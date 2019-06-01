Футбол
«Челси» отпустит Сарри в «Ювентус»Спорт день за днем вчера в 15:06
60-летний итальянский главный тренер «Челси» Маурицио Сарри близок к назначению в «Ювентус», утверждают в Sportitalia со ссылкой на журналиста Альфредо Педуллу. По данным английских СМИ, руководство «Ювентуса» предложило Сарри контракт с зарплатой в 6,2 млн фунтов стерлингов в год.
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Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения
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Декрет Савельевой продлится еще неопределенное время, поэтому продюсер Игорь Матвиенко принял решение найти новую солистку для коллектива.
Обновлено вчера в 15:40
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Дочь Алсу передала выигрыш в «Голос. Дети» фонду им. Анжелы Вавиловой
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Футбол
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сотворили чудо. Сегодня они играют в финале Лиги чемпионов
Ведь «Ливерпуль» в Лиге чемпионов год назад дошел до финала, а «Тоттенхэм» с сезона-2010/11 не бывал даже в четвертьфинале.
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Авто
Названы самые выносливые японские автомобили 90-х годов
Эксперты портала DriveNN назвали самые выносливые автомобили японских марок из 1990-х годов.
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Футбол
Себастьян Дриусси стал лучшим футболистом «Зенита» в мае
Пресс-служба футбольного клуба «Зенит» объявила результаты общественного голосования за звание «Лучший игрок месяца».
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Боатенг сыграл инопланетянина в четвертой части «Людей в черном»
Футболист принял участие в съемках новой, четвертой части «Людей в черном», сыграв инопланетянина.
Обновлено вчера в 22:16