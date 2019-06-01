Футбол
«Челси» отпустит Сарри в «Ювентус»Спорт день за днем вчера в 15:06
60-летний итальянский главный тренер «Челси» Маурицио Сарри близок к назначению в «Ювентус», утверждают в Sportitalia со ссылкой на журналиста Альфредо Педуллу. По данным английских СМИ, руководство «Ювентуса» предложило Сарри контракт с зарплатой в 6,2 млн фунтов стерлингов в год.
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Испанский курорт составит «черный список» туристов
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Общество
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Роскомнадзор в День защиты детей призвал родителей не выкладывать фото своих детей в социальные сети.
Обновлено в 07:24
Общество
С 1 июня россиян ждет ряд изменений в законах
Нововведения с 1 июня коснулись и россиян, желающих произвести автотюнинг своего авто.
Обновлено в 07:53
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Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу
В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
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Футбол
Английские «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» встретятся в финале Лиги чемпионов в Мадриде
Английские футбольные клубы "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" в среду сыграют в финале Лиги чемпионов в Мадриде (Испания).
Обновлено вчера в 17:25
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Финал африканской Лиги чемпионов завершился диким скандалом
Серьёзным скандалом завершился финал африканской Лиги чемпионов между тунисским "Эсперансом" и марокканским "Видад Касабланка".
Обновлено в 02:10
Финансы
Рынок поверил в 4 снижения ставки ФРС в этом году
Если провал торговых переговоров с Китаем дал инвесторам повод говорить о возможности того, что Федеральная резервная система снизит ставки три раза до конца года, то в свете удара Трампа по Мексике рынок фьючерсов на ставку теперь предполагает шанс того, что за оставшиеся шесть месяцев ставка будет снижена четыре раза.
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Какие новые модели автомобилей начнут продавать в России летом
К концу лета ожидается появление Audi Q3 и Citroen C5 Aircross, а также Volvo V60 Cross Country, который выйдет на рынок в августе по цене 3,069 миллиона рублей.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская впервые рассказала о разводе с Кириллом Дыцевичем
Актриса Настасья Самбурская не любит афишировать личную жизнь, а в эфире шоу «Пятница с Региной» скудно, но все-таки рассказала о наболевшем эпизоде.
Обновлено в 01:40
Экономика
Банк Intesa пожаловался силовикам на краснодарские суды
Российское отделение итальянского банка Intesa вслед за крупнейшими мировыми автоконцернами пожаловалось Верховному суду РФ и СКР на работу судов в Краснодаре.
Обновлено в 03:40
Политика
ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину
ВЦИОМ в пятницу опубликовал на своем сайте опрос о доверии политикам, который был проведен по новой методике.
Обновлено вчера в 12:36
Спорт
ВФЛА выполнила последнее требование ИААФ для восстановления своих прав
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) полностью выплатила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) задолженность в размере 3,2 миллиона долларов, выполнив последнее требование дорожной карты по восстановлению своих прав.
Обновлено в 07:41
Музыка
Группа «Фабрика» ищет новую солистку
Декрет Савельевой продлится еще неопределенное время, поэтому продюсер Игорь Матвиенко принял решение найти новую солистку для коллектива.
Обновлено вчера в 15:40
Армия и оружие
В Судане военные открыли огонь по протестующим
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Собчак смешали с грязью после скандала с Бузовой
Ранее Ксения Собчак на своем YouTube-канале призналась, что известные дизайнеры испытывают неприязнь к носящей их вещи Ольге Бузовой.
Обновлено вчера в 13:27
Наука
Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения
В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Адыгее
Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в Адыгее, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказской железной дороги.
Обновлено в 09:32
Происшествия
В центре Москвы произошла стычка между активистами движения «Лев против» и молодыми людьми, отдыхавшими в «Яме»
Обновлено в 09:02
Общество
Рекордная группа спортсменов переплыла через Керченский пролив
Рекордная группа из российских и иностранных спортсменов переплыла через Керченский пролив, финишировав в районе крепости Ени-Кале в Крыму, сообщила РИА Новости представитель организаторов мероприятия Дарья Архипова.
Обновлено в 05:43
Происшествия
В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда
Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье.
Обновлено в 00:06
Футбол
Месси раскритиковал «Реал» за продажу Роналду
Впоследствии у "Реала" случился кризис.
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Гоша Куценко подрался с Алексеем Воробьевым в туалете
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Обнародованы дебютные снимки 4-дверного пикапа Lada 4x4
Независимые художники ресурса «Колёса.ру» решили показать, как бы смотрелась эта модель в образе тюнингованного пикапа с четырьмя дверьми.
Обновлено вчера в 16:34
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Кузнецова сравнила День защиты детей с празднованием Нового года
Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова заявила, что день защиты детей для детских омбудсменов так же важен и значим, как Новый год.
Обновлено в 08:27
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В Dota Auto Chess добавили Winter Wyvern
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Тамбовская бригада спецназа получила гвардейское знамя
Обновлено в 07:50