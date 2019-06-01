Футбол

«Челси» отпустит Сарри в «Ювентус»Спорт день за днем вчера в 15:06

60-летний итальянский главный тренер «Челси» Маурицио Сарри близок к назначению в «Ювентус», утверждают в Sportitalia со ссылкой на журналиста Альфредо Педуллу. По данным английских СМИ, руководство «Ювентуса» предложило Сарри контракт с зарплатой в 6,2 млн фунтов стерлингов в год.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Рейна: болельщики «Наполи» не хотят, чтобы Сарри возглавил «Ювентус»

Чемпионат11:33

«Челси» согласился отпустить Сарри, он возглавит «Ювентус»

Sport24.ruвчера в 16:02

Сарри заявил руководству «Челси» о желании покинуть клуб

Газета.Ru04:31

Сарри сообщил «Челси», что хочет покинуть клуб

Советский спорт00:01

СМИ: Игуаин может вернуться в «Ювентус» в случае назначения Сарри главным тренером

Матч ТВ05:49

Сарри уйдёт из «Челси», если получит согласие Абрамовича

Евро-футбол.рувчера в 16:48

СМИ: Сарри покинет «Челси» в случае согласия Абрамовича

Спорт-Экспрессвчера в 16:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 12:51, Ашберн
Футбол

Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 лет

Обновлено в 08:04
Происшествия

Увеличилось число пострадавших при взрыве в Дзержинске

Министерство здравоохранения Нижегородской области сообщило, что число пострадавших в результате взрыва на заводе "Кристалл" в Дзержинске увеличилось до 42 человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:06
Наука

Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения

В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Главу московского отдела СК на транспорте арестовали по делу о взятке

По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор с адвокатом для получения взятки от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:23
Происшествия

Легковой автомобиль выехал на тротуар в Петербурге

"По предварительной информации, 1 июня около 17:50 в Петроградском районе Петербурга на пересечении Каменноостровского проспекта и ул. Куйбышева водитель 1996 года рождения, управляя Renault Logan, совершил выезд на тротуар с наездом на велосипедиста и пешеходов - мужчину и мальчика восьми лет", - говорится в сообщении.
Обновлено в 12:36
Происшествия

Опубликовано видео задержания экс-главы Ивановской области

Следственный комитет опубликовал видео задержания бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, который подозревается в хищении около 700 млн рублей.
Обновлено в 10:09
Происшествия

На Подвойского иномарка сбила 7-летнего мальчика

Автомобилем KIA Rio управлял 33-летний мужчина. Машина сбила вне зоны пешеходного перехода 7-летнего мальчика.
Обновлено в 10:45
Происшествия

Задержана мать младенцев, которая оставила их в хостеле в Котельниках

Обновлено в 11:31
Общество

В Саратове отменили все заезды детей в летние оздоровительные лагеря

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детей и подростков в период проведения летней оздоровительной кампании 2019 года отменяются заезды детей на первые оздоровительные смены в лагеря, расположенные в зоне лесного массива Саратова.
Обновлено в 06:45
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Обновлено вчера в 15:55
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в ресторане

На этой неделе во время частной вечеринки в одном из ресторанов Москвы произошла драка между актером Гошей Куценко и певцом Алексеем Воробьевым.
Обновлено в 11:40
Общество

Прокуратура проверит видео с заключенными, пирующими в колонии под Орлом

Обновлено в 12:40
Происшествия

В Ростове-на-Дону застрелен помощник депутата областного Заксобрания

Представитель ведомства сообщил, что возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении убийства задержан.
Обновлено в 09:09
Музыка

Группа «Фабрика» ищет новую солистку

Декрет Савельевой продлится еще неопределенное время, поэтому продюсер Игорь Матвиенко принял решение найти новую солистку для коллектива.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия

В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик

Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено в 10:29
Политика

В Совфеде прокомментировали запрет на поставки топлива на Украину

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал вступление в силу запрета на поставки угля и нефтепродуктов из России в Украину.
Обновлено в 11:22
Общество

Дочь Алсу передала выигрыш в «Голос. Дети» фонду им. Анжелы Вавиловой

Ведущий шоу Дмитрий Нагиев отметил, что каждый из финалистов получит по 1 млн рублей.
Обновлено в 10:49
Происшествия

Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах.
Обновлено в 03:56
Здоровье

Онищенко назвал безответственным заявление о пользе укусов клещей

Напомним, ранее заслуженный врач России Наталья Толоконская написала на своих страничках в соцсетях, что укусы клещей обеспечивают естественную иммунизацию, а клещевые инфекции можно лечить гомеопатическими средствами.
Обновлено в 11:55
Политика

В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕ

Российская делегация может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Обновлено в 03:43
Футбол

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сотворили чудо. Сегодня они играют в финале Лиги чемпионов

Ведь «Ливерпуль» в Лиге чемпионов год назад дошел до финала, а «Тоттенхэм» с сезона-2010/11 не бывал даже в четвертьфинале.
Обновлено вчера в 17:04
Политика

В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»

Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Общество

В России отменили внутрисетевой роуминг

В России с 1 июня вступили в силу поправки в закон «О связи», согласно которым роуминг внутри страны должен быть отменен.
Обновлено вчера в 19:54
Космос

Новая планета Солнечной системы получила имя

Обновлено вчера в 21:25
Общество

Владимир Зеленский показал подросших детей

41-летний президент Украины Владимир Зеленеский практически не пускает публику в свою личную жизнь.
Обновлено в 10:07
Политика

Япония передумала заключать с РФ соглашение по мирному договору в июне

Японское правительство решило не заключать с российской стороной рамочное соглашение по мирному договору в июне на саммите G20.
Обновлено вчера в 20:23
Авто

Названы самые выносливые японские автомобили 90-х годов

Эксперты портала DriveNN назвали самые выносливые автомобили японских марок из 1990-х годов.
Обновлено в 02:54
Футбол

Себастьян Дриусси стал лучшим футболистом «Зенита» в мае

Пресс-служба футбольного клуба «Зенит» объявила результаты общественного голосования за звание «Лучший игрок месяца».
Обновлено в 12:02
Политика

Трамп назвал Меган Маркл «злобной»

Обновлено в 12:34
Кино

Боатенг сыграл инопланетянина в четвертой части «Людей в черном»

Футболист принял участие в съемках новой, четвертой части «Людей в черном», сыграв инопланетянина.
Обновлено вчера в 22:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное