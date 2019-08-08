Футбол
«Челси» отдал Дринкуотера в аренду «Бернли»Sports.ru 12:49
Полузащитник «Челси» Дэниэл Дринкуотер перешел в «Бернли». 29-летний хавбек проведет в новом клубе сезон-2019/20 на правах аренды. В минувшем сезоне Дринкуотер при тренере Маурицио Сарри не провел ни одного матча в АПЛ.
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