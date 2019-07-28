Футбол
«Челси» оказался сильнее «Рединга»Sportbox.RU 12:04
«Челси» обыграл «Рединг» в рамках товарищеского матча. Встреча завершилась с результативным счетом 4:3 в пользу синих. В составе победителей отличились Росс Баркли, Роберт Кенеди и дубль на счету Мейсона Маунта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:06, Вашингтон
Политика
Путин в день протестов в Москве погрузился на дно Финского залива
Обновлено вчера в 08:49
Энергетика
«Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срока
Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.
Обновлено в 08:11
Футбол
ЦСКА победил «Локомотив» в матче чемпионата России по футболу
ЦСКА обыграл "Локомотив" со счетом 1:0 в московском дерби в рамках третьего тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 14:04
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Обновлено в 14:33
Происшествия
Врач-офтальмолог Навального назвала причиной его болезни воздействие химических веществ
Офтальмолог Анастасия Васильева, посетившая госпитализированного сегодня из спецприемника оппозиционера Алексея Навального, уверена, что причина его болезни — «результат повреждающего действия неопределенных химических веществ».
Обновлено в 14:29
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала фото семейной идиллии
Популярная телеведущая Лера Кудрявцева поделилась со своими подписчиками фотографией, на которой она стоит со своим мужем хоккеистом Игорем Макаровым, доказав, что в их паре царит идиллия.
Обновлено в 10:37
Общество
В Тихом океане сформировался тропический шторм «Эрик»
Тропический шторм "Эрик" сформировался в Тихом океане между побережьем Мексики и Гавайскими островами.
Обновлено в 11:46
Происшествия
В Подмосковье подростки задержаны за двойное убийство
В Московской области двое подростков 16 и 17 лет задержаны по подозрению в двойном убийстве.
Обновлено в 14:53
Космос
Ракету «Союз-2.1а» установили на стартовый стол Байконура
«Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-12» была вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовом комплексе площадки номер 31 космодрома Байконур», — сообщили в «Роскосмосе».
Обновлено в 12:21
Происшествия
На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника
В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено в 07:05
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического
В Тулуне, который находится в Иркутской области, уровень воды в реке Ия превысил критическую отметку на см, сообщает городская администрация.
Обновлено в 14:11
Происшествия
Кандидат в вице-президенты Афганистана пострадал при взрыве в Кабуле
Не менее двух человек погибли и 25 пострадали при взрыве в офисе политического движения Green Trend в столице Афганистана Кабуле.
Обновлено в 12:50
Политика
Зеленского высмеяли из-за упоминания несуществующего государства
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил подписчиков с Днем крещения "Киевской Руси-Украины" и стал объектом насмешек.
Обновлено в 09:35
Космос
Теорию относительности Эйнштейна подтвердили ученые
Наблюдения за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A*, расположенной в центре Млечного Пути, позволили ученым в очередной раз подтвердить общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.
Обновлено 26 июля в 03:33
Происшествия
В Крыму в ДТП погиб ребенок, еще четверо пострадали
Обновлено в 14:25
Политика
В Госдуме осудили протест Киева на визит Медведева в Крым
В рабочем визите премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым «нет ничего предосудительного», а комментарии Киева по поводу поездок российских делегаций на полуостров даже в Европе «ничего, кроме улыбки, не вызывают».
Обновлено в 11:56
Футбол
«Зенит» обыграл «Оренбург» благодаря голам Азмуна и Дзюбы
Обновлено в 08:57
Общество
Психолог посоветовала выходить из отпуска на работу в середине недели
Психологи советуют возвращаться из отпуска на работу в середине недели, чтобы оставалось меньше рабочих дней до выходных.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
Украинские морпехи устроили бунт в Донбассе
Обновлено в 14:54
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено вчера в 20:08
Политика
Участники встречи в Вене призвали Иран соблюдать СВПД
Ранее замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи по итогам встречи в Вене заявил, что механизм расчётов с Ираном INSTEX, создаваемый в рамках ЕС, пока ещё не работает.
Обновлено в 10:04
Политика
В Грузии прошел митинг за налаживание отношений с Россией
Обновлено в 13:32
Политика
Партия Зеленского планирует разделить Украину на префектуры
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», получившая большинство мест в Верховной раде, собирается изменить административное устройство страны и ввести институт префектов.
Обновлено в 08:18
Общество
Умер российский тележурналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 13:17
Игры
Sony представила трейлер игры по сериалу «Доктор Кто»
Обновлено в 10:09
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Банк России принял решение об очередном снижении ключевой ставки — на 0,25 процентного пункта, до 7,25% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено 26 июля в 06:32
Происшествия
У найденной в чемодане блогерши обнаружили завистников
Обновлено в 13:16
Общество
К аномальным жаре и холоду привела смена климатических эпох
Обновлено в 00:58
Шоу-бизнес
Ирина Шейк закрутила роман с бывшим мужем Дженнифер Энистон
Российская модель Ирина Шейк после расставания с актером Брэдли Купером завела новый роман с экс-мужем Дженнифер Энистон — актером Джастином Теру.
Обновлено в 12:03