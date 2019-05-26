Футбол
«Арсенал» и «Челси» вернут часть билетов на финал Лиги ЕвропыВсе про Спорт ру 26 мая в 16:30
Финалисты Лиги Европы УЕФА вернут часть билетов, которые им были выделены на матч в Баку. «Арсенал» продал 3500 билетов, а «Челси» - 2000. Таким образом в общей сложности английские клубы вернут около 6000 билетов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 06:43, Ашберн
Транспорт
В ГИБДД предложили увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД
Госавтоинспекция России выступила с предложением повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Только 0,25% приговоров в России были оправдательными в 2018 году
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что количество оправдательных приговоров в прошлом году снизилось и составило всего четверть процента.
Обновлено в 04:47
Происшествия
В Саратовской области подросток ударил ученицу топором
Обновлено в 05:45
Политика
В Косове задержан россиянин, сотрудник миссии ООН
В Косове полиция задержала россиянина, сотрудника миссии ООН. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич, передает ТАСС.
Обновлено в 05:07
Футбол
РФС утвердил бюджет на 2019 год
Российский футбольный союз утвердил бюджет на 2019 год на сегодняшней конференции организации, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки раздавили четыре машины
Во Владивостоке вечером 27 мая бетонные блоки ведущей к жилым домам лестницы разрушились из-за дождя и обвалились на стоящие рядом машины, сообщает VL.ru.
Обновлено в 03:54
Экономика
На Мариинском прииске нашли крупнейший изумруд XXI века
На единственном российском месторождении изумрудов, находящемся на Среднем Урале, сделали очередную уникальную находку: работники Мариинского прииска добыли в шахте на глубине 260 метров редкий изумруд весом 1,6 килограмма.
Обновлено в 05:13
Авто
BMW планирует построить в России новый завод
Концерн BMW готовится подписать специальный инвестиционный контракт (СПИК), предполагающий строительство нового завода в России.
Обновлено вчера в 07:18
Армия и оружие
Появилось видео учений Украины в Азовском море
Обновлено в 03:42
Политика
Избивший журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщает канал "360".
Обновлено в 06:15
Музыка
Скандал с шоу «Голос. Дети» перекинулся на Украину
Семилетняя москвичка Таисия Скоморохова спела на «слепых прослушиваниях», шоу транслировал телеканал «1+1».
Обновлено в 02:38
Общество
«Связной» завершил слияние с «Евросетью» и сменил гендиректора
Группа "Связной" завершила юридическое и операционное слияние с "Евросетью" и сменила гендиректора, говорится в сообщении объединенной компании.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Авиакомпании попросили Минтранс проверить SSJ 100
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) просит министра транспорта Евгения Дитриха проверить самолёт Sukhoi Superjet 100 на пригодность.
Обновлено в 03:31
Общество
Российских школьников начнут обучать ЗОЖ
К 2020 году в российских школах могут появиться программы, направленные на формирование здорового образа жизни (ЗОЖ).
Обновлено в 05:08
ЖКХ
РЭК Свердловской области снизила тарифы на вывоз мусора
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области снизила долгосрочные тарифы на вывоз мусора ООО "Рифей" (на 17%), обслуживающему Северную зону, и ЕМУП "Спецавтобаза" (на 30%), работающему, в том числе в Екатеринбурге.
Обновлено в 06:10
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт в Украине
Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал своего попечителя президента Украины Владимира Зеленского отказаться от финансовой помощи МВФ (Международного валютного фонда).
Обновлено 26 мая в 11:09
Происшествия
В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы
В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.
Обновлено в 02:43
Общество
NYT: умер основатель Human Rights Watch
Основатель американской правозащитной организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн умер в США в возрасте 96 лет.
Обновлено в 05:13
Происшествия
В Томске взяли под стражу «вора в законе»
Как рассказала представитель областного ГУ МВД Юлия Язовских, по решению суда мужчина был заключен под стражу.
Обновлено в 04:45
Общество
Калининградский губернатор объяснил слова об очередях в детские сады
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" свои слова об очередях в детский сад.
Обновлено в 04:30
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено вчера в 20:32
Армия и оружие
В Турции заявили о начале антитеррористической операции в Ираке
Турция начала наземную и воздушную антитеррористическую операцию на севере Ирака.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Балкон обрушился в жилом доме в центре Москвы
В Товарищеском переулке в центре Москвы обрушилась часть балкона пятиэтажного жилого дома, передает ТАСС.
Обновлено в 06:27
Происшествия
В парке на севере Петербурга нашли тело младенца
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес
Собака укусила дочь Салтыковой за лицо
Оказалось, что причиной обращения в клинику стало нападение собаки — полгода назад ее покусала за лицо овчарка.
Обновлено в 03:14
Гаджеты
Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng
Ранее компания Huawei подтвердила, что новая операционная система для ее мобильных устройств проходит под кодовым названием Hongmeng.
Обновлено вчера в 01:22
Шоу-бизнес
Семикратная чемпионка Слуцкая ждет третьего ребенка от нового мужа
Семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая ждет третьего ребенка, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских вспомнили о серьезных ссорах
Звезды рассказали, что у них часто, еще во время совместных гастролей, возникали серьезные ссоры, едва не заканчивающиеся сорванными концертами.
Обновлено в 05:54
Политика
Генпрокурор Украины отказался уходить в отставку
Несмотря на призывы президента Украины Владимира Зеленского, генеральный прокурор республики Юрий Луценко решил не уходить в отставку до формирования нового состава Верховной рады.
Обновлено вчера в 17:30