Футбол

«Челси» отклонил предложения «Барселоны» и «Атлетико» по ВиллиануSport24.ru 12:27

«Барселона» и «Атлетико» заинтересованы в покупке полузащитника «Челси» Виллиана. Испанские клубы предложили лондонцам за бразильского футболиста 35 млн фунтов (39 млн евро). «Челси» отклонил оба предложения, сообщает Sky Sports News.
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«Челси» отклонил предложения «Барселоны» и «Атлетико» по Виллиану

Sport24.ru12:27

СМИ: «Челси» отклонил предложения «Барселоны» и «Атлетико» по трансферу Виллиана

Матч ТВ12:57

«Челси» отказал «Атлетико» и «Барселоне» в продаже Виллиана

Чемпионат12:50

СМИ: «Челси» отклонил предложения «Атлетико» и «Барселоны» по Виллиану

Спорт-Экспресс12:54

СМИ: «Челси» отклонил предложения «Атлетико» и «Барселоны» по переходу футболиста Виллиана

ТАСС12:26

«Челси» отклонил предложение «Барселоны» по Виллиану

Газета.Ru12:02

«Челси» отказался продавать Виллиану «Барселоне» и «Атлетико» за 35 млн фунтов

Sports.ru11:40
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