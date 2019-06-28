Футбол

«Челси» отказался продавать Хадсона-Одои «Баварии» за € 25 млнЧемпионат 12:44

«Челси» отказался продавать нападающего Каллума Хадсона-Одои «Баварии» за € 25 млн, сообщает Sky Sports. По информации источника, руководство лондонского клуба не намерено продавать 18-летнего форварда в ближайшее время, несмотря на то, что сам игрок отказывается продлевать контракт с «Челси».
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«Челси» отказался продавать Хадсона-Одои в «Баварию» за €25 млн

Sport24.ru12:21

«Челси» отклонил предложение «Баварии» по трансферу Хадсон-Одои

Спорт-Экспресс10:55

«Челси» снова отказал «Баварии» в продаже Хадсона-Одои

Матч ТВ12:53

«Челси» отклонил предложение «Баварии» по Хадсон-Одои за 22,5 млн фунтов

Sports.ru11:55

«Челси» отказался продавать Хадсона-Одои «Баварии» за € 25 млн

Чемпионат12:44

«Челси» отклонил четвертое предложение «Баварии» о покупке Хадсона-Одои

Советский спорт11:52

Хадсон-Одой не станет игроком «Баварии»

Евро-футбол.рувчера в 16:41
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:30, Вашингтон
Политика

Макрон приветствовал Путина по-русски

Во время встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона на полях саммита "большой двадцатки" российский лидер обращался к французскому коллеге на "ты", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:38
Происшествия

Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
Обновлено в 12:15
Экономика

Альфа-банк открыл «Рольфу» кредит почти на ₽5 млрд

Альфа-банк открыл автодилеру "Рольф" кредитную линию на 4,9 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале раскрытия корпоративной информации.
Обновлено в 12:42
Экономика

Банк России восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко

В черный список ЦБ о несоответствии требованиям к деловой репутации могут попасть участники органов управления, иные должностные лица, а также акционеры финансовых организаций.
Обновлено в 13:01
Происшествия

Балтийскую таможню проверят после заявления о взятках Бастрыкину

На личном приеме о взятках на таможне рассказал бизнесмен из Северной столицы.
Обновлено в 12:01
Происшествия

Около 4000 жителей Сочи остались без света из-за непогоды

Около 4000 жителей Сочи остались без электроснабжения из-за подтоплений, вызванных дождями, в посёлке Лесном Адлерского района.
Обновлено в 11:20
Происшествия

В силу вступил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

В Российской Федерации вступил в силу закон, предполагающий ужесточение наказаний за ДТП, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 05:22
Происшествия

В Новороссийске помощница мэра города ударила по голове журналистку

Обновлено вчера в 17:34
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Политика

Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.
Обновлено в 08:52
Футбол

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает купить хавбека «Ньюкасла»

Отмечается, что "красные дьяволы" собираются приобрести все трансферные права на британского хавбека, что исключает возможность аренды.
Обновлено в 12:59
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске

Обновлено в 13:08
Автоспорт

Ферстаппен и Боттас попали в аварию на второй практике

Голландский автогонщик Макс Ферстаппен и финский пилот Валттери Боттас попали в аварии во время второй практики девятого этапа Гран-при Формулы-1 в Австрии.
Обновлено в 10:43
Политика

Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев

Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
Обновлено в 10:13
Политика

Nord Stream 2 отзывает одну заявку по маршруту в водах Дании

Nord Stream 2, оператор «Северного потока–2», принял решение отозвать заявку 2017 года по маршруту в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхоль, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 13:23
Политика

На встрече с Путиным Трамп пошутил два раза

Американский лидер Дональд Трамп перед началом встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите "большой двадцатки" в Осаке попросил его не вмешиваться в выборы главы США в 2020 году, передает ТАСС со ссылкой на стенограмму беседы Трампа и Путина с журналистами, которую опубликовал пресс-пул Белого дома.
Обновлено в 13:17
Политика

Мэй призвала Путина освободить украинских моряков

В ходе встречи глава британского правительства обратилось к Путину с призывом предпринять действия касательно деэскалации конфликта в Украине, а также выпустить на волю 24 украинских моряков.
Обновлено в 08:13
Происшествия

В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка

МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.
Обновлено в 07:55
Политика

Трамп указал премьеру Испании на его место на саммите G20

Президент США Дональд Трамп указал исполняющему обязанности премьер-министра Испании Педро Санчесу на его место во время одного из заседании саммита стран «Большой двадцатки» (G20) в Осаке.
Обновлено в 13:13
Происшествия

Под Москвой у станции Сходня застряли 26 поездов

Обновлено в 02:49
Происшествия

В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка

В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 12:56
Общество

Россияне рассказали о своих доходах на пенсии

Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Музыка

Похороны лидера группы «Високосный год» пройдут в закрытом режиме

Похороны лидера группы "Високосный год" Ильи Калинникова пройдут в закрытом режиме по желанию родственников, сказал РИА Новости бывший участник группы, бас-гитарист Дмитрий Гугучкин.
Обновлено в 06:53
Политика

Светлана Журова объяснила поведение Украины в ПАСЕ

Украина кардинально поменяет отношение к ситуации в ПАСЕ после выборов в Раду 21 июля, а остальные делегации вернуться к заседаниям в Ассамблее после "обретения ими лица", считает депутат Госдумы Светлана Журова.
Обновлено вчера в 11:47
Финансы

Стало известно, на сколько процентов проиндексируют пенсии в 2020 году

Обновлено в 03:56
Наука

Власти Москвы создали каталог, посвященный развитию промышленной 3D-печати

Власти Москвы выпустили каталог, посвященный развитию промышленной 3D-печати.
Обновлено 25 июня в 09:23
Общество

Синоптики назвали срок окончания дождей в Москве

Улучшение погоды и прекращение дождей в Москве начнется не раньше начала следующей недели, сообщил главный специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в пятницу, 28 июня.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес

Климову и Месхи официально развели

Актриса Екатерина Климова и актер Гела Месхи официально развелись 28 июня, передает издание "Стархит" со ссылкой на представитель Хамовнического районного суда Ираклия Сохадзе.
Обновлено в 10:05
Транспорт

Появилось видео залитой водой стоянки самолетов в Шереметьево

Шасси самолетов частично погрузились в воду. Ранее о подтоплении стоянки для самолетов со ссылкой на очевидца сообщил ТАСС.
Обновлено в 11:33
Религия

Делегацию «новой церкви» Украины не пустили в афонские монастыри

Священников "новой церкви" Украины не допустили к службе в некоторых из афонских монастырей, сообщила "Страна.UA".
Обновлено в 11:10
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