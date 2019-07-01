Футбол
«Челси» официально объявил об уходе Гонсало ИгуаинаРИА Новости 04:50
Лондонский "Челси" на своем официальном сайте объявил об уходе из команды аргентинского футболиста Гонсало Игуаина. Как отмечается, у 31-летнего аргентинского форварда завершился срок аренды, и "Челси" не стал ее продлевать или выкупать трансфер у туринского "Ювентуса".
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Футбол
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