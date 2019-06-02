Футбол

«Челси» официально подтвердил уход Кэйхилла из командыСоветский спорт 08:33

Напомним, что в зимнее трансферное окно Кэйхилл отказался от переходов в Ювентус, Монако и Фулхэм. По окончании финала Лиги Европы 33-летний защитник заявил, что это был идеальный способ попрощаться с командой. Кэйхилл перешел в Челси из Болтона в январе 2012 года за 8,4 миллиона евро.
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Защитник Гари Кэхилл покинул «Челси»

Чемпионат09:07

«Челси» прощается с Кэхиллом

Газета.Ru08:43

«Челси» объявил об уходе Кэйхилла

Sports.ru06:31

«Челси» объявил об уходе Кэйхилла

Спорт-Экспресс06:51

«Челси» объявил об уходе ветерана-защитника

Sport.ru09:29

Кэхилл официально покинул «Челси». У него 8 трофеев за 7 лет

Бомбардир.ру06:54

«Челси» официально подтвердил уход Кэйхилла из команды

Советский спорт08:33
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 16:23, Ашберн
Происшествия

Против Неймара начали расследование из-за публикации интимных фото

Полиция Рио-де-Жанейро начала расследование из-за публикации нападающим сборной Бразилии Неймаром интимных фото женщины, обвинившей его в изнасиловании.
Обновлено в 15:43
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Сеск Фабрегас: «Отдал бы все, чтобы стать таким, как Головин»

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас в интервью журналу Mundial дал оценку действиям на тренировках его партнера по команде из княжества – хавбека сборной России Александра Головина.
Обновлено в 06:59
Происшествия

В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа

Неизвестные, вооруженные ножом, убили в Красногорском районе Подмосковья спецназовца, который заступился за прохожего.
Обновлено в 16:12
Происшествия

На заводе в Дзержинске прогремело два мощных взрыва

В Дзержинске на заводе НИИ «Кристалл» прогремело два мощных взрыва, сообщили местные жители в группе социальной сети «ВКонтакте» «Типичный Дзержинск» В первые минуты взрыва очевидцы опубликовали в соцсетях кадры с места взрыва.
Обновлено вчера в 11:16
Единоборства

Нурмагомедов начал подготовку к следующему бою

Российский обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к следующему поединку, который состоится 7 сентября.
Обновлено в 14:44
Общество

В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника

Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено в 07:30
Происшествия

В Чите полиция разыскивает автора оскорбительного граффити о Путине

Полицейские Читы разыскивают уличного художника, который нарисовал в центре города оскорбительную надпись про президента России Владимира Путина.
Обновлено в 12:31
Происшествия

Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

Обновлено вчера в 03:01
Шоу-бизнес

Наследство Юлии Началовой оценено в сто миллионов рублей

Егор Иващенко подчеркнул, что квартира Юлии Началовой стоит сто миллионов рублей, а также рассказал о судебных тяжбах между ее родителями и Александром Фроловым.
Обновлено в 01:09
Футбол

Песьяков рассказал о шансах сыграть за сборную России

Вратарь «Ростова» и сборной России Сергей Песьяков рассказал о своем вызове в национальную команду.
Обновлено в 11:07
Энергетика

Бахрейн разрешил фирмам с иностранным капиталом добывать нефть на своей территории

Согласно указу главы кабинета министров, "компаниям с иностранным капиталом разрешено полностью владеть (иметь 100-процентное владение) производством по добыче нефти и природного газа на территории королевства".
Обновлено в 15:13
Происшествия

СМИ назвали причину ДТП с автомобилем испанского футболиста

ДТП, в котором погиб испанский футболист Антонио Рейес, могло произойти из-за лопнувшей покрышки.
Обновлено в 16:02
Армия и оружие

National Interest назвал российского конкурента F-35

Новейший российский многоцелевой истребитель МиГ-35 в скором времени может составить достойную конкуренцию американскому F-35, пишет The National Interest.
Обновлено в 12:09
Политика

МИД Британии пообещал выдать Ассанжа США

Лондон не будет препятствовать экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявил глава МИД Британии Джереми Хант, сообщает CBS.
Обновлено в 13:37
Общество

Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни

Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено в 08:48
Футбол

Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес

Марюс Вайсберг впервые показал лицо сына Эрика от Натальи Бардо

Российский кинорежиссер Марюс Вайсберг впервые показал лицо своего сына Эрика, рожденного в браке с Натальей Бардо.
Обновлено в 10:52
Теннис

Надаль вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Обновлено в 12:19
Происшествия

Круизный лайнер врезался в прогулочный теплоход в Венеции

В венецианском канале Джудекка произошло столкновение круизного лайнера MSC Opera и туристического речного теплохода Michelangelo.
Обновлено в 10:54
Происшествия

В Харькове возбудили дела после сноса националистами бюста Жукова

Обновлено в 13:56
Спорт

Волейболисты сборной России обыграли сербов в матче Лиги наций

Волейболисты сборной России обыграли команду Сербии в матче 1-го тура Лиги наций.
Обновлено в 15:51
Происшествия

В ДТП с автобусом под Ростовом пострадали 15 человек

Пятнадцать человек, среди которых трое детей, пострадали в ДТП с участием автобуса в Аксакайском районе Ростовской области, сообщил региональный Минздрав.
Обновлено в 09:16
Общество

Названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года

По сравнению с весной прошлого года, россияне стали чаще покупать спортивные товары, электронику, стройматериалы и садово-хозяйственные товары.
Обновлено в 03:45
Спорт

Ковальчук посоветовал подписчикам не пить много пива в отпуске

P.S В отпуске много пива не пейте, - написал Ковальчук.
Обновлено в 15:42
Футбол

Лукаку может стать игроком «ПСЖ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку попал в сферу интересов «ПСЖ».
Обновлено в 10:20
Общество

Россиян предложили лишить счетчиков тепла

Министерство строительства предлагает отказаться от установки индивидуальных счетчиков тепла в новых жилых домах.
Обновлено в 15:07
Энергетика

ГКЗ утвердила запасы Таймыра в 1,2 миллиарда тонн топлива

Экспертиза Госкомиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) утвердила запасы нефтяных месторождений на Таймыре в 1,2 миллиарда тонн топлива.
Обновлено в 16:14
Политика

Украинские силовики собирают совещание из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено в 15:23
Футбол

«Эвертон» выставил цену на Влашича

«Эвертон» оценил хорватского полузащитника Николу Влашича, который сезон-2018/19 на правах аренды провёл в ЦСКА.
Обновлено в 14:38
Политика

В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»

Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено 31 мая в 23:27
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Гари Кэхилл
Британский футболист
Английский футболист, центральный защитник лондонского «Челси». Кэхилл начинал играть в футбол в любительской команде «Дронфилд Таун», в 13 лет перевёлся в академию «Астон Виллы». В 18 лет он получил возможность дебютировать на профессиональном уровне, выступая на правах аренды за «Бернли», где ему за неполный сезон удалось получить звание лучшего игрока команды. В 2005-2007 годах Кэхилл нерегулярно играл за основной состав «Астон Виллы», но закрепиться в нём не сумел. Осенью 2007 года он играл в аренде за «Шеффилд Юнайтед». В январе 2008 года Кэхилл перешёл в «Болтон Уондерерс», где вскоре стал одним из ключевых игроков. После четырёх лет в «Болтоне» он перешёл в лондонский «Челси», где также стал играть важную роль...
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Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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