Футбол
«Челси» официально подтвердил уход Кэйхилла из командыСоветский спорт 08:33
Напомним, что в зимнее трансферное окно Кэйхилл отказался от переходов в Ювентус, Монако и Фулхэм. По окончании финала Лиги Европы 33-летний защитник заявил, что это был идеальный способ попрощаться с командой. Кэйхилл перешел в Челси из Болтона в январе 2012 года за 8,4 миллиона евро.
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