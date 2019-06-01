Футбол

«Челси» отпустит Сарри в «Ювентус»Спорт день за днем вчера в 15:06

60-летний итальянский главный тренер «Челси» Маурицио Сарри близок к назначению в «Ювентус», утверждают в Sportitalia со ссылкой на журналиста Альфредо Педуллу. По данным английских СМИ, руководство «Ювентуса» предложило Сарри контракт с зарплатой в 6,2 млн фунтов стерлингов в год.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: Игуаин может вернуться в «Ювентус» в случае назначения Сарри главным тренером

Матч ТВ05:49

«Челси» согласился отпустить Сарри в «Ювентус»

Чемпионатвчера в 15:57

Сарри сообщил «Челси», что хочет покинуть клуб

Советский спорт00:01

«Челси» согласился отпустить Сарри, он возглавит «Ювентус»

Sport24.ruвчера в 16:02

Сарри заявил руководству «Челси» о желании покинуть клуб

Газета.Ru04:31

СМИ: Сарри покинет «Челси» в случае согласия Абрамовича

Спорт-Экспрессвчера в 16:37

Источник: «Челси» не будет препятствовать переходу Сарри в «Ювентус»

Sport.ruвчера в 16:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 06:43, Ашберн
Происшествия

На заводе в Дзержинске произошло два взрыва

Обновлено в 05:42
Политика

В России могут запретить тонировку автомобилей

Обновлено вчера в 17:42
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Обновлено вчера в 15:55
Музыка

Дочь Алсу впервые после скандала на шоу «Голос. Дети» дала интервью

Микелла занимается танцами, вокалом и музыкой и заявила, что готова к трудностям сценической карьеры и зависти конкурентов.
Обновлено 30 мая в 23:37
Политика

В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕ

Россия и ПАСЕ В 2014 году российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса и некоторых других полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено в 03:43
Происшествия

В подмосковном Чехове загорелись три цистерны с топливом

"На улице Промышленная на базе частного предприятия загорелись три цистерны с дизтопливом", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:58
Происшествия

Бывший глава Ивановской области задержан по делу о коррупции

Бывший глава Ивановской области Павел Коньков задержан по делу о коррупции, сообщила в субботу, 1 июня, официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, пишет ТАСС.
Обновлено в 05:00
Политика

Китай готовит свой «чёрный» список для фирм из США

Представитель министерства торговли Китая Гао Фэн (Gao Feng) заявил сегодня, что КНР создаст «список организаций», в который, в частности, войдут иностранные компании, прекратившие или сократившие свой бизнес с китайскими фирмами.
Обновлено вчера в 15:17
Политика

Зеленский выступил за сохранение санкций против России

«Спасибо за поддержку санкционной политики против России — и надеюсь на её продолжение, пока украинские территории не будут возвращены полностью», — цитирует пресс-служба президента Зеленского.
Обновлено вчера в 09:05
Общество

Баффет продал обед с собой за рекордную цену

Обновлено в 04:00
Происшествия

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах

В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Общество

Площадка под полигон на станции Шиес будет законсервирована

Площадка на станции Шиес Архангельской области, выделенная под строительство полигона твёрдых бытовых отходов, после 15 июня будет законсервирована.
Обновлено в 03:59
Политика

Малайзия сомневается в результатах расследования крушения МН17

Глава малайзийского правительства Махатхир Мохамад выразил мнение о том, что расследование крушения Boeing-777 в 2014 году, слишком политизировано.
Обновлено вчера в 04:36
Авто

В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей

Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 23:43
Общество

Экс-чиновник мэрии Екатеринбурга за свой счет вывез мусор из сквера

Обновлено в 05:12
Культура

Владимир Путин поздравил Надежду Кадышеву с юбилеем

Обновлено в 05:33
Общество

Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ

Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Средняя пенсия российских пенсионеров составляет 14 тысяч рублей.
Обновлено в 00:00
Технологии

Мужчина внес взнос за квартиру мелочью, которую привез в 19-литровых бутылях

Обновлено в 06:38
Футбол

«Зенит» ведет переговоры с «Барселоной» о проведении матча в России

Петербургский "Зенит" ведет переговоры с "Барселоной" о проведении товарищеского матча в России, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:45
Кино

Элтон Джон раскритиковал удаление сцен из фильма «Рокетмен»

Британский певец и композитор Элтон Джон и создатели «Рокетмена» раскритиковали решение прокатчика фильма в России убрать из картины некоторые сцены.
Обновлено в 04:48
Политика

В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»

Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Политика

Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Технологии

Жители Подмосковья смогут отслеживать движение «скорой» онлайн

С сегодняшнего дня жители Подмосковья смогут узнать точное время приезда "скорой помощи" и смогут отслеживать движение бригады в режиме онлайн, сообщает телеканал 360.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП под Тулой

Один человек погиб, пятеро получили травмы в результате ДТП в Богородицком районе Тульской области с участием микроавтобуса.
Обновлено в 03:37
Культура

Егор Крид высмеял анонс нового сезона «Холостяка»

Российский певец Егор Крид посмеялся над анонсом нового "Холостяка". Об этом он сообщает в своём "Инстаграме".
Обновлено вчера в 22:21
Экономика

В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии

При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.
Обновлено вчера в 04:31
Общество

Российским детям раздали автоматы и бронежилеты

В Биробиджане Еврейской автономной области (ЕАО) детям полицейских раздали автоматы и бронежилеты.
Обновлено в 06:13
Общество

Гороскоп на июнь 2019 года: Рыб втянут в авантюру, Весов ждут сюрпризы

Если Вы сможете победить свои слабости с помощью силы воли, то их ждет самое блестящее будущее.
Обновлено 30 мая в 21:00
Авто

Названы 5 проблем подержанного Mitsubishi Pajero четвертого поколения

Следующей проблемой подержанного авто является «закисание» и «гниение» такого элемента подвески, как тяга, неисправности которой приводят к подъему «передка» машины, что в свою очередь слепит других участников движения.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес

Депрессия, запрещенные вещества, мафия: что на самом деле убило Мэрилин Монро

Монро с юных лет страдала от тяжелой депрессии, пытаясь спастись не только при помощи квалифицированных специалистов, но и сильнодействующих психотропных веществ.
Обновлено в 02:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное