Футбол
«Челси» отпустит Сарри в «Ювентус»Спорт день за днем вчера в 15:06
60-летний итальянский главный тренер «Челси» Маурицио Сарри близок к назначению в «Ювентус», утверждают в Sportitalia со ссылкой на журналиста Альфредо Педуллу. По данным английских СМИ, руководство «Ювентуса» предложило Сарри контракт с зарплатой в 6,2 млн фунтов стерлингов в год.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 06:43, Ашберн
Происшествия
На заводе в Дзержинске произошло два взрыва
Обновлено в 05:42
Политика
В России могут запретить тонировку автомобилей
Обновлено вчера в 17:42
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено вчера в 15:55
Музыка
Дочь Алсу впервые после скандала на шоу «Голос. Дети» дала интервью
Микелла занимается танцами, вокалом и музыкой и заявила, что готова к трудностям сценической карьеры и зависти конкурентов.
Обновлено 30 мая в 23:37
Политика
В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕ
Россия и ПАСЕ В 2014 году российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса и некоторых других полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено в 03:43
Происшествия
В подмосковном Чехове загорелись три цистерны с топливом
"На улице Промышленная на базе частного предприятия загорелись три цистерны с дизтопливом", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Бывший глава Ивановской области задержан по делу о коррупции
Бывший глава Ивановской области Павел Коньков задержан по делу о коррупции, сообщила в субботу, 1 июня, официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, пишет ТАСС.
Обновлено в 05:00
Политика
Китай готовит свой «чёрный» список для фирм из США
Представитель министерства торговли Китая Гао Фэн (Gao Feng) заявил сегодня, что КНР создаст «список организаций», в который, в частности, войдут иностранные компании, прекратившие или сократившие свой бизнес с китайскими фирмами.
Обновлено вчера в 15:17
Политика
Зеленский выступил за сохранение санкций против России
«Спасибо за поддержку санкционной политики против России — и надеюсь на её продолжение, пока украинские территории не будут возвращены полностью», — цитирует пресс-служба президента Зеленского.
Обновлено вчера в 09:05
Общество
Баффет продал обед с собой за рекордную цену
Обновлено в 04:00
Происшествия
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Общество
Площадка под полигон на станции Шиес будет законсервирована
Площадка на станции Шиес Архангельской области, выделенная под строительство полигона твёрдых бытовых отходов, после 15 июня будет законсервирована.
Обновлено в 03:59
Политика
Малайзия сомневается в результатах расследования крушения МН17
Глава малайзийского правительства Махатхир Мохамад выразил мнение о том, что расследование крушения Boeing-777 в 2014 году, слишком политизировано.
Обновлено вчера в 04:36
Авто
В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей
Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 23:43
Культура
Владимир Путин поздравил Надежду Кадышеву с юбилеем
Обновлено в 05:33
Общество
Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ
Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Средняя пенсия российских пенсионеров составляет 14 тысяч рублей.
Обновлено в 00:00
Технологии
Мужчина внес взнос за квартиру мелочью, которую привез в 19-литровых бутылях
Обновлено в 06:38
Футбол
«Зенит» ведет переговоры с «Барселоной» о проведении матча в России
Петербургский "Зенит" ведет переговоры с "Барселоной" о проведении товарищеского матча в России, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:45
Кино
Элтон Джон раскритиковал удаление сцен из фильма «Рокетмен»
Британский певец и композитор Элтон Джон и создатели «Рокетмена» раскритиковали решение прокатчика фильма в России убрать из картины некоторые сцены.
Обновлено в 04:48
Политика
В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Технологии
Жители Подмосковья смогут отслеживать движение «скорой» онлайн
С сегодняшнего дня жители Подмосковья смогут узнать точное время приезда "скорой помощи" и смогут отслеживать движение бригады в режиме онлайн, сообщает телеканал 360.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП под Тулой
Один человек погиб, пятеро получили травмы в результате ДТП в Богородицком районе Тульской области с участием микроавтобуса.
Обновлено в 03:37
Культура
Егор Крид высмеял анонс нового сезона «Холостяка»
Российский певец Егор Крид посмеялся над анонсом нового "Холостяка". Об этом он сообщает в своём "Инстаграме".
Обновлено вчера в 22:21
Экономика
В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии
При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.
Обновлено вчера в 04:31
Общество
Российским детям раздали автоматы и бронежилеты
В Биробиджане Еврейской автономной области (ЕАО) детям полицейских раздали автоматы и бронежилеты.
Обновлено в 06:13
Общество
Гороскоп на июнь 2019 года: Рыб втянут в авантюру, Весов ждут сюрпризы
Если Вы сможете победить свои слабости с помощью силы воли, то их ждет самое блестящее будущее.
Обновлено 30 мая в 21:00
Авто
Названы 5 проблем подержанного Mitsubishi Pajero четвертого поколения
Следующей проблемой подержанного авто является «закисание» и «гниение» такого элемента подвески, как тяга, неисправности которой приводят к подъему «передка» машины, что в свою очередь слепит других участников движения.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес
Депрессия, запрещенные вещества, мафия: что на самом деле убило Мэрилин Монро
Монро с юных лет страдала от тяжелой депрессии, пытаясь спастись не только при помощи квалифицированных специалистов, но и сильнодействующих психотропных веществ.
Обновлено в 02:00