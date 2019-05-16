Футбол

«Челси» отправит Игуаина обратно в «Ювентус»Soccer.ru 03:59

"Челси" не планирует выкупать контракт нападающего Гонсало Игуаина у "Ювентуса" и отправит его обратно в туринский клуб после финала Лиги Европы с "Арсеналом". Игуаин на правах аренды перешел в "Челси" в январе, но с тех пор сумел забить лишь 5 голов в 21 матче.
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