«Челси» отказал претендующим на Виллиана «Барселоне» и «Атлетико»Вести.Ru 13:40

Руководство лондонского "Челси" не планирует расставаться с полузащитником команды Виллианом. "Аристократы" отказались продавать 30-летнего бразильца "Барселоне" и мадридскому "Атлетико", которые предложили за футболиста почти 40 миллионов евро. О сорвавшейся сделке сообщил Sky Sports.

«Челси» отказал претендующим на Виллиана «Барселоне» и «Атлетико»

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