Футбол
«Челси» по пенальти одолел «Айнтрахт» и вышел в финал ЛЕLiveSport.ru вчера в 17:49
Рубен Лофтус-Чик
|28′
|39′
Симон Фалетт
|40′
Себастьян Роде
|49′
Лука Йович
Матео Ковачич
|52′
Виллиан
Педро Родригес
|62′
|70′
Себастьян Роде
Джонатан де Гузман
Андреас Бодткер Кристенсен
Давиде Цаппакоста
|74′
Сесар Аспиликуэта
|83′
Рубен Лофтус-Чик
Росс Баркли
|86′
|90′+1′
Джонатан де Гузман
|90′+1′
Давид Абраам
|90′+3′
Анте Ребич
Себастьен Алле
Оливье Жиру
Гонсало Игуаин
|96′
|118′
Мият Гачинович
Гонсалу Пасиенсия
Давиде Цаппакоста
|120′+1′
|П
Челси
Расстановка 4‑3‑3
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
21
Дзаппакоста
30
Луиз
33
Палмьери
8
Баркли
5
Жоржиньо
17
Ковачич
11
Педро
9
Игуаин
10
Азар
31
Трапп
24
да Кошта
19
Абраам
13
Хинтереггер
3
Фалетт
9
Аллер
20
Хасебе
39
Пасиенсия
6
де Гузман
10
Костич
8
Йович
2 ×
Айнтрахт
Расстановка 4‑5‑1
Календарь и таблица Лиги Европы Первый матч завершился со счетом 1:1 и после того, как счет ответной встречи до финального свистка не изменился, она перешла в экстра-таймы, а затем и в серию пенальти, где победу одержал «Челси».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Челси» в серии пенальти переиграл «Айнтрахт» и вышел в финал Лиги Европы
Советский спортвчера в 17:48
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 02:43, Ашберн
Происшествия
В Москве скончался журналист Сергей Доренко
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Российский журналист Сергей Доренко скончался на 60-м году жизни. Об этом в четверг, 9 мая, сообщил телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия
Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП
Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».
Обновлено вчера в 13:56
Футбол
Экс-игрок «Зенита» Данни приехал в Санкт-Петербург
Обновлено в 00:26
Общество
Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы
Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено вчера в 19:55
Политика
Китай примет ответные меры на американские пошлины
Пекин вынужден принять ответные меры на решение США поднять пошлины на китайские товары, говорится в заявлении Министерства коммерции КНР.
Обновлено в 00:15
Политика
Конфликт разгорелся между главами «новой церкви» Украины
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра
Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено вчера в 10:59
Политика
Огромный таракан залез на президента Филиппин во время его выступления
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в редакции
Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:57
Наука
Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу
Археологическая служба Индии вскрыла древнюю священную гробницу, возраст которой составляет около четырех тысяч лет.
Обновлено 08 мая в 01:09
Культура
Умер известный комик Фредди Старр
Обновлено вчера в 18:33
Происшествия
Очевидец рассказал об обстоятельствах смерти Доренко
Обновлено вчера в 15:23
Политика
США арестовали сухогруз КНДР за нарушение режима санкций
Власти США арестовали северокорейский сухогруз Wise Honest по обвинению в нарушении международного режима санкций, сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия
У берегов Японии произошло второе мощное землетрясение за час
Второе мощное землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов японского острова Кюсю.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Лукашенко назвал причины непосещения главного парада Победы
Отсутствие приглашения из Москвы и праздничные мероприятия в Минске явились причиной неприезда президента Белоруссии Александра Лукашенко на парад Победы на Красной площади 9 мая, передает белорусское агентство БЕЛТА.
Обновлено вчера в 09:00
Авто
В Италии продают кабриолет «Лада Нива» за 4 тысячи евро
Обновлено в 01:15
Происшествия
В США раскрыли убийство голливудского телережиссера 30-летней давности
Убийство Крейна произошло 5 июля 1985 года. Тело 57-летнего режиссера обнаружили в гараже, завернутое в простыни.
Обновлено вчера в 23:43
Армия и оружие
Авиацию ЦВО привлекли к тушению природных пожаров в Курганской области
Армейская авиация Центрального военного округа задействована в тушении крупных природных пожаров в Курганской области, сообщает пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 00:39
Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
В Афганистане группа детей подорвалась на фугасе
По словам представителя полиции, группа детей подорвалась на придорожном фугасе, который был установлен боевиками для атаки на афганских силовиков.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес
Игорь Николаев рассказал, как чуть не погиб вместе с Аллой Пугачевой
Российский музыкант Игорь Николаев рассказал об удивительном случае из своей жизни.
Обновлено в 02:04
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено вчера в 07:21
Происшествия
«Аэрофлот» отменил несколько рейсов SSJ 100 за день
Пять рейсов, выполняемых самолётами Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», были отменены.
Обновлено 08 мая в 11:02
Происшествия
Кокорина и Мамаева признали виновными
Ранее обвинитель запросил по полтора года колонии общего режима братьям Кокориным - Александру и Кириллу и один год и пять месяцев Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому.
Обновлено 08 мая в 07:45
Футбол
Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны
В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:15
Армия и оружие
Главный парад Победы проходит на Красной площади
Главный военный парад, приуроченный к 74-й годовщине Победы, проходит на Красной площади в Москве.
Обновлено вчера в 03:04
Игры
Представлен трейлер Final Fantasy VII
Надеемся, вам понравился показанный ролик.
Обновлено в 00:00