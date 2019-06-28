Футбол
«Челси» отказался продавать Хадсона-Одои «Баварии» за € 25 млнЧемпионат 12:44
«Челси» отказался продавать нападающего Каллума Хадсона-Одои «Баварии» за € 25 млн, сообщает Sky Sports. По информации источника, руководство лондонского клуба не намерено продавать 18-летнего форварда в ближайшее время, несмотря на то, что сам игрок отказывается продлевать контракт с «Челси».
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