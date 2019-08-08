Полузащитник «Челси» Дэниэл Дринкуотер перешел в «Бернли». 29-летний хавбек проведет в новом клубе сезон-2019/20 на правах аренды. В минувшем сезоне Дринкуотер при тренере Маурицио Сарри не провел ни одного матча в АПЛ.

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Общество Москвичей предупредили о шторме в метро, на улицах и по ТВ МЧС, ссылаясь на Росгидромет, предупредил, что на территории столицы ожидается ливень и шквалистый ветер со скоростью 20-25 м / с. Гидрометцентр объявил на территории Москвы и области предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности.

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