Футбол

Челси — Ноттингем Форест 2:0
Газета.Ru
05:19

Челси — Ноттингем Форест
2 – 0
Матч завершён
Кубок Англии, 1/32 Финала, сегодня
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Росс Баркли
41′
Рубен Лофтус-Чик
Эден Азар
42′
Альваро Мората
49′
57′
Мэттью Кэш
Джо Лолли
Альваро Мората
59′
67′
Джек Колбэк
Альваро Мората
Сесар Аспиликуэта
74′
Сеск Фабрегас
Н'Голо Канте
85′
В нынешнем сезоне Фабрегас сыграл за "аристократов" пять матчей, в которых не отметился результативными действиями. "Челси" в субботу, 5 января встретится с "Ноттингем Форест" в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Матч пройдет на домашнем стадионе "синих" "Стэмфорд Бридж".
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