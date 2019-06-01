Футбол

«Челси» отпустит Сарри в «Ювентус»Спорт день за днем вчера в 15:06

60-летний итальянский главный тренер «Челси» Маурицио Сарри близок к назначению в «Ювентус», утверждают в Sportitalia со ссылкой на журналиста Альфредо Педуллу. По данным английских СМИ, руководство «Ювентуса» предложило Сарри контракт с зарплатой в 6,2 млн фунтов стерлингов в год.
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Сарри находится в отеле Милана, который «Ювентус» использует базой для переговоров

Sport24.ru15:18

Сарри заявил руководству «Челси» о желании покинуть клуб

Газета.Ru04:31

Сарри заметили в отеле, где «Ювентус» традиционно проводит переговоры

Sport.ru15:13

«Челси» готов отпустить Сарри в «Ювентус»

Sports.ru12:58

СМИ: Сарри прибыл в Италию для подписания контракта с «Ювентусом»

Спорт-Экспресс14:40

СМИ: Сарри оповестил руководство «Челси», что хочет покинуть клуб

Матч ТВ03:38

Сарри сообщил «Челси», что хочет покинуть клуб

Советский спорт00:01
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