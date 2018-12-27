Футбол
В матче 19-го тура АПЛ "Челси" одолел "Уотфорд". Лондонцы после этой игры осели на четвертом месте с 40 очками. У "Уотфорда" остается 27 баллов (9-е место).
Soccer.ru16:25
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Космос
Ракета «Союз-2» стартовала с космодрома Восточный
Обновлено в 21:13
Происшествия
В компании «Красное и Белое» проходят обыски
В сети магазинов компании "Красное и Белое" продаются алкогольные и безалкогольные напитки, а также продукты питания.
Обновлено в 11:22
Общество
Минтруд рассказал, кого могут сократить в 2019 году
В Минтруде рассказали, сотрудники каких сфер могут потерять работу в 2019 году, по прогнозу ведомства, в наступающем году под сокращение могут попасть более 230 тысяч россиян, пишет газета "Известия".
Обновлено в 17:21
Кино
Умер актер Дмитрий Матвеев, озвучивший Сталлоне и Гибсона
Советский и российский киноактер, мастер дубляжа Дмитрий Матвеев умер 25 декабря в возрасте 65 лет.
Обновлено в 19:54
Армия и оружие
На Украине заявили о захвате «серой зоны» в Донбассе
Юрий Бирюков, советник украинского президента Петра Порошенко, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли почти всю "серую зону" в Донбассе.
Обновлено в 18:33
Общество
МВД предложило внести изменения в российские паспорта
МВД предложило внести изменения в паспорт гражданина России.
Обновлено в 13:55
Армия и оружие
Появилось видео запуска ракеты «Авангард»
СМИ опубликовали видео испытаний новейшего ракетного комплекса «Авангард» — ракету с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком запускали по поручению и команде президента Владимира Путина.
Обновлено в 09:14
Политика
Трамп признался, что беспокоился при перелете в Ирак
Президент США Дональд Трамп признался, что ему было неспокойно лететь в Ирак, куда он прибыл в среду с необъявленным визитом.
Обновлено в 16:15
Финансы
Dow Jones вырос более чем на 1000 пунктов
Американский промышленный индекс Dow Jones в среду к закрытию биржи вырос на 1086 пунктов или на 4,98% и достиг отметки 22878,45.
Обновлено в 17:07
Армия и оружие
Трамп прибыл на американскую авиабазу Рамштайн в Германии
Обновлено в 20:17
Политика
Золотов рассказал о внуке, который учится в Англии
Глава Росгвардии Виктор Золотов впервые рассказал о внуке, который учится в Англии, отметив, что его учебу оплачивает его отец.
Обновлено в 15:07
Технологии
«Яндекс» удалил из поисковой выдачи сайт Telegram
Поисковая система «Яндекс» удалила из выдачи ссылку на официальный сайт мессенджера Telegram telegram.org.
Обновлено в 21:54
Происшествия
В Германии недовольный подарками на Рождество мальчик вызвал полицию
Обновлено в 20:06
Политика
Австрийский журналист попросил Вену защитить его от угроз на Украине
Журналист австрийского телеканала ORF на Украине Кристиан Вершюц попросил австрийское правительство о помощи, заявив, что опасается за свою жизнь на Украине и пожаловался, что власти в этой стране чинят препятствия для работы.
Обновлено в 13:45
Общество
В Петербурге около 30 рабочих объявили голодовку в шахте метро
Около 30 рабочих подрядчика ОАО "Метрострой" в Петербурге спустились в шахту строящейся станции "Театральная" и объявили голодовку, требуя выплатить зарплату, сообщает в среду пресс-служба предприятия.
Обновлено в 12:22
Экономика
Фонду развития Дальнего Востока добавили 10,6 млрд рублей
Фонд развития Дальнего Востока докапитализирован на 10,6 млрд рублей.
Обновлено в 22:21
Политика
Глава совета директоров «Русала» Маттиас Варниг ушел в отставку
Председатель совета директоров «Русала» Маттиас Варниг покинул свой пост. Его отставка — одно из условий снятия с компании санкций США.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие
Трамп: США могут использовать Ирак как базу для действий в Сирии
Президент США приехал вместе с супругой Меланией. Он посетил американскую военную базу, где встретился с солдатами.
Обновлено в 17:23
Футбол
Завершено предварительное следствие по делу Кокорина и Мамаева
Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 16:01
Общество
Названы самые востребованные навыки для профессий будущего в России
Самыми востребованными навыками для специалистов в РФ после 2020 года станут ответственность, системное мышление и обучаемость, следует из опроса, проведенного аналитиками НТИ «Автонет».
Обновлено в 20:47
Политика
В ВМС США запретят отправлять моряков в карцер на хлеб и воду
Обновлено в 18:34
Политика
Бутина пожаловалась на холод в одиночной камере
Россиянка Мария Бутина пожаловалась на холод в камере, говорится в сообщении пресс-службы посольства России в США.
Обновлено в 16:44
Происшествия
Следственный комитет пересмотрит оправдательные приговоры
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить все уголовные дела, по которым были вынесены оправдательные приговоры в Москве.
Обновлено в 19:08
Общество
Дерипаску лишили права на бесплатный проезд в автобусах Саяногорска
В настоящее время почетные граждане Саяногорска имеют право на бесплатный проезд в муниципальном транспорте и на освобождение от платы за жилищно-коммунальные услуги в пределах социальной нормы.
Обновлено в 11:28
Политика
NYT: Трамп не служил в армии благодаря поддельному диагнозу
Обновлено в 11:07
Космос
Российский космонавт на МКС остался без новогодних подарков
В праздничную ночь на МКС остаются три космонавта: отечественный Олег Кононенко, представляющий NASA Энн Макклейн, а также ученый из Канады Давид Сен-Жак.
Обновлено в 11:42
Политика
Парламент Израиля проголосовал за самороспуск
Кнессет Израиля в среду проголосовал за самороспуск, сообщает Jerusalem Post.
Обновлено в 13:58
Общество
«Яндекс» назвал самые странные и смешные запросы
«Яндекс» опубликовал подборку самых странных и смешных запросов за 2018 год.
Обновлено в 15:32
Происшествия
В Костромской области при пожаре погибли дети
Трое детей погибли при пожаре в деревне Игумново (Буйский район, Костромская область), передает 27 декабря РЕН-ТВ.
Обновлено в 22:16
Здоровье
Минздрав подтвердил планы запретить продажу табака после 2050 года
Минздрав РФ подтвердил планы рассмотреть вопрос о возможности последовательного выведения табака с рынка после 2050 года, об этом рассказал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.
Обновлено в 03:01