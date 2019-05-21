Футбол
«Челси» официально представил ПулишичаSportbox.RU 11:50
Лондонский «Челси» официально представил американского полузащитника Кристиана Пулишича. Игрок перешел в стан лондонцев минувшей зимой, однако провел последние полгода в дортмундской «Боруссии» на правах аренды. Напомним, что Пулишич был приобретен из Дортмунда за 64 миллиона евро.
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