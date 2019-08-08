Футбол
«Челси» отдал Дринкуотера в аренду «Бернли»Бомбардир.ру вчера в 13:22
«Бернли» на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Челси» Дэнни Дринкуотера. 29-летний футболист проведет в новом клубе сезон-2019/20 на правах аренды.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:10, Вашингтон
Политика
Советника американского посольства вызвали в МИД
Советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона вызвали в МИД и сделали представление из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 05:06
Общество
Власти столицы рассказали о последствиях непогоды
Обновлено в 04:17
Политика
Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину, которая впервые с 2015 года разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Посольство РФ в Киргизии рассказало об обстановке в Бишкеке
Посольство РФ в Киргизии сообщило, что на утро пятницы обстановка в столице Киргизии спокойная, передает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак улетел с новой возлюбленной в Испанию
Мурат Налчаджиоглу наслаждается отдыхом за границей. Компанию бизнесмену составляет новая избранница.
Обновлено вчера в 11:30
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия
Фрагменты разбившегося МиГ-29 ВВС Азербайджана нашли в Каспийском море
Фрагменты истребителя МиГ-29 военно-воздушных сил Азербайджана, разбившегося во время тренировочного полета, обнаружили в Каспийском море.
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес
В Москве прощаются с Вилли Токаревым
Обновлено в 04:46
Политика
Во Франции депутат призвал решить вопрос займов времен царской России
Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер обратился к правительству страны с призывом разъяснить меры, которые власти намерены принять для «окончательного разрешения» вопроса о выплатах России по облигациям царских времен.
Обновлено в 04:18
Интернет
Twitch выпустит аналог программы для стриминга OBS
Разработчики сервиса Twitch сообщили о старте бета-тестирования программы Studio для проведения прямых трансляций.
Обновлено вчера в 14:57
Политика
Крупные банки США передали в Конгресс данные о Трампе и россиянах
В США несколько крупных банков передали в Конгресс документы, которые касаются президента страны Дональда Трампа и россиян.
Обновлено вчера в 17:37
Футбол
Гюндоган продлил контракт с «Манчестер Сити»
Обновлено в 04:44
Общество
«Уральские авиалинии» планируют открыть рейсы в Токио
По словам гендиректора компании Сергея Скуратова, новые самолеты могут совершать перелеты продолжительностью семь часов с полной загрузкой, так что теперь "Уральские авиалинии" планируют открыть рейсы Екатреинбург - Владивосток и Екатеринбург - Хабаровск, а из этих дальневосточных городов - в Токио.
Обновлено в 01:18
Общество
Минкультуры предложило запретить приносить еду в кино
Подготовленные Минкультуры поправки в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ» предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено вчера в 06:54
Политика
В Совфеде предложили уточнить в законе места для проведения митингов
Сенатор и зампредседателя комиссии по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Людмила Бокова предложила подумать над разработкой закона, четко определяющего места для проведения мирных митингов.
Обновлено вчера в 12:34
Политика
На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии
На официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Южные Курилы обозначили как часть Японии.
Обновлено в 03:36
Космос
Раскрыты подробные данные о двух планетах для переселения человечества
Нет, обе планеты по космическим меркам находятся фактически по соседству с Солнечной системой.
Обновлено в 02:51
Гаджеты
Huawei представила операционную систему Harmonyos
Компания Huawei сегодня, 9 августа, представила на конференции разработчиков Huawei Developer Conference в Шанхае свою кроссплатформенную операционную систему HarmonyOS, следует из сообщения компании.
Обновлено в 04:32
Общество
Телевещание было прервано из-за предупреждения об урагане в Москве
Уточняется, что в настоящее время каналы работают в штатном режиме. Ранее была названа причина сбоя телевещания в некоторых районах Москвы.
Обновлено в 00:07
Происшествия
Задержаны ещё два участника июльских массовых беспорядков в Москве
Следственный комитет задержал ещё двоих участников июльских массовых беспорядков в Москве, одному из них уже предъявлено обвинение.
Обновлено в 03:42
Общество
Самый дорогой развод: бывшая жена подала в лондонский суд иск к Потанину на $6,3 млрд
Со слов собеседников газеты, живущая в Лондоне Наталия Потанина рассчитывает получить от экс-супруга £5,8 млрд ($6,3 млрд).
Обновлено в 04:13
Происшествия
ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю
Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.
Обновлено вчера в 23:46
Политика
Зеленский проведет на Украине земельную реформу
Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести земельную реформу, которая поспособствует открытию рынка земли в стране к 2020 году.
Обновлено вчера в 06:35
Политика
Польша испугалась сближения ЕС с Россией
Польша обеспокоена сближением некоторых стран ЕС с Россией, заявил в интервью Reuters замглавы польского МИД Марчин Пшидач.
Обновлено вчера в 22:37
Футбол
EsRadio: у «Реала» нет предложений по Бэйлу
Обновлено в 01:28
Гаджеты
Приложение «Google Карты» станет полезнее для путешественников
Google анонсировала ряд нововведений, который в ближайшее время появится в мобильных приложениях «Карты».
Обновлено вчера в 15:55
Наука
Температура на Земле в будущем повысится минимум на 2,5 градуса
Российские и британские учёные, изучающие физические процессы в астрономических объектах, выяснили, что в будущем это приведёт к увеличению температуры на планете Земле - она повысится минимум на 2,5 градуса.
Обновлено вчера в 21:10
Здоровье
Загадочная болезнь превратила тело молодого индийца в шар
Молодой индиец Суджит Кумар страдает от загадочной болезни, из-за которой его живот раздулся до аномальных размеров, пишет Daily Mail.
Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес
Рики Мартин впервые показал свою дочь
Популярный певец и актер Рики Мартин впервые показал в Instagram лицо семимесячной дочери Люсии. "Свет очей моих", — подписал он снимок.
Обновлено в 04:58