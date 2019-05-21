Футбол
«Челси» официально представил ПулишичаSportbox.RU 11:50
Лондонский «Челси» официально представил американского полузащитника Кристиана Пулишича. Игрок перешел в стан лондонцев минувшей зимой, однако провел последние полгода в дортмундской «Боруссии» на правах аренды. Напомним, что Пулишич был приобретен из Дортмунда за 64 миллиона евро.
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Футбол
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Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде
В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.
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Общество
«Яндекс» подсчитал затраты россиян на ингредиенты для окрошки
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Политика
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Сход жителей села Хоси-Юрт (Центарой) Курчалоевского района Чечни, где жил и учился первый президент республики Ахмат-Хаджи Кадыров, принял решение переименовать населенный пункт в Ахмат-Юрт.
Обновлено в 12:38
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Футбол
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Игры
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Обновлено в 06:29
Спорт
Жена Касильяса сообщила, что больна раком
Сара Карбонеро, жена вратаря «Порту» Икера Касильяса, сообщила, что больна раком. Напомним, Касильяс недавно перенёс инфаркт.
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Наука
На соляном руднике майя обнаружен уникальный артефакт
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Обновлено в 12:23
Политика
США подтвердили планы ввести санкции против «Северного потока-2»
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Кино
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Авто
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В сети появилось объявление из советского прошлого: продаются новые грузовики "ЗИЛ" 1994 года.
Обновлено в 05:05
Политика
Мэй пообещала парламенту голосование по второму референдуму по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала парламенту голосование по вопросу о проведении второго референдума по Brexi, но увязала его с одобрением депутатами соглашения с ЕС.
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Армия и оружие
Убийство комбата ДНР попало на видео
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Huawei анонсировал создание операционной системы на замену Android
Hongmeng создают на базе Linux, причем компания обещает, что пользователи их фирменной операционной системы будут постоянно получать обновление безопасности и обновление ОС до новых версий.
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