Футбол

«Челси» оштрафовал Кепу на недельную зарплату за отказ уйти с поляЧемпионат 01:27

Челси — Манчестер Сити
0 – 0
3 : 4 по пенальти
Кубок английской лиги, Финал, 24 февраля
Стадион «Уэмбли»
Давид Луиз
30′
46′
Эмерик Лапорт
Венсан Компани
58′
Фернандиньо
Антонио Рюдигер
72′
79′
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
Педро Родригес
Каллум Хадсон-Одои
79′
85′
Кевин де Брюйне
Лерой Сане
Жоржиньо
88′
Росс Баркли
Рубен Лофтус-Чик
89′
90′+1′
Николас Отаменди
91′
Фернандиньо
Данило Луис
Виллиан
Гонсало Игуаин
95′
П
«Челси» завершил расследование инцидента, который случился между главным тренером Маурицио Сарри и вратарём Кепой Аррисабалагой в концовке финального матча Кубка лиги с «Манчестер Сити».
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Маурицио Сарри
Мы с Кепой поговорили об этом инциденте, и разговор получился хорошим. Вчера у нас было недопонимание, но он осознает, что его реакция была большой ошибкой. Он извинился передо мной, перед партнерами и перед клубом. Клуб примет решение, как на это реагировать, но наша личная проблема решена.
— Маурицио Сарри, итальянский тренерИнфо24 02:56

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Кепу оштрафовали на недельную зарплату. Такое наказание за бунт против Сарри — позор

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Вратарь «Челси» оштрафован за отказ от замены

Газета.Ruвчера в 20:01
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