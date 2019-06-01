«Челси» отпустит Сарри в «Ювентус»Спорт день за днем вчера в 15:06

60-летний итальянский главный тренер «Челси» Маурицио Сарри близок к назначению в «Ювентус», утверждают в Sportitalia со ссылкой на журналиста Альфредо Педуллу. По данным английских СМИ, руководство «Ювентуса» предложило Сарри контракт с зарплатой в 6,2 млн фунтов стерлингов в год.

Спорт день за днем

Политика В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2» Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».

Происшествия Главу завода в Дзержинске отстранили накануне взрывов за нарушения Генеральный директор завода «Кристалл», на котором произошла серия взрывов, был отстранен от работы накануне ЧП.

Шоу-бизнес Бывшая жена Марата Башарова улетела с сыном в Доминикану Елизавета Башарова решила отвлечься от проблем и отправилась отдыхать в солнечную Доминикану вместе с сыном.

Энергетика На Украине вновь подняли тарифы на газ По словам председателя президентской партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова, новый президент страны Владимир Зеленский начнет решать вопрос по поводу тарифов на газ только после выборов в Верховную Раду, которые намечены на 21 июля 2019 года.

Происшествия Жительница Колпина обвинила полицию в пытках над сыном-подростком Жительница Колпина Олеся Коваль рассказала «Новой газете», что полицейские избили и пытали ее 17-летнего сына Вадима, которого увезли в полицию по подозрению в магазинной краже.

Шоу-бизнес Младшая дочь Светланы Лободы Тильда уже бегает Младшей дочери певицы Светланы Лободы Тильде в мае исполнился ровно годик. Сегодня артистка призналась, что девочка уже бегает.

Наука Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.

Общество Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность «Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.

Экономика Власти Петербурга планируют на ПМЭФ заключить соглашение с РЖД Власти Петербурга планируют заключить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение с "Российскими железными дорогами" (РЖД) по развитию транспортного обеспечения в части железных дорог, которое, в том числе, подразумевает совместную работу по созданию высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург".

Общество Во Франции на акции «желтых жилетов» вышли 2,6 тыс. человек Во Франции в демонстрациях 29-й субботы протестного движения «желтых жилетов» участвуют 2,6 тыс. человек, сообщает BFM TV со ссылкой на данные Министерства внутренних дел.

Здоровье В Липецке закрыли четыре городских пляжа Вода на всех четырех пляжах небезопасна для купающихся Начало купального сезона в Липецке отложено – вода на главных городских пляжах не соответствует нормам СанПин, сообщили в городской администрации.

Футбол Индзаги останется главным тренером «Лацио» Итальянский специалист Симоне Индзаги останется на посту главного тренера «Лацио», несмотря на слухи о том, что римский клуб хочет видеть у руля команды Дженнаро Гаттузо.

Футбол «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» определят победителя Лиги чемпионов Сегодня, 1 июня, в Мадриде пройдет финал Лиги чемпионов сезона-2018/19, в котором сыграют «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

Общество Власти Саратова отменили первые смены в детских лагерях из-за вируса Власти Саратова отменили заезды детей в первые смены в летние оздоровительные лагеря из-за высокой угрозы заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в лесах вокруг города, сообщила в субботу председатель городского комитета по образованию Лариса Ревуцкая.

Футбол Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 лет Бывший полузащитник мадридского "Реала", лондонского "Арсенала" и сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес погиб в результате ДТП на 36-м году жизни, об этом сообщается в Twitter-аккаунте "Севильи", за которую он также выступал.

Происшествия Пожар на месте столкновения поезда и грузовика в Адыгее потушен Пожар на месте столкновения пассажирского поезда с грузовой автоцистерной в Адыгее полностью ликвидирован, задержано движение двух пассажирских поездов, в которых находятся свыше 340 пассажиров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Политика В Совфеде прокомментировали запрет на поставки топлива на Украину Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал вступление в силу запрета на поставки угля и нефтепродуктов из России в Украину.

Происшествия В Ростове-на-Дону застрелен помощник депутата областного Заксобрания Представитель ведомства сообщил, что возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении убийства задержан.

Происшествия Суд арестовал двух следователей СК и адвоката по делу о взятке Как ранее сообщила официальный представитель ГСУ СК Москвы, указанные должностные лица следственного подразделения СК РФ вступили в сговор с адвокатом с целью получения взятки в размере 1 миллиона рублей от фигуранта уголовного дела за выдачу изъятых при обыске предметов и документов.

Происшествия В Дагестане произошло ДТП с участием автобуса Один человек погиб в Дагестане в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем. Об этом сообщает региональное отделение МВД.

Общество Владимир Зеленский показал подросших детей 41-летний президент Украины Владимир Зеленеский практически не пускает публику в свою личную жизнь.

Шоу-бизнес Стоцкая рассказала об отношениях с Киркоровым Певица и актриса Анастасия Стоцкая рассказала о своих отношениях с Филиппом Киркоровым.

Общество Супрун заявила, что на Украине к 2020 году закроются все детдома Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун сообщила, что правительство начало менять систему поддержки сирот и с 2020 года детей перестанут отдавать в дома ребенка.