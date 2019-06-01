«Челси» отпустит Сарри в «Ювентус»Спорт день за днем вчера в 15:06

60-летний итальянский главный тренер «Челси» Маурицио Сарри близок к назначению в «Ювентус», утверждают в Sportitalia со ссылкой на журналиста Альфредо Педуллу. По данным английских СМИ, руководство «Ювентуса» предложило Сарри контракт с зарплатой в 6,2 млн фунтов стерлингов в год.

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