Футбол

«Челси» отказался продавать Хадсона-Одои «Баварии» за € 25 млнЧемпионат 12:44

«Челси» отказался продавать нападающего Каллума Хадсона-Одои «Баварии» за € 25 млн, сообщает Sky Sports. По информации источника, руководство лондонского клуба не намерено продавать 18-летнего форварда в ближайшее время, несмотря на то, что сам игрок отказывается продлевать контракт с «Челси».
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«Челси» отказался продавать Хадсона-Одои в «Баварию» за €25 млн

Sport24.ru12:21

«Челси» отклонил предложение «Баварии» по трансферу Хадсон-Одои

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«Челси» снова отказал «Баварии» в продаже Хадсона-Одои

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«Челси» отказался продавать Хадсона-Одои «Баварии» за € 25 млн

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«Челси» отклонил четвертое предложение «Баварии» о покупке Хадсона-Одои

Советский спорт11:52

Хадсон-Одой не станет игроком «Баварии»

Евро-футбол.рувчера в 16:41
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:56, Вашингтон
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Политика

В Кремле дали оценку встрече Путина с Мэй

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Власти города Тулун в Иркутской области призывают срочно эвакуироваться жителей ряда улиц, попавших в зону затопления из-за паводка, сообщает горадминистрация.
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Шоу-бизнес

Дом Аниты Цой затопило из-за ливней

Как рассказала звезда на личной странице в социальной сети, ее дом затопило.
Обновлено в 08:00
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Никита Пресняков продемонстрировал семейную идиллию с женой

Уставший от слухов артист, судя по всему, решил положить им конец, продемонстрировав аудитории семейную идиллию с женой.
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Мантуров озвучил сроки испытаний МС-21 с российским двигателем

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что испытания самолета МС-21 с отечественными двигателями ПД-14 запланированы на следующий год.
Обновлено в 05:45
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Авто

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По сообщению пресс-службы «Джак автомобиль», новый пикап JAC T6 появится у российских дилеров марки 1 сентября нынешнего года.
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Песков рассказал о шансах реанимации «нормандского формата»

В субботу Владимир Путин встречается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, и наверняка будет затронута тема встречи в "нормандском формате", также заметил пресс-секретарь президента РФ.
Обновлено в 14:13
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Полиция Москвы проверяет сообщения о фальсификации подписей за кандидатов в Мосгордуму

Соколов сказал "Эху", что его волонтеры не занимаются фальсификацией подписей и собирают их честно.
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Во Франции температура достигла рекордных +45,9 °С

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Western Digital и Toshiba несут убытки

Появилась весьма интересная информация о заводах компаний Western Digital и Toshiba, которые приостановили свою деятельность в связи с отключением электричества.
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Стало известно, сколько в России автомобилей старше 30 лет

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Около 4000 жителей Сочи остались без электроснабжения из-за подтоплений, вызванных дождями, в посёлке Лесном Адлерского района.
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Политика

Песков описал реакцию Трампа на приглашение Путина в Москву

Президент США Дональд Трамп отреагировал на приглашение российского коллеги Владимира Путина посетить парад Победы в Москве в 2020 году конструктивно и эмоционально, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Capital Group достроит долгострой Sky House в центре Москвы

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Вышел потерянный трек Уитни Хьюстон «Higher Love»

Трек стал первым синглом певицы, вышедшем после ее смерти в 2012 году. Трек был записан еще в 1990 году и считался «потерянным».
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Беглов сдержал обещание и назначил Капитанова в Смольный

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выполнил своё обещание и назначил Олега Капитанова на должность председателя комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге.
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Выход новой версии внедорожника запланирован на конец августа – начало сентября.
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Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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