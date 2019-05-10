Футбол

«Челси» по пенальти одолел «Айнтрахт» и вышел в финал ЛЕLiveSport.ru вчера в 17:49

Челси — Айнтрахт
1 – 1
4 : 3 по пенальти
Лига Европы, Полуфинал, вчера
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Рубен Лофтус-Чик
28′
39′
Симон Фалетт
40′
Себастьян Роде
49′
Лука Йович
Матео Ковачич
52′
Виллиан
Педро Родригес
62′
70′
Себастьян Роде
Джонатан де Гузман
Андреас Бодткер Кристенсен
Давиде Цаппакоста
74′
Сесар Аспиликуэта
83′
Рубен Лофтус-Чик
Росс Баркли
86′
90′+1′
Джонатан де Гузман
90′+1′
Давид Абраам
90′+3′
Анте Ребич
Себастьен Алле
Оливье Жиру
Гонсало Игуаин
96′
118′
Мият Гачинович
Гонсалу Пасиенсия
Давиде Цаппакоста
120′+1′
П
Календарь и таблица Лиги Европы Первый матч завершился со счетом 1:1 и после того, как счет ответной встречи до финального свистка не изменился, она перешла в экстра-таймы, а затем и в серию пенальти, где победу одержал «Челси».
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