Футбол
«Челси» отправился в Баку на финал Лиги ЕвропыСпорт-Экспресс вчера в 12:30
"Челси" вылетел в Баку на финальный матч Лиги Европы с "Арсеналом". Встреча состоится в среду, 29 мая. Начало – в 22.00 по московскому времени.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 08:15, Ашберн
Происшествия
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено 26 мая в 19:58
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
В МИД РФ прокомментировали беспорядки в Косове
В МИД России отреагировали на ситуацию в непризнанной республике Косово, где произошли столкновения сербского населения с силовиками.
Обновлено в 08:05
Происшествия
В Тамбове четырехлетний ребенок на иномарке сбил пенсионерку
В Тамбове четырехлетний мальчик сбил на машине 80-летнюю женщину, сообщает УМВД по региону.
Обновлено в 05:29
Происшествия
В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы
В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.
Обновлено в 02:43
Происшествия
При пожаре на Караваевской погибли 10 кошек
Во вторник, 28 мая, около 10:24 произошел пожар в доме 42 на Караваевской улице (Невский район), сообщили в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 06:00
Хоккей
Стал известен состав групп ЧМ-2020 по хоккею
Определился состав участников групп на чемпионате мира по хоккею 2020 года, который пройдёт в Швейцарии.
Обновлено в 07:43
Транспорт
В ГИБДД предложили увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД
Госавтоинспекция России выступила с предложением повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации.
Обновлено в 06:19
Наука
Нейросеть смогла воссоздать лицо человека по голосу
Оказалось, алгоритм хорошо угадывает пол человека, но редко может определить его возраст с точностью до десяти лет, а также лучше всего воссоздает лица людей с европейской и азиатской внешностью.
Обновлено в 06:59
Политика
Правительство Австрии во главе с Курцем отправлено в отставку
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил с должностей министров правительства во главе с канцлером Себастьяном Курцем и поручил им временно исполнять свои обязанности до формирования переходного правительства республики.
Обновлено в 05:48
Энергетика
Прибыльность от продажи бензина на АЗС сократилась почти до нуля
Чистая прибыль от продажи бензина на АЗС и нефтебазах снизилась до околонулевых значений, сообщает РБК.
Обновлено в 00:34
Финансы
Рубль поднялся к доллару и евро
По данным 10.05 мск, курс доллара в начале торгов снизился на 2 коп. до 64,45 руб. Курс евро снизился на 9 коп. и достиг показателя 72,17 руб. Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки".
Обновлено вчера в 03:13
Футбол
Федор Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ
Российская Премьер-Лига совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер» подвели итоги голосования болельщиков за лучшего игрока 30-го тура чемпионата страны по футболу.
Обновлено в 04:15
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия
СК возбудил дело по факту нападения на редакцию газеты в Ставрополе
Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Покушение на убийство двух и более лиц» — возбудили следственные органы в отношении 72-летнего мужчины, подозреваемого в совершении нападения на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе 27 мая.
Обновлено в 03:01
Экономика
В Свердловской области нашли крупнейший в XXI веке изумруд
В сообщении отмечается, что это крупнейший изумруд, обнаруженный за последние 30 лет: в 1990 году нашли камень весом более 2 кг, а в 2018 — 1,54 кг.
Обновлено в 08:07
Хоккей
Названы номинанты на звание лучшего вратаря и тренера сезона в КХЛ
В номинанты на приз лучшему тренеру попали: Дэвид Немировски ("Торпедо"), Андрей Мартемьянов ("Автомобилист"), Андрей Скабелка ("Барыс"), Боб Хартли ("Авангард"), Игорь Никитин (ЦСКА) и Николай Цулыгин ("Салават Юлаев").
Обновлено в 08:00
Общество
В пермской гимназии набор в первый класс обернулся скандалом
История о престижной гимназии в Перми, где установили разный проходной балл для девочек и мальчиков, разлетелась повсюду.
Обновлено вчера в 01:00
Происшествия
В Японии неизвестный с ножом напал на школьников
Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Политика
Глава миссии ЕС счел генпрокурора Украины непрофессионалом
Глава Консультативной миссии Евросоюза Кястутис Ланчинскас раскритиковал генпрокурора Украины Юрия Луценко за непрофессионализм.
Обновлено в 08:01
Экономика
Космические аварии с 2010 года обошлись России в 35 млрд рублей
Ущерб России от аварий в российской ракетно-космической отрасли, которые произошли с 2010 по 2018 год, превышает 35 млрд руб. Данные приводятся в финансово-экономическом обосновании к постановлению правительства о субсидировании страхования пусков, которое опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 05:59
Здоровье
В России изменились правила обязательного медицинского страхования
Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.
Обновлено в 01:26
Общество
Два альпиниста погибли во время спуска с Эвереста
По данным организаторов, с начала весеннего сезона во время и после восхождения на Эверест по разным причинам погибли десять альпинистов.
Обновлено 25 мая в 10:36
Экономика
Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России
По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
ЖКХ
РЭК Свердловской области снизила тарифы на вывоз мусора
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области снизила долгосрочные тарифы на вывоз мусора ООО "Рифей" (на 17%), обслуживающему Северную зону, и ЕМУП "Спецавтобаза" (на 30%), работающему, в том числе в Екатеринбурге.
Обновлено в 06:10
Происшествия
В центре Москвы обрушился балкон старинного дома
В одном из центральных районов столицы обрушилась часть балкона старинного дома, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Обновлено в 07:13
Политика
Китай полностью прекратил закупку иранской нефти
Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.
Обновлено вчера в 23:32
Экономика
Центробанк модернизирует сторублевые купюры
Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы Департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34
Политика
Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям
Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям.
Обновлено в 08:03