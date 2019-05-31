Футбол
«Челси» отпустит Сарри в «Ювентус»Спорт день за днем вчера в 15:06
60-летний итальянский главный тренер «Челси» Маурицио Сарри близок к назначению в «Ювентус», утверждают в Sportitalia со ссылкой на журналиста Альфредо Педуллу. По данным английских СМИ, руководство «Ювентуса» предложило Сарри контракт с зарплатой в 6,2 млн фунтов стерлингов в год.
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Машков заступился за школьников с БДСМ-выпускного во Владивостоке
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В Болгарии три ребенка пострадали от взрыва гранаты полицейских на стадионе в городе Силистра. Об этом 31 мая сообщил портал Novinite.
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Глава Раменского района уволился после задержания за убийство
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Вступил в силу запрет на экспорт топлива на Украину
Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину вступил в силу 1 июня.
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В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров
Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.
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Брат участницы «Голоса» написал заявление на Алсу
Интернет-пользователи резко отреагировали на скандал вокруг детского "Голоса", обвинив родителей Абрамовой в подкупе голосов для дочери.
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Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.
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Футбол
Мостовой поделился прогнозом на финал Лиги чемпионов
Экс-полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой поделился ожиданиями в преддверии финала Лиги чемпионов, передает Sport24.
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Конкурент Toyota Fortuner получил платформу от внедорожника Maxus D90
Большой SUV, призванный стать прямым конкурентом SsangYong Rexton и Toyota Fortuner, получит дизельный двигатель и полный привод (в базовой версии — задний).
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Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей
Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
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Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12 человек
Обновлено вчера в 23:32
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Боль в боку у 22-летней девушки оказалась смертельным заболеванием
Обновлено вчера в 14:47
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Премьер Малайзии не верит итогам расследования катастрофы MH17
Обновлено вчера в 06:16
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Протестующие в Гондурасе подожгли вход в посольство США
Сообщается, что протестующие принесли ко входу в американское посольство автомобильные покрышки, облили их бензином и подожгли.
Обновлено вчера в 19:48
Политика
Пострадавший в Косово россиянин объявлен персоной нон грата
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай сообщил, что косовские власти объявили персоной нон грата пострадавшего во время силовой операции российского сотрудника ООН Михаила Краснощекова.
Обновлено вчера в 07:35
Авто
Новые правила тюнинга автомобилей вступили в силу в России
С июня в России вступили в силу новые правила внесения изменений в конструкцию автомобилей и других видов транспорта.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия
Неизвестные похитили в Москве более 1 млн рублей у пенсионерки
Двое неизвестных похитили более 1 млн рублей у 80-летней пенсионерки в столичном районе Коптево.
Обновлено в 01:32
Наука
В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам
Увеличенное изображение излучающего катода, изготовленного из углеволокна (b). / ©Пресс-служба МФТИ, фото предоставлено авторами исследования Второе достижение ученых физтеха — им удалось сконструировать компактный источник питания для автокатодной катодолюминесцентной лампочки, обеспечивающий необходимые для эффективной эмиссии электронов киловольты.
Обновлено 30 мая в 05:59
Политика
Генпрокурора Украины не пригласили на собрание СНБО
Генпрокурор Украины Юрий Луценко не был приглашен на первое собрание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое ранее в пятницу состоялось при участии президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 16:21
Политика
Трамп назвал Меган Маркл злобной
Президент США Дональд Трамп заявил, что не знал о критике в своей адрес со стороны герцогини Сассекской Меган Маркл, и назвал ее злобной, пишет The Sun.
Обновлено вчера в 19:40
Политика
Порошенко возглавил на Украине партию «Европейская солидарность»
Бывший президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность". Делегаты съезда поддержали данное решение.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия
В московском метро назвали последние сбои в подземке нетипичными
«Инциденты нетипичные для метро и не угрожали безопасности пассажиров», — заключили на предприятии.
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Политика
В США предложили пять видов санкций против «Северного потока-2»
В США подготовили законопроект, в который были включены пять видов санкций против тех, кто предоставляет услуги страхования судам, занимающимся укладкой газопровода «Северного потока-2».
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
Военный контингент США в Польше увеличится на тысячу человек
Американских военных в Польше станет больше - контингент увеличится минимум на тысячу человек. Об этом пишет газета Financial Times.
Обновлено вчера в 19:27
Политика
В России могут запретить тонировку автомобилей
Обновлено вчера в 17:42
Политика
На Украине сменили правила написания русских фамилий
Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено вчера в 13:12
Политика
Путин присвоил имена великих россиян аэропортам
Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен великих россиян.
Обновлено вчера в 05:40
Футбол
Дзюба у Урганта: постоянно шутил, назвал себя Артемом Сноу
Обновлено вчера в 17:02