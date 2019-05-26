«Арсенал» и «Челси» вернут часть билетов на финал Лиги ЕвропыВсе про Спорт ру 26 мая в 16:30

Финалисты Лиги Европы УЕФА вернут часть билетов, которые им были выделены на матч в Баку. «Арсенал» продал 3500 билетов, а «Челси» - 2000. Таким образом в общей сложности английские клубы вернут около 6000 билетов.

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«Арсенал» и «Челси» вернут часть билетов на финал Лиги Европы

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