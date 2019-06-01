Футбол
«Челси» отпустит Сарри в «Ювентус»Спорт день за днем вчера в 15:06
60-летний итальянский главный тренер «Челси» Маурицио Сарри близок к назначению в «Ювентус», утверждают в Sportitalia со ссылкой на журналиста Альфредо Педуллу. По данным английских СМИ, руководство «Ювентуса» предложило Сарри контракт с зарплатой в 6,2 млн фунтов стерлингов в год.
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Политика
В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено вчера в 15:55
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Главу завода в Дзержинске отстранили накануне взрывов за нарушения
Генеральный директор завода «Кристалл», на котором произошла серия взрывов, был отстранен от работы накануне ЧП.
Обновлено в 12:25
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Бывшая жена Марата Башарова улетела с сыном в Доминикану
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Обновлено в 05:00
Энергетика
На Украине вновь подняли тарифы на газ
По словам председателя президентской партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова, новый президент страны Владимир Зеленский начнет решать вопрос по поводу тарифов на газ только после выборов в Верховную Раду, которые намечены на 21 июля 2019 года.
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Происшествия
Жительница Колпина обвинила полицию в пытках над сыном-подростком
Жительница Колпина Олеся Коваль рассказала «Новой газете», что полицейские избили и пытали ее 17-летнего сына Вадима, которого увезли в полицию по подозрению в магазинной краже.
Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес
Младшая дочь Светланы Лободы Тильда уже бегает
Младшей дочери певицы Светланы Лободы Тильде в мае исполнился ровно годик. Сегодня артистка призналась, что девочка уже бегает.
Обновлено в 05:13
Наука
Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения
В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
Обновлено в 07:19
Общество
Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность
«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено в 11:53
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Пуск российской термоядерной установки намечен на конец 2020 года
Обновлено 30 мая в 21:27
Экономика
Власти Петербурга планируют на ПМЭФ заключить соглашение с РЖД
Власти Петербурга планируют заключить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение с "Российскими железными дорогами" (РЖД) по развитию транспортного обеспечения в части железных дорог, которое, в том числе, подразумевает совместную работу по созданию высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург".
Обновлено в 09:39
Общество
Во Франции на акции «желтых жилетов» вышли 2,6 тыс. человек
Во Франции в демонстрациях 29-й субботы протестного движения «желтых жилетов» участвуют 2,6 тыс. человек, сообщает BFM TV со ссылкой на данные Министерства внутренних дел.
Обновлено в 12:30
Здоровье
В Липецке закрыли четыре городских пляжа
Вода на всех четырех пляжах небезопасна для купающихся Начало купального сезона в Липецке отложено – вода на главных городских пляжах не соответствует нормам СанПин, сообщили в городской администрации.
Обновлено в 10:41
Футбол
Индзаги останется главным тренером «Лацио»
Итальянский специалист Симоне Индзаги останется на посту главного тренера «Лацио», несмотря на слухи о том, что римский клуб хочет видеть у руля команды Дженнаро Гаттузо.
Обновлено в 14:14
Армия и оружие
Китай оценил «страшнейшую» ракету РФ, на которую у США нет ответа
Журналисты китайского издания Sohu оценили "страшнейшую" ракету России, ответ на которую в США еще не придумали, пишет "ПолитРоссия".
Обновлено вчера в 15:19
Происшествия
Задержана оставившая двух детей в хостеле мать
Обновлено в 11:51
Футбол
«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» определят победителя Лиги чемпионов
Сегодня, 1 июня, в Мадриде пройдет финал Лиги чемпионов сезона-2018/19, в котором сыграют «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».
Обновлено в 04:35
Общество
Власти Саратова отменили первые смены в детских лагерях из-за вируса
Власти Саратова отменили заезды детей в первые смены в летние оздоровительные лагеря из-за высокой угрозы заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в лесах вокруг города, сообщила в субботу председатель городского комитета по образованию Лариса Ревуцкая.
Обновлено в 13:31
Футбол
Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 лет
Бывший полузащитник мадридского "Реала", лондонского "Арсенала" и сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес погиб в результате ДТП на 36-м году жизни, об этом сообщается в Twitter-аккаунте "Севильи", за которую он также выступал.
Обновлено в 08:04
Космос
NASA опубликовало рентгеновский снимок Вселенной
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия
Пожар на месте столкновения поезда и грузовика в Адыгее потушен
Пожар на месте столкновения пассажирского поезда с грузовой автоцистерной в Адыгее полностью ликвидирован, задержано движение двух пассажирских поездов, в которых находятся свыше 340 пассажиров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 10:59
Политика
В Совфеде прокомментировали запрет на поставки топлива на Украину
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал вступление в силу запрета на поставки угля и нефтепродуктов из России в Украину.
Обновлено в 11:22
Происшествия
В Ростове-на-Дону застрелен помощник депутата областного Заксобрания
Представитель ведомства сообщил, что возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении убийства задержан.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Суд арестовал двух следователей СК и адвоката по делу о взятке
Как ранее сообщила официальный представитель ГСУ СК Москвы, указанные должностные лица следственного подразделения СК РФ вступили в сговор с адвокатом с целью получения взятки в размере 1 миллиона рублей от фигуранта уголовного дела за выдачу изъятых при обыске предметов и документов.
Обновлено в 10:53
Происшествия
В Дагестане произошло ДТП с участием автобуса
Один человек погиб в Дагестане в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем. Об этом сообщает региональное отделение МВД.
Обновлено в 11:39
Общество
Владимир Зеленский показал подросших детей
41-летний президент Украины Владимир Зеленеский практически не пускает публику в свою личную жизнь.
Обновлено в 10:07
Шоу-бизнес
Стоцкая рассказала об отношениях с Киркоровым
Певица и актриса Анастасия Стоцкая рассказала о своих отношениях с Филиппом Киркоровым.
Обновлено в 11:59
Общество
Супрун заявила, что на Украине к 2020 году закроются все детдома
Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун сообщила, что правительство начало менять систему поддержки сирот и с 2020 года детей перестанут отдавать в дома ребенка.
Обновлено в 12:13
Шоу-бизнес
Бузова может разбогатеть на скандале с Собчак
Телеведущая и певица Ольга Бузова может разбогатеть на скандале, который возник из-за высказывания журналистки Ксении Собчак о нежелании дизайнеров сотрудничать с исполнительницей.
Обновлено в 11:38