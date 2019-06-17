Футбол
«Челси» отказал претендующим на Виллиана «Барселоне» и «Атлетико»Вести.Ru вчера в 13:40
Руководство лондонского "Челси" не планирует расставаться с полузащитником команды Виллианом. "Аристократы" отказались продавать 30-летнего бразильца "Барселоне" и мадридскому "Атлетико", которые предложили за футболиста почти 40 миллионов евро. О сорвавшейся сделке сообщил Sky Sports.
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СМИ: «Челси» отклонил предложения «Барселоны» и «Атлетико» по трансферу Виллиана
Матч ТВвчера в 12:57
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