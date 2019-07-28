Футбол

«Челси» оказался сильнее «Рединга»Матч ТВ вчера в 12:04

«Челси» обыграл «Рединг» в рамках товарищеского матча. Встреча завершилась с результативным счетом 4:3 в пользу синих. В составе победителей отличились Росс Баркли, Роберт Кенеди и дубль на счету Мейсона Маунта.
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«Рединг» — «Челси» — 3:4. Голы, видео, обзор матча, лучшие моменты

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«Челси» оказался сильнее «Рединга»

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Британский футболист
Английский футболист, полузащитник клуба «Челси» и сборной Англии.
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Выступает в английской Премьер-лиге. Основан в 1905 году. Провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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