Футбол
«Челси» отклонил предложения «Барселоны» и «Атлетико» по ВиллиануSport24.ru 12:27
«Барселона» и «Атлетико» заинтересованы в покупке полузащитника «Челси» Виллиана. Испанские клубы предложили лондонцам за бразильского футболиста 35 млн фунтов (39 млн евро). «Челси» отклонил оба предложения, сообщает Sky Sports News.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:31, Вашингтон
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