политика

Весельницкая отказалась ехать в США

Российский юрист Наталья Весельницкая, которой предъявлены обвинения в США, не намерена посещать страну, чтобы предстать перед американским судом.
Обновлено в 22:31
Происшествия

СКР проверит информацию СМИ об отправке в морг еще живой пенсионерки

Информацию СМИ о гибели жительницы села Васильевка Белогорского района Амурской области, которая будучи живой якобы была отправлена в морг, проверят следователи.
Обновлено в 11:12
Здоровье

Роспотребнадзор опроверг информацию о зараженных гриппом мандаринах

Информация, распространяемая в ряде регионов через социальные сети и мессенджеры о якобы зараженных вирусом гриппа мандаринах, не соответствует действительности.
Обновлено в 09:54
Здоровье

Ученые назвали семь основных симптомов рака

Исследователи из лондонского онкологического центра Макмиллан перечислили несколько симптомов, наличие которых является поводом для того, чтобы срочно обратиться к врачу.
Обновлено в 00:05
Автоспорт

Экипаж Мардеева снялся с «Дакара» из-за проблем с грузовиком

12 января из-за проблем с грузовиком борьбу на марафоне завершил экипаж под управлением Айрата Мардеева.
Обновлено в 22:17
Политика

Киев хочет передать Константинополю храм с могилой основателя Москвы

Президент Украины Петр Порошенко вместе с главой украинской "новой церкви" Епифанием в субботу посетил храм Спаса на Берестове, где похоронен основатель Москвы князь Юрий Долгорукий, пишет Strana.ua.
Обновлено в 17:06
Происшествия

Вылетевший из Симферополя в Москву борт вернулся в аэропорт вылета

В авиакомпании Nordwind сообщили, что самолет вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам.
Обновлено в 15:56
Кино

Экс-возлюбленная Меркьюри заработает на «Богемской рапсодии» £40 млн

Обновлено в 14:47
Хоккей

Гол Панарина привел «Коламбус» к победе над «Вашингтоном»

Обновлено в 22:20
Происшествия

Во Франции прошла девятая акция протеста «желтых жилетов»

Обновлено в 17:54
ещё по теме
Ньюкасл Юнайтед
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из города Ньюкасл-апон-Тайн на северо-востоке Англии. По итогам сезона 2016/17 выиграл Чемпионшип и завоевал себе право выхода в Премьер-лигу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное