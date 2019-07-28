Футбол

«Челси» оказался сильнее «Рединга»Sportbox.RU 12:04

«Челси» обыграл «Рединг» в рамках товарищеского матча. Встреча завершилась с результативным счетом 4:3 в пользу синих. В составе победителей отличились Росс Баркли, Роберт Кенеди и дубль на счету Мейсона Маунта.
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