Футбол

«Челси» отдал Дринкуотера в аренду «Бернли»Sports.ru 12:49

Полузащитник «Челси» Дэниэл Дринкуотер перешел в «Бернли». 29-летний хавбек проведет в новом клубе сезон-2019/20 на правах аренды. В минувшем сезоне Дринкуотер при тренере Маурицио Сарри не провел ни одного матча в АПЛ.
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«Бернли» арендовал у «Челси» Дринкуотера

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