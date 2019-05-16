Футбол
«Челси» отправит Игуаина обратно в «Ювентус»Soccer.ru 03:59
"Челси" не планирует выкупать контракт нападающего Гонсало Игуаина у "Ювентуса" и отправит его обратно в туринский клуб после финала Лиги Европы с "Арсеналом". Игуаин на правах аренды перешел в "Челси" в январе, но с тех пор сумел забить лишь 5 голов в 21 матче.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 12:51, Ашберн
Общество
Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»
В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
Обновлено в 07:00
Космос
Американский модуль МКС может стать непригодным для сна
Обновлено в 12:43
Экономика
Запрет на хостелы в жилых домах повысит цены на туристические услуги
Вступление в силу закона о запрете размещения хостелов в жилых домах приведет к повышению цен на размещение в отелях, а также на туроператорские услуги на территории России как для иностранных туристов, так и для россиян, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Обновлено в 12:28
Футбол
Денис Глушаков объяснил переход из «Локомотива» в «Спартак»
Полузащитник перешел в «Спартак» из «Локомотива» в 2013 году. В составе "красно-белых" он выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.
Обновлено в 12:11
Политика
Госдума приняла законопроект о фотофиксации техосмотра
Госдума во втором чтении приняла законопроект об обязательной фотофиксации технического осмотра автомобилей сегодня, 16 мая.
Обновлено в 08:29
Политика
Лидер группы «Океан Эльзы» Вакарчук объявит о создании новой партии
Лидер самой популярной на Украине музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук 16 мая собирает граждан на некую акцию в Киеве.
Обновлено в 04:21
Политика
«Нафтогаз» заявил о высокой вероятности прекращения транзита газа
«Газпром» имеет все технические возможности для отказа от использования ГТС Украины даже в случае, если строительство «Северного потока — 2» не будет завершено, вероятность прекращения транзита газа в 2020 году достаточно высокая.
Обновлено в 12:05
Религия
Патриарх Кирилл назначил настоятеля главного храма Вооруженных сил
Председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан был указом патриарха Московского и всея Руси Кирилла назначен настоятелем Патриаршего собора Воскресения Христова в военно-патриотическом парке культуры и отдыха "Патриот".
Обновлено в 12:10
Политика
Путин поручил установить День географа
Российский лидер Владимир Путин поручил правительству установить 18 августа День географа. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Обновлено в 11:50
Музыка
Дочь Алсу и финалист проекта «Голос. Дети» спели дуэтом на камеру
Отрыв Микеллы Абрамовой от второго места в 80000 голосов был признан аномальным.
Обновлено вчера в 10:23
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Винокура официально развелась с мужем
Анастасия Винокур и Григорий Матвеевичев официально развелись после шести лет брака.
Обновлено в 09:00
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено в 05:59
Общество
Стала известна зарплата Михаила Пиотровского и Валерия Гергиева
Среди руководителей театров самая высокая зарплата оказалась у директора Мариинского театра Валерия Гергиева.
Обновлено в 05:35
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала об отношениях с молодым хоккеистом
Телеведущая Лера Кудрявцева на своей официальной странице в социальных сетях рассказала о том, как складывается ее личная жизнь с молодым хоккеистом Игорем Макаровым.
Обновлено в 04:26
Футбол
Семья Усамы бен Ладена финансировала английский клуб «Шеффилд Юнайтед»
Английский клуб "Шеффилд Юнайтед" получил €3,5 млн взаймы от семьи бывшего главаря террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в России) Усамы бен Ладена, передает ТАСС.
Обновлено в 12:37
Музыка
Нетребко и Эйвазов бесплатно выступят на Дворцовой
Обновлено вчера в 17:56
Политика
Путина возмутила ситуация с детской «площадкой-фантомом» в Рязани
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил проверить обстоятельства строительства объектов в парке Рязани.
Обновлено в 12:01
Экономика
Навигация по Севморпути станет круглогодичной к 2035 году
Навигация по Северному морскому пути станет круглогодичной к 2035 году.
Обновлено в 11:25
Футбол
Роберт Мак может покинуть «Зенит» летом
Словацкий полузащитник Роберт Мак может покинуть санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" в летнее трансферное окно, сообщает Sport.sk.
Обновлено в 10:35
Общество
Названа необходимая для российской семьи сумма для жизни
Обычной семье из трех человек в России нужно 78 тысяч рублей в месяц, чтобы иметь все необходимое, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование "Ромира".
Обновлено в 01:54
Футбол
Бердыев прокомментировал информацию о своем уходе из «Рубина»
Курбан Бердыев прокомментировал появившуюся в ряде СМИ информацию о своем уходе с поста главного тренера казанского футбольного клуба «Рубин».
Обновлено в 06:00
Политика
В команде Зеленского отреагировали на выбор даты инаугурации
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского отреагировала на согласованную депутатами Верховной Рады дату инаугурации.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Росавиация запросила у МАК результаты сертификации SSJ-100
Росавиация запросила у Межгосударственного авиационного комитета (МАК) документы о результатах сертификационных испытаний самолета Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 11:48
Происшествия
Мотузная потребовала миллион за дело о картинках во «ВКонтакте»
Мария Мотузная потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во «ВКонтакте».
Обновлено в 06:31
Футбол
Голкипер «Барселоны» тер Штеген получил травму колена
Немецкий голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген получил травму, сообщается на странице испанского футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 12:16
Хоккей
Эса Линделль подписал новый контракт с «Далласом»
Техасский клуб подписал с финном новый контракт сроком на шесть лет, а сумма соглашения составила 43,8 миллиона долларов.
Обновлено в 12:38