Футбол

«Челси» официально объявил об уходе Гонсало ИгуаинаРИА Новости 04:50

Лондонский "Челси" на своем официальном сайте объявил об уходе из команды аргентинского футболиста Гонсало Игуаина. Как отмечается, у 31-летнего аргентинского форварда завершился срок аренды, и "Челси" не стал ее продлевать или выкупать трансфер у туринского "Ювентуса".
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Гонсало Игуаин
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус», выступающий за английский «Челси» на правах аренды. Выступал за национальную сборную Аргентины, в составе которой становился серебряным призёром чемпионата мира 2014 года.
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