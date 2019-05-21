Футбол
«Челси» официально представил ПулишичаSportbox.RU вчера в 11:50
Лондонский «Челси» официально представил американского полузащитника Кристиана Пулишича. Игрок перешел в стан лондонцев минувшей зимой, однако провел последние полгода в дортмундской «Боруссии» на правах аренды. Напомним, что Пулишич был приобретен из Дортмунда за 64 миллиона евро.
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено вчера в 23:47, Ашберн
Хоккей
Хаванов прокомментировал низкую результативность Овечкина на ЧМ
Бывший хоккеист сборной России Александр Хаванов считает, что низкая результативность нападающего Александра Овечкина на чемпионате мира не является проблемой, так как его команда добивается успеха.
Обновлено вчера в 10:59
Происшествия
Планировавшие теракт боевики ликвидированы под Владимиром
Двое боевиков, готовивших теракт на территории России, ликвидированы в городе Кольчугино, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Пушков оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией
В своем микроблоге в Twitter Пушков выразил мнение, что идея референдума по переговорам с Россией «призвана обезопасить Зеленского от упреков в предательстве со стороны радикалов и Порошенко и Ко».
Обновлено вчера в 17:32
Кино
Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением
Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».
Обновлено вчера в 04:30
Политика
Климкин высказался о первых кадровых назначениях Зеленского
Ушедший в отставку с поста министра иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал в Facebook первые кадровые решения нового президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
Названа причина остановки поездов метро в Москве
Обновлено вчера в 14:04
Общество
Знаменитый повар Джейми Оливер больше не руководит своими ресторанами
Известный шеф-повар Джейми Оливер лишился контроля над своим ресторанным бизнесом. Теперь ряд заведений перешел под внешнее управление.
Обновлено вчера в 11:31
Общество
СМИ назвали вакансию с зарплатой до 500 тысяч рублей
Отмечается, что батлеры могут рассчитывать на зарплату от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц.
Обновлено вчера в 20:35
Экономика
Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»
Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Польша хочет купить загрязненную нефть из «Дружбы» со скидкой
Власти Польши решили поднять вопрос о скидке на загрязненную нефть, которая поступала по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено вчера в 14:48
Энергетика
Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин
В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 14:13
Армия и оружие
CNBC: США дали Турции две недели на отказ от С-400
Турция должна концу первой недели июня отказаться от закупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 и купить американскую систему противоракетной обороны Patriot, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 22:55
Хоккей
Реакция шведских СМИ на разгром от России: «Шансы на успех далеко не так велики, как представлялось прежде»
Шведское издание Ekuriren после поражения сборной Швеции от России в заключительном матче групповой стадии чемпионата мира (4:7) отметило, что у шведской команды теперь меньше шансов на победу в турнире.
Обновлено вчера в 21:10
Авто
«Яндекс.Авто» установят на 2 млн авто Lada, Renault и Nissan
Компания «Яндекс» стала официальным поставщиком мультимедийного программного обеспечения для 2 млн автомобилей LADA, Renault и Nissan.
Обновлено вчера в 03:45
Культура
Звезда реалити-шоу рассказала о принуждении к сексу на проекте
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Родственников пациентов разрешат пускать в реанимацию
Обновлено вчера в 07:24
Происшествия
Смерч в Польше разрушил более сотни зданий
Недалеко от польского Люблина в районе Войцехов прошел сильный смерч. Стихия привела к разрушению 120 зданий, в том числе 42 жилых домов.
Обновлено вчера в 19:02
Шоу-бизнес
Меган Маркл просила подруг познакомить ее с богатым британцем
Обновлено вчера в 22:01
Шоу-бизнес
Сын обнародовал редкие фотографии Любови Полищук в день ее рождения
Сын Любови Григорьевны, актер Алексей Макаров, почтил ее память в своем микроблоге в Instagram, опубликовав серию архивных фото матери.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия
Globo: три человека погибли в результате стрельбы в церкви в Бразилии
Три человека погибли в результате произошедшей вечером во вторник стрельбы в церкви в городе Паракату (юго-восточный штат Минас-Жерайс).
Обновлено вчера в 23:31
Авто
В России начнется серийный выпуск электромобилей
Группа компаний ZETTA спроектировала и подготовила к серийному выпуску свой нашумевший электрокар.
Обновлено 20 мая в 04:19
Спорт
Россиянки уступили сборной Доминиканы на старте Лиги наций
Волейболистки женской сборной России уступили команде Доминиканской Республики в стартовом матче предварительного этапа Лиги наций.
Обновлено вчера в 18:19
Шоу-бизнес
Эль Фаннинг упала в обморок на вечеринке в Каннах
На вечеринке в Каннах американская актриса Эль Фаннинг упала в обморок.
Обновлено вчера в 10:06
Авто
Toyota объявила о возрождении модели Granvia
Модель Toyota Granvia будет возрождена.
Обновлено вчера в 18:24
Интернет
Opera разработала версию браузера для геймеров
Специалисты разработали версию браузера для геймеров под названием GX.
Обновлено вчера в 23:18
Футбол
Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку
Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку Сложности в отношениях между Азербайджаном и Арменией вылились в серьезную потерю в составе для одного из участников финала Лиги Европы: он состоится в Баку 29 мая.
Обновлено вчера в 15:16
Космос
В РАН рассказали о возможностях российского тяжелого лунохода
По словам заведующего лабораторией, луноход войдет в состав автоматической межпланетной станции "Луна-29" и будет запущен "примерно в 2027-2028 годах, то есть до 2030 года".
Обновлено вчера в 20:29
Наука
Кофе может действовать на кишечник как лекарство
Обновлено вчера в 12:57
Политика
Администрация Зеленского пообещала России политику «кнута и пряника»
Глава администрации подчеркнул, что при Зеленском Киев будет осуществлять политику "кнута и пряника" в отношении России.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
Два ракетных снаряда взорвались в центре Алеппо
Обновлено вчера в 20:47