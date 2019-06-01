Футбол
«Челси» отпустит Сарри в «Ювентус»Спорт день за днем вчера в 15:06
60-летний итальянский главный тренер «Челси» Маурицио Сарри близок к назначению в «Ювентус», утверждают в Sportitalia со ссылкой на журналиста Альфредо Педуллу. По данным английских СМИ, руководство «Ювентуса» предложило Сарри контракт с зарплатой в 6,2 млн фунтов стерлингов в год.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 08:18, Ашберн
Происшествия
При взрывах на заводе в Дзержинске пострадали 27 человек
Обновлено в 07:43
Футбол
Бывший футболист сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП
Бывший игрок сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес погиб в субботу в результате дорожно-транспортного происшествия.
Обновлено в 07:34
Футбол
«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов
"Тоттенхэм" наряду с "Ливерпулем" проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу.
Обновлено в 02:36
Музыка
Дочь Алсу впервые дала интервью после скандала на «Голосе»
Дочь Алсу Микелла Абрамова впервые дала интервью после неоднозначной ситуации, случившейся на «Голосе».
Обновлено вчера в 06:45
Армия и оружие
В ЛНР следят за перестановками Зеленского в армии
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия
Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублей
Компенсации пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ-100 5 мая, по данным на 31 мая, составили более 286 млн рублей.
Обновлено в 06:31
Космос
Reuters сообщило о закрытии Stratolaunch
Новостное агентство Reuters сообщило о грядущем закрытии компании Stratolaunch Systems, которая построила одноименный двухфюзеляжный самолет-носитель.
Обновлено в 05:33
Гаджеты
Apple намерена отказаться от iTunes
Американская компания Apple готова полностью отказаться от iTunes, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Экономика
Меньше половины российских врачей и учителей верят в рост зарплат
Работники сфер обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности в целом оценивают перспективы позитивно (48%).
Обновлено в 07:35
Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено вчера в 01:22
Культура
Медведев направил приветствие гостям и участникам книжного фестиваля «Красная площадь»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поприветствовал участников и гостей крупнейшего в России книжного фестиваля "Красная площадь".
Обновлено в 07:08
Гаджеты
Бета EMUI 9.1 стала доступна для 14 смартфонов Huawei и Honor
Следующие модели получат EMUI 9.1: Huawei Mate 10 Mate 10 Pro Mate 10 Porsche Design Mate RS Porsche Desig P20 P20 Pro nova 3 nova 3i Maiman 7 Enjoy 9 Plus Honor 10 Honor V10 Honor Play Honor 8X Чуть позже обновление станет доступным для Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design, P10, P10 Plus, nova 4, nova 4e, nova 2s, Honor V9 и Honor 9. EMUI 9.1 вносит множество новых функций и исправлений.
Обновлено вчера в 17:59
Авто
Почему россияне отказываются от дизельных автомобилей
В отличие от Европы, где автомобили на тяжелом топливе до разразившихся дизельных скандалов занимали более половины всех продаж, у нас такие машины никогда особым спросом не пользовались.
Обновлено в 05:35
Политика
Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон грата
Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай.
Обновлено вчера в 08:18
Общество
Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ
Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Средняя пенсия российских пенсионеров составляет 14 тысяч рублей.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Алдонин забрал свою дочь от Началовой в новую семью
Футболист Евгений Алдонин сообщил, что забрал 12-летнюю дочь Веру от первого брака с Юлией Началовой в свою семью, где подрастает двухлетний сын Артём.
Обновлено вчера в 10:54
Энергетика
На Украине вновь подняли тарифы на газ
По словам председателя президентской партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова новый президент страны Владимир Зеленский начнет решать вопрос по поводу тарифов на газ только после выборов в Верховную Раду, которые на мечены на 21 июля 2019 года.
Обновлено в 07:19
Политика
Трамп пригласил Зеленского приехать в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского посетить Вашингтон.
Обновлено в 05:54
Наука
Саблезубые кошки оказались куда более жестокими, чем думали ученые
Ранее палеонтологи считали, что они слишком хрупкие для того, чтобы пробить кость – однако ученые ошибались.
Обновлено в 07:19
Гаджеты
Смартфон iPhone 7 Plus подешевел на 50% в России
Всего три года назад iPhone 7 Plus был одним из самых желанных смартфонов на мировом рынке, однако в 2019 году он утратил свою былую популярность.
Обновлено вчера в 18:16
Общество
Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети
Роскомнадзор в День защиты детей призвал родителей не выкладывать фото своих детей в социальные сети.
Обновлено в 07:24
Общество
Рекордная группа спортсменов переплыла через Керченский пролив
Заплыв через Керченский пролив впервые состоялся в 2018 году.
Обновлено в 05:43
Путешествия
Летний сезон этого года начался с роста турпотока в Турцию на 34%
Прошлый летний сезон поставил рекорд по турпотоку на самом популярном выездном направлении: к примеру, в июне 2018 года Турцию посетили почти 1 млн россиян.
Обновлено в 03:15
Политика
Нидерланды приняли во внимание заявления малайзийского премьера по MH17
Правительство Нидерландов приняло во внимание заявления премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамади относительно расследования крушения Boeing на Украине в июле 2014 года.
Обновлено вчера в 13:03
Авто
В России в мае 12 брендов изменили цены на автомобили
В ходе мониторинга цен на новые автомобили в России в мае эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали изменение розничных прайс-листов у 12 автопроизводителей.
Обновлено в 01:00
Происшествия
На предприятии в Чехове загорелись цистерны с топливом
Три цистерны с дизельным топливом загорелись на предприятии в городском округе Чехов Московской области.
Обновлено в 06:12
Экономика
Чемезов предупредил правительство о риске остановки производства вагонов
В письме Акимову Чемезов предупреждает, что сейчас на развитие грузового вагоностроения отрицательно влияет снижение объемов списания вагонов с истекшим сроком службы, рост цен на металл и дефицит ключевых комплектующих.
Обновлено вчера в 14:20