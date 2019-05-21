Футбол

«Челси» официально представил ПулишичаМатч ТВ 11:50

Лондонский «Челси» официально представил американского полузащитника Кристиана Пулишича. Игрок перешел в стан лондонцев минувшей зимой, однако провел последние полгода в дортмундской «Боруссии» на правах аренды. Напомним, что Пулишич был приобретен из Дортмунда за 64 миллиона евро.
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Пулишич представлен в качестве игрока «Челси»

Sport24.ru11:51

Пулишич представлен в качестве игрока «Челси». Фото

Спорт-Экспресс12:12

Пулишич представлен в качестве футболиста «Челси» (фото)

Советский спорт11:58

«Челси» представил Пулишича

Чемпионат12:18

«Челси» официально представил Пулишича

Матч ТВ11:50

«Челси» представил Пулишича

Sports.ru13:22

«Челси» представил американского полузащитника. ФОТО

Sport.ru12:59
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