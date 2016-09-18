Футбол
Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин не перейдет в зимнее трансферное окно в «Челси». Лондонский клуб отказался от приобретения 31-летнего аргентинца.
Бомбардир.рувчера в 23:28
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Происшествия
Бывшему министру финансов Подмосковья предъявили обвинение
Бывшему первому вице-премьеру, министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, которого экстрадировали из Франции, предъявили обвинения, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Обновлено в 04:21
Политика
В Бундестаге предупредили об ухудшении отношений с Россией
Уполномоченный правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией Дирк Визе считает, что в 2019 году отношения между Москвой и Берлином «останутся сложными» и ухудшатся.
Обновлено вчера в 22:48
Космос
Сверхтяжелая российская ракета получила название «Енисей»
Обновлено в 03:00
Космос
«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны
Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 04:25
Происшествия
В Магнитогорске началось прощание с погибшими при обрушении дома
Началось прощание с погибшими при частичном обрушении жилого дома в Магнитогорске.
Обновлено в 02:54
Происшествия
В Магнитогорске из под завалов спасли пять кошек и собаку
Во время спасательной операции, развернувшейся на месте рухнувшего подъезда многоэтажного жилого дома в Магнитогорске, спасателям удалось найти в полуразрушенных квартирах пять живых кошек и собаку.
Обновлено в 04:33
Общество
Правительство согласовало переезд ряда ведомств в «Москва-Сити»
Правительство согласовало переезд в 2019 году центральных аппаратов ряда ведомств на территорию делового центра «Москва-Сити».
Обновлено в 03:36
Финансы
Рубль укрепился по отношению к доллару и евро
Курс доллара по состоянию на 10:05 по мск опустился на 32,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня и составил 69,49 рубля, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:42
Общество
Тысячи туристов и жителей Таиланда покинули побережье из-за урагана
Жители прибрежных районов южных провинций Таиланда покидают свои дома и перемещаются в убежища в связи с приближением тропического урагана "Пабук".
Обновлено в 00:17
Теннис
Шарапова не смогла закончить матч с Соболенко из-за травмы
В китайском Шэньчжэне на турнире Женской теннисной ассоциации досрочно завершился четвертьфинальный поединок между россиянкой Марией Шараповой и Ариной Соболенко из Белоруссии.
Обновлено в 01:56
Хоккей
Овечкин 14-й раз подряд забросил 30 шайб в сезоне НХЛ
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 30-ю шайбу в сезоне и в 14-й раз подряд достиг данной отметки в одном регулярном чемпионате.
Обновлено вчера в 23:49
Гаджеты
Первый складной смартфон от Xiaomi с гибким экраном попал на видео
Обновлено в 00:32
Происшествия
Спасавший тонущую дочь россиянин погиб в Таиланде
Мужчине удалось спасти дочь, однако, его самого накрыла большая волна. Спасатели сумели вытащить россиянина из воды.
Обновлено вчера в 21:44
Политика
Задержанный в России американец оказался также британским подданным
Задержанный сотрудниками ФСБ РФ в Москве по обвинению в шпионаже бывший морской пехотинец армии США Пол Уилан является также подданным Великобритании, пишет издание The Times.
Обновлено в 01:12
Политика
В интернет попали личные данные сотен немецких политиков, сообщили СМИ
Хакеры опубликовали в интернете данные сотен немецких политиков, сообщает в пятницу радиостанция rbb Inforadio.
Обновлено в 03:22
Политика
Медведев утвердил план по стратегии национальной политики
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план реализации стратегии государственной национальной политики в 2019-2021 годах.
Обновлено в 03:02
Происшествия
МЧС России: в Магнитогорске поисково-спасательная операция завершена
На месте взрыва и обрушения подъезда дома в Магнитогорске спасатели завершили поисково-спасательную операцию, людей под завалами нет.
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия
В ФРГ у офиса партии «Альтернатива для Германии» произошел взрыв
Обновлено в 02:47
Общество
В Крыму несколько тысяч человек остались без света из-за непогоды
«Без электроснабжения остаются 19 населенных пунктов, из них 8 – частично (свыше шести тысяч абонентов)», — указывает «Крымэнерго».
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
Американский военный рассказал, как США «перехитрили» Россию в Сирии
Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что вывод американских войск из Сирии является "хитрым шагом", в результате которого Россия якобы рассорится со своим союзниками в этом регионе.
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия
В Магнитогорске опознали тела всех 39 погибших при обрушении подъезда
Тела всех 39 человек, которые погибли при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске, опознаны.
Обновлено вчера в 23:50
Космос
Зонд New Horizons прислал снимки астероида Ultima Thule
Через полчаса после сближения зонда New Horizons с астероидом Ultima Thule были сделаны первые фотографии поверхности космического объекта.
Обновлено вчера в 02:15
Экономика
Экс-банкиры из Credit Suisse арестованы по делу о дефолте Мозамбика
Дефолт Мозамбика В 2013-2014 годах Мозамбик взял около 2 млрд долларов в кредит у Credit Suisse и банка ВТБ.
Обновлено вчера в 20:49
Происшествия
Убийство сотрудника охраны Петра Порошенко попало на видео
Обновлено вчера в 16:38
Экономика
Госдолг США вырос на $2 трлн при Трампе
Государственный долг США к концу 2018 года увеличился до $21,9 трлн, показав рост в $2 трлн с начала 2017 года, когда Дональд Трамп стал президентом Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 16:24
Происшествия
Офисное здание частично обрушилось в Новочеркасске
Стена четырехэтажного офисного здания обрушилась в Новочеркасске.
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия
Пожар на рынке в Пятигорске потушен
Пожар в торговом павильоне на Верхнем рынке в Пятигорске потушен, площадь возгорания составила более 900 км. метров.
Обновлено в 03:48
Политика
Палата представителей США одобрила бюджет без средств на стену Трампа
Палата представителей США, где демократы теперь составляют большинство, одобрила законопроекты о финансировании до 30 сентября 2019 года (конец текущего финансового года) ряда правительственных учреждений, а также о предоставлении средств для обеспечения безопасности границ.
Обновлено вчера в 22:25
Здоровье
Названа самая простая и полезная диета на 2019 год
Диетологи оценили более 40 популярных режимов питания и практически единогласно поставили на первое место средиземноморскую диету, порекомендовав в 2019 году придерживаться соответствующего рациона.
Обновлено вчера в 06:21
Политика
Владимир Путин поздравил Зураба Церетели с 85-летием
Президент России Владимир Путин поздравил скульптора, президента Российской академии художеств, народного художника СССР Зураба Церетели с 85-летним юбилеем.
Обновлено в 04:08