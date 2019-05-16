Футбол

«Челси» отправит Игуаина обратно в «Ювентус»Soccer.ru 03:59

"Челси" не планирует выкупать контракт нападающего Гонсало Игуаина у "Ювентуса" и отправит его обратно в туринский клуб после финала Лиги Европы с "Арсеналом". Игуаин на правах аренды перешел в "Челси" в январе, но с тех пор сумел забить лишь 5 голов в 21 матче.
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«Челси» не планирует продлевать арендное соглашение с Игуаином

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РИА Новости04:08

«Челси» не будет продлевать аренду Игуаина

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СМИ: «Челси» вернет Игуаина в «Ювентус» по окончании аренды

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СМИ: Игуаин не останется в «Челси»

Спорт-Экспресс02:10

СМИ: «Челси» решил вернуть Игуаина в «Ювентус»

Чемпионат02:09

Daily Mail: «Челси» не выкупит Игуаина у «Ювентуса»

Sports.ru04:20
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