«Челси» отправился в Баку на финал Лиги ЕвропыСпорт-Экспресс вчера в 12:30

"Челси" вылетел в Баку на финальный матч Лиги Европы с "Арсеналом". Встреча состоится в среду, 29 мая. Начало – в 22.00 по московскому времени.

«Челси» отправился в Баку на финал Лиги Европы

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