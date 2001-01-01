«Челси» отправился в Баку на финал Лиги ЕвропыСпорт-Экспресс 12:30

"Челси" вылетел в Баку на финальный матч Лиги Европы с "Арсеналом". Встреча состоится в среду, 29 мая.

«Челси» отправился в Баку на финал Лиги Европы

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